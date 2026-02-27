Loại trang sức nào đang được ‘săn lùng’ để tích lộc, cầu may trong năm mới 2026?
GĐXH - Bên cạnh việc mua vàng tích lũy, xu hướng lựa chọn trang sức để đeo lấy may trong những ngày đầu năm đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm và ưa chuộng.
Không chỉ đơn thuần là tài sản, mua các sản phẩm trang sức phù hợp còn được xem như vật phẩm phong thủy đồng hành, mang theo những thông điệp tích cực về tài lộc, bình an và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống. Đặc biệt, với nhóm khách hàng trẻ, trang sức vừa đáp ứng nhu cầu làm đẹp, thể hiện cá tính, vừa là cách tinh tế để gửi gắm mong ước cho một năm mới tốt lành.
Năm 2026 nên đeo loại trang sức nào để tích lộc, cầu may mắn?
Mỗi dịp năm mới, việc lựa chọn trang sức không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ mà còn gắn liền với những biểu tượng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Với mong muốn khởi đầu suôn sẻ và tích cực, trang sức may mắn năm 2026 thường được thiết kế xoay quanh các hình ảnh quen thuộc nhưng giàu giá trị biểu trưng. Những chi tiết này giúp trang sức mang ý nghĩa may mắn trở thành vật phẩm đồng hành, gửi gắm hy vọng cho một năm mới trọn vẹn.
Trang sức hình tròn và biểu tượng vô cực
Hình tròn là biểu tượng phổ biến nhất trong trang sức đầu năm, đại diện cho sự viên mãn, đủ đầy và không đứt đoạn. Chính vì mang ý nghĩa tròn vẹn và liên tục, hình tròn thường xuất hiện trong nhẫn trơn, mặt dây chuyền hay vòng tay tối giản.
Song song đó, biểu tượng vô cực cũng được ưa chuộng nhờ thông điệp về sự bền vững và dòng chảy năng lượng không ngừng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai mong cầu sự ổn định, lâu dài trong công việc và cuộc sống. Những thiết kế như nhẫn trơn khắc tên hoặc dây chuyền mặt tròn tinh giản vừa dễ đeo hằng ngày vừa giữ được ý nghĩa tích cực cho năm mới.
Đá phong thủy
Bên cạnh biểu tượng hình học, đá phong thủy cũng là yếu tố không thể thiếu trong trang sức may mắn năm 2026. Đá tự nhiên được yêu thích vào dịp đầu năm bởi cảm giác gần gũi, mang theo nguồn năng lượng nhẹ nhàng và tích cực.
Nhiều người lựa chọn các loại đá tượng trưng cho sự bình an, may mắn, tài lộc hoặc giúp cân bằng cảm xúc, đặc biệt trong những giai đoạn cần sự ổn định tinh thần. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay không đặt nặng việc chọn đá theo mệnh, mà ưu tiên cảm giác dễ chịu và sự kết nối cá nhân khi đeo. Trang sức đá phong thủy hiện đại cũng được thiết kế tinh tế hơn, dễ phối đồ và phù hợp với phong cách sống năng động.
Charm Kim Mã và trang sức Kim Ngân
Trong nhóm trang sức vàng 24K, các thiết kế Kim Mã và Kim Ngân tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong mùa mua sắm đầu năm. Lấy cảm hứng từ những biểu tượng cát tường quen thuộc trong văn hóa phương Đông, mỗi thiết kế đều hàm chứa ý nghĩa phong thủy rõ nét.
Trang sức Kim Mã gắn liền với hình tượng tuấn mã – biểu trưng của sự bứt phá, hanh thông và "mã đáo thành công". Trong khi đó, Kim Ngân mang hình ảnh kim tiền, đại diện cho tài lộc dồi dào, của cải sinh sôi và nền tảng tài chính vững vàng. Sự kết hợp giữa hai biểu tượng này tạo nên thông điệp trọn vẹn về một năm mới thuận lợi, làm ăn khởi sắc và tích lũy bền lâu.
Các sản phẩm được chế tác từ vàng 24K tinh khiết, thiết kế nhỏ gọn, tinh xảo, dễ dàng kết hợp cùng vòng tay, dây đeo hoặc trang phục thường ngày. Trang sức Kim Mã – Kim Ngân phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ người đi làm, doanh nhân đến giới trẻ mong muốn mang theo một "vật phẩm may mắn" bên mình trong những ngày đầu năm.
Trang sức kim cương
Song hành cùng trang sức vàng 24K, trang sức kim cương cũng ngày càng được lựa chọn như một sản phẩm chiêu tài mang hơi thở hiện đại. Không chỉ chinh phục người đeo bởi vẻ đẹp lấp lánh vượt trội, trang sức kim cương còn được xem là biểu trưng của sự trọn vẹn, cân bằng và bền vững – những giá trị được nhiều người gửi gắm trong thời khắc khởi đầu năm mới. Các thiết kế trang sức kim cương dành cho cả nam và nữ mang phong cách hiện đại, tinh tế, phù hợp với nhịp sống năng động của người trẻ và giới doanh nhân.
Đeo trang sức kim cương đầu năm không chỉ là cách làm mới diện mạo, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, khát vọng vươn lên và mong cầu về một năm thành công, viên mãn cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.
Sự kết hợp giữa giá trị thẩm mỹ, tính ứng dụng và ý nghĩa tinh thần đã giúp trang sức – từ vàng đến kim cương – trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến trong dịp đầu năm. Không chỉ mua để tích trữ, người tiêu dùng hiện đại có xu hướng lựa chọn những sản phẩm vừa có giá trị lâu dài, vừa có thể đồng hành trong cuộc sống hằng ngày như một biểu tượng may mắn.
Màu sắc trang sức nào được yêu thích trong dịp đầu năm 2026?
Vàng – Biểu tượng của thịnh vượng
Vàng luôn là gam màu được yêu thích mỗi khi năm mới đến, bởi sắc vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng, sung túc và thành công. Màu vàng mang lại cảm giác ấm áp, rạng rỡ và rất phù hợp với không khí sum vầy đầu năm cũng như những buổi gặp gỡ, chúc tụng. Những món trang sức vàng đơn giản như nhẫn trơn, dây chuyền mảnh hay vòng tay tinh tế thường được lựa chọn để gửi gắm mong muốn về tài lộc và sự hanh thông trong năm mới.
Trắng và bạc – Khởi đầu tinh khôi
Bên cạnh đó, sắc trắng và bạc lại đại diện cho một khởi đầu tinh khôi và nhẹ nhàng. Gam màu này gợi cảm giác mới mẻ, trong trẻo và dễ tạo sự cân bằng trong những ngày đầu năm. Trang sức bạc hoặc vàng trắng còn ghi điểm nhờ khả năng đeo hằng ngày, dễ phối với nhiều phong cách khác nhau, đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích vẻ đẹp tối giản và thanh lịch. Đây là lựa chọn phổ biến cho những người tìm kiếm trang sức mang ý nghĩa may mắn nhưng vẫn muốn giữ sự tinh tế và tự nhiên.
Sự kết hợp màu sắc hiện đại
Xu hướng đầu năm 2026 cũng chứng kiến sự lên ngôi của các thiết kế kết hợp màu sắc hiện đại. Vàng đi cùng đá sáng giúp tạo điểm nhấn sang trọng mà không quá phô trương, trong khi bạc kết hợp charm tinh tế mang đến cảm giác trẻ trung và cá nhân hóa. Thay vì chọn những món trang sức cầu kỳ, nhiều người ưu tiên phong cách ít nhưng có điểm nhấn, để mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa riêng. Những sự kết hợp này giúp trang sức may mắn năm 2026 vừa thời trang, vừa trở thành người bạn đồng hành ý nghĩa cho một năm mới khởi sắc và trọn vẹn.
EVNNPC cảnh báo 3 nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnhBảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 27/2, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phát đi cảnh báo về khả năng hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh, xuất phát từ diễn biến thời tiết thất thường cùng nhu cầu sinh hoạt gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán.
Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn. Thực tế này khiến không ít người mua nhà bất ngờ, còn giới đầu tư thì “giật mình”.
Giá bạc hôm nay (27/2): Sau vía Thần Tài, bạc tăng tốc, có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Sau cao điểm ngày vía Thần Tài, thị trường bạc trong nước vẫn duy trì nhịp tăng. Ghi nhận sáng 27/2 cho thấy, giá bán dao động phổ biến từ 92 – 94,9 triệu đồng/kg, cá biệt có thời điểm tiệm cận mốc 95 triệu đồng/kg.
Nhà riêng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được cho thuê với giá cao sau TếtSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Bí kíp 'giải lời nguyền' uể oải hậu Tết, bắt nhịp cuộc sống công sở hừng hựcSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Chẳng cần cầu kỳ, chỉ một bàn tiệc đúng gu cùng những món ngon hợp ý bạn đã có thể khơi dậy năng lượng chốn văn phòng. Cùng chớp ngay deal hời để biến những giờ làm việc căng thẳng thành khoảnh khắc gắn kết, giúp cả team cùng nhau chinh phục những mục tiêu đầu năm.
Người dân hết sức lưu ý: Thay đổi 3 mẫu giấy tờ quan trọng khi làm hồ sơ mua nhà ở xã hộiSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Ba mẫu giấy tờ trong hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội vừa được thay thế theo quy định mới của Bộ Xây dựng. Người dân có nhu cầu cần đặc biệt chú ý để tránh nộp sai mẫu, ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt.
Gợi ý cách chọn quà 8.3 để ghi điểm với người nhậnSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Để chọn được quà 8.3 phù hợp với người nhận là điều không dễ dàng. Nếu vẫn đang loay hoay chọn quà 8.3, cánh mày râu có thể thể hiện sự quan tâm, tình yêu của mình dành cho nửa kia với những món quà gia dụng hay sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Giá vàng hôm nay 27/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao sau ngày Thần Tài?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 184 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 27/2 – 1/3/2026: Cúp điện gần 13 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm sốc, rẻ chưa từng có, vẫn xịn như iPhone 18 Pro Max, xứng danh iPhone Pro Max cũ đáng mua nhấtGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max cũ đang rất rẻ tại Việt Nam vẫn không bị lạc hậu trước iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 26/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.