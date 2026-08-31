Nghiệm theo đuổi dự án khu sinh thái từ khu đất ven sông

Trong trích đoạn giới thiệu tập 8 phim "Phù sa", Nghiệm mong muốn dự án khu sinh thái của mình có thể được hỗ trợ để khai thác được hết tiềm năng. Điều này đồng nghĩa với việc phải có được khu đất dân sinh ven sông.

Nghiệm sẵn sàng đền bù thoả đáng cho bà con, tạo kế sinh nhai sau khi lấy đất từ những công việc của dự án.

Nghiệm sẵn sàng đền bù thỏa đáng khi dự án lấy đất của dân. Ảnh VTV

"Đúng là tiền giải quyết được nhiều chuyện nhưng không phải là giải quyết được tất cả. Khu dân sinh này hình thành được nhiều đời rồi. Có nhà ở đời ông cố, có nhà thờ họ, có mồ mả tổ tiên, có bến nước dùng chung cho cả xóm. Dân Bình Hòa có nhiều người sống chết vì miếng đất của ông bà để lại. Có những người dù hoàn cảnh rất nghèo khó đi vay mượn khắp nơi nhưng khi kêu họ bán đất, họ không đồng ý bán", cán bộ địa phương chia sẻ với Nghiệm.

Sáu Lém thận trọng khi ông Bảy tới bày tỏ muốn bán đất. Ảnh VTV

Sáu Lém nhận được tin nóng hổi, vui mừng như bắt được vàng vì "thới tới cản không nổi". Vừa hay lúc đó, ông Bảy tới gặp có nhu cầu bán miếng đất mà hôm trước đã từ chối khi Sáu Lém hỏi mua nhưng lúc này thái độ của Sáu Lém đã khác. Sáu Lém không nhận môi giới vì giờ có quy hoạch, có vùng lại bị sạt lở.

Trong khi đó, một khu vực khác ven sông lại tiếp tục có dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng. Nhận được tin báo từ người dì, Thuận ngay lập tức đến hiện trường tìm hiểu sự việc.

Khu vực ven sông tiếp tục sạt lở nghiêm trọng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Phương lên chính quyền báo về việc trở lại thăm quê hương trong vài tháng tới. Chơn tình cờ gặp cô ở đây. Phương đã tặng Chơn một vài cuốn sách về kỹ thuật mà anh thích. Đáp lại, Chơn hứa sẽ sửa máy cho Phương miễn phí. Có vẻ như Phương có tình cảm đặc biệt dành cho Chơn.

Phương tặng Chơn sách về kỹ thuật mà anh yêu thích. Ảnh VTV

Tập 8 phim "Phù sa" phát sóng vào 21h ngày 31/8 trên VTV1.



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