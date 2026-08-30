Vai diễn đặc biệt của Thảo My trong 'Đội bóng nữ làng Xuân'

Trong bộ phim "Đội bóng nữ làng Xuân" sắp lên sóng trên VTV3, Thảo My vào vai Minh là cô gái thông minh, nhanh nhẹn, năng động, có phần bướng bỉnh nhưng giàu tình cảm. Mang trong mình tình yêu bóng đá, Minh lập nên đội bóng đá nữ làng Xuân, cùng đồng đội vượt qua những rào cản, định kiến để theo đuổi giấc mơ.

Chia sẻ trên Thời báo VTV, theo Thảo My, Minh là nhân vật nhiều màu sắc. Bên ngoài, cô khá phá phách, bướng bỉnh, đôi khi vụng về trong cách thể hiện sự trượng nghĩa. Nhưng sâu bên trong là một trái tim ấm áp và niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Đây là vai chính dài hơi đầu tiên của Thảo My sau khi gây thiện cảm với khán giả qua vai phụ trong "Cách em 1 milimét". Vì vậy, cô xem Minh là cơ hội bước ra vùng an toàn của bản thân.



Diễn viên Thảo My. Ảnh VTV

Để hóa thân thành cô gái có tình yêu đặc biệt với bóng đá, Thảo My bắt đầu chuẩn bị ngay trước ngày thử vai. Một trong những yêu cầu đầu tiên là tâng bóng khoảng 10-20 lần, cô chủ động thuê huấn luyện viên và tập khoảng 10-15 ngày trước casting. Sau khi được chọn, nữ diễn viên tiếp tục cùng bạn diễn ra sân, quan sát cách cầu thủ di chuyển, phối hợp, hò hét và thể hiện tinh thần thi đấu.

Bên cạnh thể chất, Thảo My còn chú trọng kỹ năng diễn xuất. Cô cùng bạn diễn đến nhà NSND Lan Hương để được hướng dẫn về tiếng nói, đài từ, giúp cách thoại tự nhiên hơn. Những cảnh quay ngoài trời cũng là thử thách khi ê-kíp liên tục làm việc trong điều kiện nắng, mưa, từ sân cỏ đến bãi biển. Có cảnh phải chơi bóng trên cát, nơi lực di chuyển khác hoàn toàn sân cỏ. Vì vậy, chuẩn bị thể lực trở thành một phần quan trọng trong quá trình hóa thân.

Thảo My chuẩn bị từ kỹ năng cho đến thể lực trước khi vào vai diễn. Ảnh VTV

Thảo My từng lo lắng liệu mình có đủ khả năng đảm nhận vai trò này, nhất là khi làm việc cùng những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. "Là diễn viên trẻ, tôi vẫn có cảm giác rất run và hồi hộp mỗi khi lên set quay", cô thừa nhận. Những lo lắng ban đầu dần được giải tỏa khi Thảo My có cơ hội trò chuyện, làm việc và trở nên thân thiết hơn với các nghệ sĩ trong đoàn. Những góp ý từ các cô chú, anh chị giúp cô hoàn thiện nhân vật.

Đạo diễn cũng liên tục yêu cầu Thảo My tìm thêm màu sắc mới cho Minh, để nhân vật khác với cô ngoài đời và những vai diễn trước. Qua đó, cô hiểu rằng một vai chính không chỉ đòi hỏi khả năng thuộc thoại, hoàn thành cảnh quay mà còn cần sự chủ động sáng tạo và làm chủ nhân vật. Thảo My cũng nhận ra phía sau sự hào nhoáng của nghề diễn là nhiều áp lực.

Thảo My trong phim "Đội bóng nữ làng Xuân". Ảnh VTV

Thảo My từng xuất thân là diễn viên múa, nền tảng này giúp cô có lợi thế về hình thể, chuyển động và khả năng biểu đạt bằng cơ thể những yếu tố hữu ích khi đảm nhận nhân vật gắn với bóng đá như Minh.

Diễn viên Thảo My gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào và diễn xuất tự nhiên.

Diễn viên Thảo My sinh năm 2004, đến từ Lạng Sơn và từng theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thảo My tham gia lớp học diễn viên truyền hình của VFC và may mắn lọt mắt xanh cặp đạo diễn Trần Trọng Khôi - Phạm Gia Phương của "Cách em 1 milimet".

Diễn viên Thảo My sở hữu nhan sắc ngọt ngào với phong cách thời trang đa dạng. Nữ diễn viên thường xuất hiện với trang phục nữ tính, nhưng cô nàng cũng thay đổi bản thân khi lựa chọn những bộ cánh gợi cảm hơn.

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