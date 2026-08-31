Phận đời trái ngược của cặp diễn viên 'Xin hãy tin em' sau gần 30 năm

Năm 1997, Xin hãy tin em l ên sóng trong chương trình Văn nghệ Chủ nhật trên VTV3. Chỉ với 3 tập phim, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhanh chóng tạo cơn sốt, trở thành một trong những bộ phim đáng nhớ về đời sống sinh viên những năm 1990.

Xin hãy tin em lên sóng năm 1997, trở thành một trong những bộ phim truyền hình Việt Nam để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả.

Lệ Hằng vào vai Hoài “Thát-chơ”, cô gái cá tính, ngang tàng, bộc trực; Lê Vũ Long đóng Phong “lãng tử”, chàng sinh viên Nhạc viện điềm đạm, lãng mạn. Phong và Hoài từng tạo nên một chuyện tình được nhiều khán giả nhớ đến. Gần ba thập kỷ sau, cuộc đời của hai diễn viên đã rẽ theo những hướng gần như đối lập.

Lệ Hằng

Lệ Hằng khi đóng Xin hãy tin em chưa tròn 20 tuổi, đang là sinh viên Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Vai Hoài “Thát-chơ” đưa cô trở thành hiện tượng. Mái tóc ngắn, phong cách bụi bặm cùng lối diễn tự nhiên khiến nhân vật gần như bước ra khỏi màn ảnh và trở thành một hình tượng của giới trẻ thời điểm đó.

Lệ Hằng ghi dấu ấn với vai Hoài “Thát-chơ”, cô sinh viên cá tính, ngang ngạnh nhưng giàu tình cảm trong “Xin hãy tin em”

Sau thành công của bộ phim, Lệ Hằng tiếp tục tham gia một số tác phẩm như Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn... Tuy nhiên, Hoài “Thát-chơ” vẫn là cái bóng quá lớn trong sự nghiệp. Nữ diễn viên từng thừa nhận nhiều năm sau, khán giả vẫn nhớ và gọi cô bằng tên nhân vật.

Năm 2012, Lệ Hằng rời xa màn ảnh và gần như biến mất khỏi đời sống nghệ thuật. Cuộc sống của cô sau đó có nhiều biến cố.

Năm 2023, nữ diễn viên bị bắt và bị khởi tố liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Thông tin này khiến nhiều khán giả từng yêu mến Hoài “Thát-chơ” bất ngờ và tiếc nuối.

Gần đây, cô chia sẻ về cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm trong tình trạng ly thân. Tháng 5/2026, Lệ Hằng xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn ở tuổi 52 sau hơn 20 năm ly thân.

Sau hơn 20 năm ly thân, Lệ Hằng và chồng hoàn tất thủ tục ly hôn ở tuổi 52. Nữ diễn viên cho biết cả hai chia tay trong vui vẻ, chúc phúc cho nhau và cô cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản.

Ở tuổi 52, Lệ Hằng hiện sống tại Tuyên Quang, gần gia đình. Sau những biến cố, cô không còn tìm kiếm sự trở lại với ánh đèn sân khấu mà lựa chọn cuộc sống bình lặng hơn.

Lê Vũ Long

Phong “lãng tử” trong Xin hãy tin em từng khiến nam diễn viên trở thành thần tượng của nhiều khán giả trẻ. Gương mặt thư sinh, phong thái điềm đạm và hình ảnh chàng sinh viên Nhạc viện chơi đàn khiến Lê Vũ Long ghi dấu ấn mạnh mẽ ngay từ bộ phim đầu tay.

Tuy nhiên, sau thành công của phim, anh không đi theo con đường trở thành ngôi sao truyền hình. Múa và biên đạo mới là lĩnh vực Lê Vũ Long dành phần lớn tâm huyết.

Lê Vũ Long vào vai Phong “lãng tử”, chàng sinh viên Nhạc viện đem lòng yêu Hoài trong Xin hãy tin em.

Anh tiếp tục tham gia một số bộ phim như Người đàn bà mộng du, Mùa hè chiều thẳng đứng, Của rơi, Hai phía chân trời... nhưng không xuất hiện với tần suất dày đặc trên màn ảnh. Lê Vũ Long từng giành giải Nam diễn viên phụ phim điện ảnh xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14 với vai Phiên trong Người đàn bà mộng du.

Ở tuổi 53, anh vẫn làm nghệ thuật và vừa trở lại màn ảnh rộng với vai Đinh Tiên Hoàng trong Hộ linh tráng sĩ. Trong một phỏng vấn, Lê Vũ Long cho biết anh không “ở ẩn” như nhiều người nghĩ. Trung bình khoảng hai năm, anh vẫn tham gia một bộ phim, đan xen giữa điện ảnh và truyền hình.

Nam diễn viên cũng lý giải việc khán giả có cảm giác anh ít xuất hiện bởi anh không cố duy trì một hình ảnh cố định. Mỗi vai diễn, anh muốn thay đổi diện mạo và tạo một đời sống riêng cho nhân vật.

Lê Vũ Long trở lại màn ảnh với vai Đinh Bộ Lĩnh trong “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”

Sau gần 30 năm, Lê Vũ Long vẫn giữ cuộc sống khá kín tiếng. Anh kết hôn với NSƯT, biên đạo múa Lưu Thu Lan. Hai người gắn bó hơn 30 năm và có hai con.

Con trai sinh năm 2001 hiện học thạc sĩ tại Canada; con gái sinh năm 2005 từng học ballet nhiều năm tại Học viện Múa Việt Nam trước khi tiếp tục học ở nước ngoài. Hai con đều nhận được học bổng theo một đề án của Chính phủ.

Khi các con trưởng thành và không còn sống cùng bố mẹ, hai vợ chồng nam diễn viên có thêm thời gian dành cho nhau. Họ duy trì thói quen mỗi năm lên kế hoạch cho một chuyến đi. Có chuyến kéo dài một, hai tuần, cũng có khi ba, bốn tuần. Hai người thích tự lái xe, không nhất thiết phải có lịch trình cố định, thích ở đâu thì dừng ở đó.

Lê Vũ Long và NSƯT Lưu Thu Lan gắn bó hơn 30 năm, cùng làm nghệ thuật và dành thời gian đi du lịch cùng nhau.

Ngoài công việc, Lê Vũ Long có nhiều sở thích khá đời thường. Anh thích nghe nhạc, xem phim, đọc sách, trồng cây, thưởng trà, uống cà phê và làm những món đồ thủ công bằng tre, gỗ. Mỗi thú vui, theo anh, đều đem lại một trải nghiệm để học hỏi.

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