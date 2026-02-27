Mới nhất
Loại trang sức nào đang được ‘săn lùng’ để tích lộc, cầu may trong năm mới 2026?

Thứ sáu, 14:02 27/02/2026
GĐXH - Bên cạnh việc mua vàng tích lũy, xu hướng lựa chọn trang sức để đeo lấy may trong những ngày đầu năm đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm và ưa chuộng.

Không chỉ đơn thuần là tài sản, mua các sản phẩm trang sức phù hợp còn được xem như vật phẩm phong thủy đồng hành, mang theo những thông điệp tích cực về tài lộc, bình an và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống. Đặc biệt, với nhóm khách hàng trẻ, trang sức vừa đáp ứng nhu cầu làm đẹp, thể hiện cá tính, vừa là cách tinh tế để gửi gắm mong ước cho một năm mới tốt lành.

Năm 2026 nên đeo loại trang sức nào để tích lộc, cầu may mắn?

Mỗi dịp năm mới, việc lựa chọn trang sức không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ mà còn gắn liền với những biểu tượng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Với mong muốn khởi đầu suôn sẻ và tích cực, trang sức may mắn năm 2026 thường được thiết kế xoay quanh các hình ảnh quen thuộc nhưng giàu giá trị biểu trưng. Những chi tiết này giúp trang sức mang ý nghĩa may mắn trở thành vật phẩm đồng hành, gửi gắm hy vọng cho một năm mới trọn vẹn.

Loại trang sức nào đang được ‘săn lùng’ để tích lộc, cầu may trong năm mới 2026 - Ảnh 1.

Không chỉ vàng, trang sức cũng được “săn lùng” để tích lộc cầu may dịp đầu năm 2026.

Trang sức hình tròn và biểu tượng vô cực

Hình tròn là biểu tượng phổ biến nhất trong trang sức đầu năm, đại diện cho sự viên mãn, đủ đầy và không đứt đoạn. Chính vì mang ý nghĩa tròn vẹn và liên tục, hình tròn thường xuất hiện trong nhẫn trơn, mặt dây chuyền hay vòng tay tối giản.

Song song đó, biểu tượng vô cực cũng được ưa chuộng nhờ thông điệp về sự bền vững và dòng chảy năng lượng không ngừng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai mong cầu sự ổn định, lâu dài trong công việc và cuộc sống. Những thiết kế như nhẫn trơn khắc tên hoặc dây chuyền mặt tròn tinh giản vừa dễ đeo hằng ngày vừa giữ được ý nghĩa tích cực cho năm mới.

Đá phong thủy

Bên cạnh biểu tượng hình học, đá phong thủy cũng là yếu tố không thể thiếu trong trang sức may mắn năm 2026. Đá tự nhiên được yêu thích vào dịp đầu năm bởi cảm giác gần gũi, mang theo nguồn năng lượng nhẹ nhàng và tích cực.

Nhiều người lựa chọn các loại đá tượng trưng cho sự bình an, may mắn, tài lộc hoặc giúp cân bằng cảm xúc, đặc biệt trong những giai đoạn cần sự ổn định tinh thần. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay không đặt nặng việc chọn đá theo mệnh, mà ưu tiên cảm giác dễ chịu và sự kết nối cá nhân khi đeo. Trang sức đá phong thủy hiện đại cũng được thiết kế tinh tế hơn, dễ phối đồ và phù hợp với phong cách sống năng động.

Loại trang sức nào đang được ‘săn lùng’ để tích lộc, cầu may trong năm mới 2026 - Ảnh 2.

Không chỉ đơn thuần là tài sản, mua các sản phẩm trang sức phù hợp còn được xem như vật phẩm phong thủy đồng hành, mang theo những thông điệp tích cực về tài lộc, bình an và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống.

Charm Kim Mã và trang sức Kim Ngân

Trong nhóm trang sức vàng 24K, các thiết kế Kim Mã và Kim Ngân tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong mùa mua sắm đầu năm. Lấy cảm hứng từ những biểu tượng cát tường quen thuộc trong văn hóa phương Đông, mỗi thiết kế đều hàm chứa ý nghĩa phong thủy rõ nét.

Trang sức Kim Mã gắn liền với hình tượng tuấn mã – biểu trưng của sự bứt phá, hanh thông và "mã đáo thành công". Trong khi đó, Kim Ngân mang hình ảnh kim tiền, đại diện cho tài lộc dồi dào, của cải sinh sôi và nền tảng tài chính vững vàng. Sự kết hợp giữa hai biểu tượng này tạo nên thông điệp trọn vẹn về một năm mới thuận lợi, làm ăn khởi sắc và tích lũy bền lâu.

Các sản phẩm được chế tác từ vàng 24K tinh khiết, thiết kế nhỏ gọn, tinh xảo, dễ dàng kết hợp cùng vòng tay, dây đeo hoặc trang phục thường ngày. Trang sức Kim Mã – Kim Ngân phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ người đi làm, doanh nhân đến giới trẻ mong muốn mang theo một "vật phẩm may mắn" bên mình trong những ngày đầu năm.

Trang sức kim cương

Song hành cùng trang sức vàng 24K, trang sức kim cương cũng ngày càng được lựa chọn như một sản phẩm chiêu tài mang hơi thở hiện đại. Không chỉ chinh phục người đeo bởi vẻ đẹp lấp lánh vượt trội, trang sức kim cương còn được xem là biểu trưng của sự trọn vẹn, cân bằng và bền vững – những giá trị được nhiều người gửi gắm trong thời khắc khởi đầu năm mới. Các thiết kế trang sức kim cương dành cho cả nam và nữ mang phong cách hiện đại, tinh tế, phù hợp với nhịp sống năng động của người trẻ và giới doanh nhân.

Đeo trang sức kim cương đầu năm không chỉ là cách làm mới diện mạo, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, khát vọng vươn lên và mong cầu về một năm thành công, viên mãn cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân.

Sự kết hợp giữa giá trị thẩm mỹ, tính ứng dụng và ý nghĩa tinh thần đã giúp trang sức – từ vàng đến kim cương – trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến trong dịp đầu năm. Không chỉ mua để tích trữ, người tiêu dùng hiện đại có xu hướng lựa chọn những sản phẩm vừa có giá trị lâu dài, vừa có thể đồng hành trong cuộc sống hằng ngày như một biểu tượng may mắn.

Loại trang sức nào đang được ‘săn lùng’ để tích lộc, cầu may trong năm mới 2026 - Ảnh 3.

Trang sức kim cương cũng ngày càng được lựa chọn như một sản phẩm chiêu tài mang hơi thở hiện đại.

Màu sắc trang sức nào được yêu thích trong dịp đầu năm 2026?

Vàng – Biểu tượng của thịnh vượng

Vàng luôn là gam màu được yêu thích mỗi khi năm mới đến, bởi sắc vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng, sung túc và thành công. Màu vàng mang lại cảm giác ấm áp, rạng rỡ và rất phù hợp với không khí sum vầy đầu năm cũng như những buổi gặp gỡ, chúc tụng. Những món trang sức vàng đơn giản như nhẫn trơn, dây chuyền mảnh hay vòng tay tinh tế thường được lựa chọn để gửi gắm mong muốn về tài lộc và sự hanh thông trong năm mới.

Trắng và bạc – Khởi đầu tinh khôi

Bên cạnh đó, sắc trắng và bạc lại đại diện cho một khởi đầu tinh khôi và nhẹ nhàng. Gam màu này gợi cảm giác mới mẻ, trong trẻo và dễ tạo sự cân bằng trong những ngày đầu năm. Trang sức bạc hoặc vàng trắng còn ghi điểm nhờ khả năng đeo hằng ngày, dễ phối với nhiều phong cách khác nhau, đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích vẻ đẹp tối giản và thanh lịch. Đây là lựa chọn phổ biến cho những người tìm kiếm trang sức mang ý nghĩa may mắn nhưng vẫn muốn giữ sự tinh tế và tự nhiên.

Sự kết hợp màu sắc hiện đại

Xu hướng đầu năm 2026 cũng chứng kiến sự lên ngôi của các thiết kế kết hợp màu sắc hiện đại. Vàng đi cùng đá sáng giúp tạo điểm nhấn sang trọng mà không quá phô trương, trong khi bạc kết hợp charm tinh tế mang đến cảm giác trẻ trung và cá nhân hóa. Thay vì chọn những món trang sức cầu kỳ, nhiều người ưu tiên phong cách ít nhưng có điểm nhấn, để mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa riêng. Những sự kết hợp này giúp trang sức may mắn năm 2026 vừa thời trang, vừa trở thành người bạn đồng hành ý nghĩa cho một năm mới khởi sắc và trọn vẹn.

Có 2 triệu đồng mua được vàng tích trữ đầu năm 2026 như thế nào để có lợi nhất?Có 2 triệu đồng mua được vàng tích trữ đầu năm 2026 như thế nào để có lợi nhất?

GĐXH - Ngân sách có hạn nhưng nhiều người vẫn muốn mua vàng. Vậy với 2 triệu đồng có thể thể mua được bao nhiêu vàng để tích trữ?

