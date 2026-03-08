Top 5 loại trang sức được ưa chuộng nhất dịp 8/3 năm nay

Trang sức từ lâu đã là món đồ không thể thiếu của phái đẹp. Những món đồ trang sức lấp lánh, xinh xắn không chỉ khiến các cô gái cảm thấy thích thú mà còn thể hiện sự quan tâm, nâng niu của người tặng.

Ngoài ra, trang sức còn là món đồ có thể đeo thường xuyên, như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của người tặng, luôn bên cạnh, bảo vệ và động viên tinh thần cho người nhận.

Gợi ý những mẫu trang sức đẹp, được ưa chuộng làm quà tặng dịp Quốc tế Phụ nữ ngày 8/3

Trang sức nhẫn

Tặng nhẫn vào dịp 8/3 là một ý tưởng không mới nhưng luôn mang đến những ý nghĩa đặc biệt. Hiện nay, nhẫn vàng 14K, 18K đính đá CZ, đá chủ kim cương với thiết kế tinh xảo và đa dạng là những gợi ý lý tưởng phổ biến, vừa hợp xu hướng lại vừa túi tiền.

Trang sức nhẫn nữ bằng vàng 18k

Nhẫn nữ vàng 18K là mẫu nhẫn nữ với thiết kế những viên đá nằm song song cùng những đường rãnh được uốn cong, tạo nên một nét đẹp huyền bí phù hợp những vị khách yêu chuộng phong cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Nếu người phụ nữ mà bạn muốn bày tỏ tình cảm mang phong cách quý phái, thì mẫu nhẫn nữ đẹp vàng 18K rất thích hợp là quà tặng trong dịp lễ 8/3.

Nhẫn nữ đẹp vàng 10K đính đá Cz

Nhẫn nữ vàng 10K đính đá CZ là mẫu nhẫn nữ được thiết kế với thân nhẫn trơn, phía trên là những viên đá trắng nhỏ viền xung quanh cánh hoa. Ở giữa những cánh hoa, là một viên đá CZ màu hồng tạo nên nét quyến rũ và ấm áp.

Đây là mẫu nhẫn nữ phù hợp với các cô nàng ưa chuộng gu thời trang nữ tính và pha một chút tiểu thư nhẹ nhàng, nhất là các cô nàng đang công tác trong ngành sư phạm.

Nhẫn nữ đẹp vàng 18K đính đá Cz

Nhẫn nữ vàng 18K đính đá Cz được thiết kế với thân nhẫn trơn được chia làm 2 rãnh, phía trên mặt nhẫn được tạo hình tỳ hưu và được gắn những viên đá CZ màu trắng và màu xanh vô cùng lấp lánh. 6 viên đá CZ màu xanh như là lời chúc khách hàng tiền tài may mắn, lộc phát đầy nhà.

Những viên đá CZ có độ trong suốt, cắt mài hoàn hảo và tán sắc rực rỡ như kim cương sẽ mang đến một vẻ đẹp cuốn hút, hiện đại và sang trọng.

Mẫu nhẫn nữ vàng 18K đính đá CZ là một outfit dành cho các cô nàng công sở và pha thêm một chút cá tính sang trọng đầy năng động.

Bạc 925

Hiện nay, với nhiều trang sức được bán trên thị trường, người ta hay có xu hướng dành nhiều quan tâm hơn cho những món trang sức bạc. Vì ngoài giá tốt, trang sức bạc cao cấp 925 kết hợp với đá là gam màu trung tính rất dễ phối hợp cho nhiều loại trang phục khác nhau.

Ngày càng xuất hiện nhiều loại trang sức có mẫu mã đẹp, giá cả dễ tiếp cận tới người tiêu dùng.

Trang sức dây chuyền

Dây chuyền không chỉ là món đồ trang sức mà còn mang ý nghĩa kết nối và bảo vệ. Nó là món đồ kề cận trái tim nổi trội, là lời nhắn nhủ rằng tình cảm của bạn sẽ luôn ở bên cô ấy. Mặt dây chuyền với nhiều hình dáng và ý nghĩa khác nhau sẽ là món quà độc đáo và ý nghĩa.

Nhân dịp 8/3, một chiếc dây chuyền thiết kế hình trái tim sẽ là món quà ấn tượng để bạn thể hiện tình cảm chân thành của mình dành cho người phụ nữ yêu thương. Dây chuyền không chỉ giúp phái đẹp thêm phần rạng rỡ, thanh lịch mà còn là kỷ vật tượng trưng cho tình yêu và sự quan tâm của bạn.

Bông tai vàng đính ngọc trai và đính kim cương

Bông tai là món đồ trang sức quen thuộc và không thể thiếu của phái đẹp. Chúng được ví như son môi, giúp tô điểm và mang lại vẻ rạng rỡ cho gương mặt. Mỗi cô gái thường sở hữu cho mình vài đôi hoa tai để thay đổi theo trang phục, sự kiện, và đôi khi là theo cả tâm trạng.

Vào dịp 8/3 này, bạn có thể gợi ý lý tưởng một đôi hoa tai lấp lánh để dành tặng cho người con gái mà bạn yêu thương. Món quà này không chỉ giúp nàng thêm phần nổi bật mà còn là thông điệp ngọt ngào rằng bạn luôn ở bên cạnh, quan tâm, lắng nghe và mong muốn được chăm sóc cho nàng mỗi ngày.

Một trong những sự kết hợp ăn ý nhất chính là vàng và ngọc trai. Ngọc trai, óng ánh đầy mê hoặc, là biểu tượng thuần khiết cho vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ và cũng là vật báu của lòng đại dương. Có một tuyên bố chắc nịch rằng: nếu nàng muốn sở hữu thần khí ngút ngàn mà không cần cố gắng quá nhiều thì bông tai đính ngọc trai sẽ là ứng cử viên số một. Trong khi đó, chất liệu vàng lại là đại diện cho sự vững chãi và một vẻ đẹp lung linh vượt thời gian.

Vì thế, điểm nhấn bông tai vàng đính ngọc trai đã được phái đẹp cực kỳ ưu ái trong tháng 8 vừa qua. Một siêu phẩm có thể giúp bất kỳ cô gái nào toả sáng chỉ trong chớp mắt.

Bên cạnh đó còn có bông tai đính kim cương, đây cũng là sự lựa chọn được các nàng yêu thích nhất. Kết hợp với chất liệu vàng trắng lấp lánh, viên kim cương được đặt ngay tâm điểm, phản chiếu ánh sáng lung linh một cách khéo léo. Cùng điểm nhấn này, nàng có thể kết hợp với trang phục đi làm hoặc tiệc tùng. Đây sẽ là một cạ cứng tuyệt vời cho nàng trong mọi dịp

Lắc tay vàng

Gợi ý lý tưởng lắc tay vàng là một trong những cách thông minh để thể hiện tình cảm với người con gái, bởi nó mang ý nghĩa trân trọng mối quan hệ và sự quan tâm chân thành dành cho đối phương. Chiếc lắc tay nhỏ xinh trên cổ tay giống như một sự bảo vệ mà bạn dành cho người mình yêu. Món quà này còn thể hiện ngụ ý đánh dấu chủ quyền, khẳng định chủ quyền tình cảm, đặc biệt là khi cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Lắc tay là một trong những mặt hàng được nhiều người ưa chuộng mua làm quà tặng dịp 8/3.

Lắc tay có nhiều mẫu mã và kiểu dáng thiết kế, vì vậy bạn nên tìm hiểu về sở thích và cá tính của cô ấy để chọn được món quà ưng ý. Tuy vậy, những mẫu lắc tay có điểm xuyết một vài viên đá nhỏ, mang các biểu tượng về tình yêu như chữ "LOVE", hình trái tim, chiếc chìa khóa và ổ khóa, biểu tượng vô cực... vẫn là gợi ý lý tưởng phù hợp nổi trội cho dịp lễ đặc biệt này.

Lắc chân

Một chiếc lắc chân nhỏ nhắn, xinh xắn sẽ là một món quà ý nghĩa mà bạn có thể dành tặng cho người phụ nữ mà mình yêu thương. Lắc chân không chỉ là một món đồ trang sức giúp tôn lên vẻ đẹp của đôi chân, mà nó còn mang trong mình những ý nghĩa đặc biệt.

Người ta tin rằng, khi mang lắc chân bên mình, nó sẽ giúp mang lại những điều tốt lành và xua đuổi những điều xui xẻo. Ngoài ra, lắc chân còn là biểu tượng của tình yêu và sự gắn bó. Nó thể hiện sự quan tâm, yêu thương mà người tặng dành cho người nhận.

Chính vì vậy, một chiếc lắc chân nhỏ xinh sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa mà bạn có thể dành tặng cho người phụ nữ quan trọng của đời mình nhân ngày 8/3.

Lắc chân bạc sẽ là món trang sức hợp với các cô nàng công sở thích chăm chút những chi tiết nhỏ cho vẻ ngoài. Khác với lắc tay, lắc chân sẽ có đường kính to hơn do cổ chân vốn lớn hơn cổ tay, và các kiểu trang trí có phần gọn hơn để tiện lợi trong việc đi lại. Khi kết hợp với giày búp bê, một chiếc lắc chân bạc sẽ làm điểm nhấn sáng giá cho đội chân, khiến mỗi bước chân trở nên mềm mại, dịu dàng hơn.