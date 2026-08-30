Khánh cố tình né tránh khi Phương du học trở về

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Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Sau 4 năm xa cách, Phương đã đi du học trở về nhưng lại đối diện với sự né tránh từ Khánh.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 phim "Mùa hè năm ấy", sau 4 năm du học, Phương (Minh Thu) trở về nước, cô nhanh chóng bắt đầu công việc mới tại công ty cùng với Tùng (Trọng Lân). Dù đối mặt với những ánh mắt dòm ngó, hoài nghi từ đồng nghiệp, cô vẫn giữ sự bản lĩnh, tin tưởng bản thân sẽ chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình. 

Trong khi đó, Tùng làm việc cùng công ty nhưng ở cấp trên, tỏ ra sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ tích cực cho Phương.

Mùa hè năm ấy - Tập 11: Phương du học trở về, Khánh cố tình đẩy cô ra xa- Ảnh 1.

Phương du học về nước và làm cùng công ty với Tùng. Ảnh VTV

Trái ngược với Phương, Khánh (Tô Dũng) chật vật với cuộc sống sau khi ra tù. Dù Phương nỗ lực níu giữ tình cảm sau 4 năm chờ đợi, sự tự ti cùng mặc cảm quá khứ đẩy Khánh vào phản ứng gay gắt. 

Khánh chủ động đẩy Phương ra xa bằng những lời xót xa về rào cản giữa "một người đi du học trời Âu" và "một kẻ vừa ra khỏi song sắt nhà tù".

Mùa hè năm ấy - Tập 11: Phương du học trở về, Khánh cố tình đẩy cô ra xa- Ảnh 3.

Phương tìm đến gặp Khánh nhưng lại bị né tránh vì sự khác biệt hoàn cảnh giữa hai người. Ảnh VTV

Trích đoạn tập 11 cũng hé lộ cuộc sống mới của Khánh trong sinh hoạt đời thường với những người em trong xóm trọ. Tại đây, anh nhận được sự quan tâm, yêu thầm từ một cô gái trẻ.

Mùa hè năm ấy - Tập 11: Phương du học trở về, Khánh cố tình đẩy cô ra xa- Ảnh 4.

Khánh có cuộc sống vui vẻ, ấm áp trong xóm trọ. Ảnh VTV

Tập 11 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 31/8 trên VTV3.

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