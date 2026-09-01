Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 sau một thập kỷ giờ ra sao?

Sau một thập kỷ kể từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, cuộc sống của Top 3 người đẹp đã có nhiều thay đổi. Mới đây, ba người đẹp cùng hội ngộ trong bộ ảnh kỷ niệm.

Dù mỗi người đã có công việc và gia đình riêng, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Đỗ Mỹ Linh cho biết cả ba không có nhiều cơ hội gặp nhau bởi đều bận rộn với cuộc sống riêng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 hội ngộ sau 10 năm đăng quang.

“10 năm qua, mỗi chị em lựa chọn con đường riêng. Tôi vui khi thấy ai cũng hạnh phúc” , Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 20 tuổi và là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau cuộc thi, cô đại diện Việt Nam dự Miss World 2017 tại Trung Quốc và lọt Top 40.

Những năm đầu sau đăng quang, Mỹ Linh gây thiện cảm bởi hình ảnh giản dị. “Bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung từng tiết lộ trong những tháng đầu đội vương miện, Mỹ Linh chỉ sử dụng một chiếc túi xách được tặng trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thời điểm đăng quang.

Sau thời gian hoạt động trong showbiz, Mỹ Linh dần thu hẹp lịch trình giải trí. Tháng 10/2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên xe hoa. Ông xã nàng hậu hiện giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và là doanh nhân có tiếng. Cặp đôi có 2 năm hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định kết hôn.

Sau kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí mà đồng hành với chồng trong các trận bóng đá của CLB Hà Nội.

Trong chương trình Bước ngoặt cuộc đời, Đỗ Mỹ Linh cho biết cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều sau khi kết hôn. Hoa hậu không tham gia nhiều hoạt động showbiz mà tập trung lo cho gia đình nhỏ.

Hiện cô có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân.

Từ khi lập gia đình, cô thấy bản thân trưởng thành hơn. Đỗ Mỹ Linh hiện sống cùng bà và bố mẹ chồng. Được hỏi bí quyết để hài hòa mối quan hệ với nhà chồng, Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết, cô nghĩ rằng dù không có nhiều kinh nghiệm, sự đối xử chân thành, giúp đỡ và yêu thương bằng cả trái tim sẽ khiến mọi người dần có tình cảm.

Tháng 7/2023, Đỗ Mỹ Linh sinh con gái đầu lòng Tuệ An, tên thân mật là Ti Mướp. Đến khi em bé được 2 tháng tuổi, nàng hậu mới thông báo với khán giả.

Hiện Mỹ Linh vẫn giữ cuộc sống khá kín tiếng. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, cô hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình chồng và tham gia một số hoạt động cộng đồng.

Á hậu Thanh Tú

Ngô Thanh Thanh Tú sinh năm 1994, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1,8 m và được chú ý bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông.

Sau cuộc thi, Thanh Tú từng hoạt động với vai trò MC, người mẫu và biên tập viên truyền hình. Tuy nhiên, cô không theo đuổi showbiz lâu dài.

Á hậu Thanh Tú.

Hai năm sau khi đăng quang, Thanh Tú kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Phương, hơn cô 16 tuổi. Sau khi lập gia đình, người đẹp gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, dành thời gian chăm sóc tổ ấm.

Thanh Tú lần lượt sinh hai con trai. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cuộc sống gia đình, những chuyến du lịch và phong cách thời trang. Dù đã là mẹ hai con, người đẹp vẫn giữ vóc dáng và hình ảnh chỉn chu. So với thời điểm mới đăng quang, cuộc sống của cô hiện gần như tách khỏi những hoạt động showbiz.

Thanh Tú vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Tháng 8/2026, Thanh Tú vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học FPT. Thanh Tú gọi đây là cách cô viết tiếp câu trả lời ứng xử của mình năm ấy. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình sau nhiều năm tập trung cho gia đình.

Á hậu Thùy Dung

Huỳnh Thị Thùy Dung sinh năm 1996 tại TP.HCM, từng là Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương trước khi giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016.

Sau cuộc thi, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2017 nhưng không tiến sâu. Thùy Dung sau đó chuyển hướng sang công việc MC, đặc biệt là dẫn các chương trình song ngữ Việt - Anh. Hiện cô vẫn duy trì công việc này và thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện.

Á hậu Thuỳ Dung.

Đời tư của Thùy Dung khá kín tiếng. Cô hẹn hò doanh nhân Thái Long khoảng bốn năm trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022 tại TP.HCM.

Sau khi kết hôn, Thùy Dung vẫn duy trì công việc nhưng hạn chế chia sẻ chuyện gia đình. Cô cũng hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Cuối tháng 10/2025, người đẹp bất ngờ công khai thông tin đã sinh con đầu lòng. Tối 31/10, Thùy Dung đăng video ghi lại hành trình mang thai và khoảnh khắc em bé chào đời. Đây là lần đầu cô xác nhận tin vui với công chúng.

Điều khiến khán giả bất ngờ là trong suốt thai kỳ, Thùy Dung gần như không để lộ hình ảnh mang bầu. Sau khi thông báo tin vui, nhiều người đẹp trong showbiz gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Thùy Dung. Cặp đôi cũng chưa công khai nhiều thông tin về con.

Sau sinh, Thùy Dung vẫn duy trì công việc MC và giữ hình ảnh thanh lịch.

Trước đó, Thùy Dung từng chia sẻ quan điểm rằng danh hiệu Á hậu chỉ là một trải nghiệm của tuổi trẻ. Với cô, điều quan trọng hơn là năng lực và sự nỗ lực của bản thân.

Sau khi sinh con, Thùy Dung vẫn duy trì công việc MC, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện và giữ phong cách thời trang thanh lịch, kín đáo.