Ca sĩ MONO trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế

Sáng 29/8, tại Quảng trường Ngọ Môn, Ban Tổ chức Festival Huế công bố ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng (nghệ danh MONO) chính thức trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế, nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2026 - 2030.

Theo Ban tổ chức Festival Huế, MONO là một trong những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Những sản phẩm âm nhạc, hình ảnh nghệ thuật được thực hiện tại các không gian di sản Huế trong thời gian qua đã góp phần đưa hình ảnh Huế đến với đông đảo khán giả bằng ngôn ngữ của âm nhạc và truyền thông đương đại.

Ca sĩ MONO chính thức trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế. Ảnh: Đình Hoàng.

Việc lựa chọn và công nhận Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế là một hoạt động có ý nghĩa trong định hướng đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá di sản, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Huế đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sứ giả không chỉ đại diện cho hình ảnh di sản trong các hoạt động truyền thông, mà còn là cầu nối giữa di sản và đời sống đương đại, góp phần tạo ra những cách tiếp cận mới, sinh động và phù hợp với công chúng hiện nay.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2030, Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế sẽ đồng hành cùng các hoạt động phù hợp do Ban Tổ chức Festival Huế và các đơn vị liên quan triển khai. Trong đó, tập trung vào một số định hướng như quảng bá hình ảnh di sản Huế thông qua âm nhạc, video, hình ảnh và các sản phẩm truyền thông sáng tạo, đặc biệt trên các nền tảng số và mạng xã hội.

Ngoài ra, tham gia xây dựng và lan tỏa các sản phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ di sản Huế, góp phần chuyển tải những giá trị truyền thống bằng hình thức gần gũi với công chúng trẻ. Đồng hành cùng Festival Huế và các chương trình văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch, trong khả năng và điều kiện phù hợp.

Cùng với đó, kết nối với cộng đồng nghệ sĩ và người trẻ, khuyến khích các sáng tạo mới về Huế, góp phần hình thành những câu chuyện, hình ảnh và sản phẩm truyền thông tích cực về di sản. Truyền cảm hứng về bảo tồn di sản, hướng người trẻ từ việc thưởng thức, trải nghiệm di sản đến chủ động tìm hiểu, trân trọng, gìn giữ và tiếp nối các giá trị văn hóa của vùng đất Cố đô.

Ban Tổ chức Festival Huế kỳ vọng sự đồng hành của MONO sẽ góp phần tạo thêm những cách kể mới về Huế, để di sản không chỉ được bảo tồn trong không gian lịch sử mà còn tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống hôm nay và trong tâm thức của các thế hệ mai sau.

Chương trình tái hiện lễ Truyền Lô dưới triều Nguyễn. Ảnh: Đình Hoàng.

Trong sáng cùng ngày, tại Quảng trường Ngọ Môn, chương trình tái hiện lễ Truyền Lô dưới triều Nguyễn được sân khấu hóa, tái hiện nghi thức xướng danh các tân tiến sĩ sau kỳ thi Đình. Sau chương trình, TP Huế tổ chức Lễ tuyên dương "Học sinh danh dự toàn trường" năm học 2025-2026. Có 385 học sinh được công nhận danh hiệu này, gồm 40 học sinh THPT, 133 học sinh THCS và 212 học sinh tiểu học.

Năm học 2025 - 2026, Huế có 90 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó, có 4 giải Nhất, 5 học sinh được chọn vào vòng 2 tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Lễ tuyên dương "Học sinh danh dự toàn trường". Ảnh: Đình Hoàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, danh hiệu "Học sinh danh dự toàn trường" là niềm tự hào chính đáng và là sự ghi nhận xứng đáng đối với những gì các em nỗ lực trong năm học vừa qua. "Tôi mong các em hãy xem thành tích hôm nay không phải là điểm kết thúc, mà là động lực để tiếp tục vươn lên", ông Thanh nói.

Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành với sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện, phát huy tài năng, vun đắp ước mơ, nuôi dưỡng hoài bão và tự tin hội nhập.

Các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo môi trường tốt nhất để mỗi học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố giáo dục, thành phố văn hóa, thành phố di sản và đô thị phát triển bền vững.

Mỹ Tâm, MONO cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng sẽ hội tụ tại Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế GĐXH - Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế được tổ chức nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ và định hướng xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.



