Hoa phong thủy của 12 cung hoàng đạo: Bí mật giúp cuộc sống may mắn, thịnh vượng
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo gắn liền với một loài hoa biểu trưng giúp thu hút tình yêu, tài lộc, bình an và thịnh vượng trong cuộc sống.
Hãy xem loài hoa nào là "bùa hộ mệnh" của 12 cung hoàng đạo.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Hoa kim ngân
Là cung hoàng đạo mở đầu vòng tròn hoàng đạo, Bạch Dương luôn mang tinh thần tiên phong, trẻ trung và nhiệt huyết.
Những người thuộc cung này tạo dấu ấn bằng sự thông minh, hóm hỉnh và nguồn năng lượng tích cực khiến ai ở cạnh cũng cảm thấy vui vẻ.
Hoa kim ngân, loài hoa rực rỡ của mùa Xuân, tượng trưng cho khởi đầu mới và ngọt ngào, chính là lời chúc tốt lành dành cho Bạch Dương.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Hoa ly
Kim Ngưu sống chân thành, giàu tình cảm và luôn hướng về những điều bền vững, trọn vẹn. Họ yêu thích sự cân bằng, tinh tế và trân trọng những giá trị đẹp đẽ trong cuộc sống.
Hoa ly với hương thơm dịu nhẹ và vẻ đẹp thanh tao phản chiếu hoàn hảo tâm hồn Kim Ngưu: đằm thắm, dịu dàng và đầy sức hút.
Cung hoàng đạo Song Tử: Hoa oải hương
Song Tử là những người cởi mở, hoạt ngôn, ham khám phá và luôn tràn đầy năng lượng sáng tạo. Bạn thích kết nối, chia sẻ và lan tỏa niềm vui đến mọi người.
Hoa oải hương giản dị nhưng quyến rũ, có hương thơm lưu luyến tượng trưng cho chiều sâu tâm hồn mà ít ai thấy ở Song Tử. Đó chính là điểm khiến cung hoàng đạo này thật đáng yêu và cuốn hút.
Cung hoàng đạo Cự Giải: Hoa hồng trắng
Cự Giải nhẹ nhàng, nhạy cảm nhưng ẩn chứa sức mạnh nội tâm vô cùng lớn. Bạn sống bằng trái tim, luôn quan tâm và chăm sóc những người mình yêu thương.
Hoa hồng trắng với vẻ đẹp thuần khiết và thanh lịch chính là hình ảnh phản chiếu tinh tế của Cự Giải, dịu dàng, chân thành và được mọi người nâng niu trân trọng.
Cung hoàng đạo Sư Tử: Hoa hướng dương
Sư Tử sở hữu nguồn năng lượng sáng rực như mặt trời, lạc quan, mạnh mẽ và đầy quyết tâm. Đối diện thử thách, bạn không lùi bước mà luôn tiến về phía trước với nụ cười rạng rỡ.
Hoa hướng dương, loài hoa luôn vươn mình về phía ánh sáng, chính là biểu tượng của Sư Tử: rực rỡ, tích cực và không ngừng theo đuổi tương lai tốt đẹp.
Cung hoàng đạo Xử Nữ: Hoa mao lương
Xử Nữ luôn tỉ mỉ, tinh tế và hết lòng với mọi điều mình làm. Dù rất tài giỏi nhưng họ luôn khiêm tốn, kín đáo và sống có trách nhiệm.
Hoa mao lương nhỏ bé nhưng bền bỉ, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, tượng trưng hoàn hảo cho nét đẹp vừa mềm mại vừa kiên định của Xử Nữ.
Cung hoàng đạo Thiên Bình: Hoa cẩm tú cầu
Thiên Bình là biểu tượng của sự hài hòa. Bạn lãng mạn, tử tế, giàu tình cảm và luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Hoa cẩm tú cầu – tinh tế, mềm mại, hội tụ nhiều sắc thái – chính là loài hoa đem may mắn đến cho Thiên Bình, biểu trưng cho tấm lòng ấm áp và sự chân thành của bạn.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Hoa phong lữ
Bọ Cạp bí ẩn, mạnh mẽ và có chiều sâu cảm xúc hiếm ai chạm tới. Bạn đam mê, kiên cường và luôn quyết liệt trong hành trình theo đuổi mục tiêu.
Hoa phong lữ rực rỡ nhiều cánh chính là biểu tượng của Bọ Cạp, sắc nét, mãnh liệt nhưng cũng dễ bị cảm xúc chi phối.
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Hoa cẩm chướng
Nhân Mã là người yêu tự do, tràn đầy nhiệt huyết và luôn muốn khám phá thế giới. Bạn hài hước, năng động và mang đến niềm vui cho bất kỳ ai đồng hành.
Hoa cẩm chướng, biểu tượng của đam mê và năng lượng tích cực, là loài hoa giúp Nhân Mã tăng thêm may mắn, mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai.
Cung hoàng đạo Ma Kết: Hoa păng xê
Ma Kết kỷ luật, trách nhiệm và kiên trì hơn bất kỳ cung hoàng đạo nào. Bạn luôn nỗ lực để khẳng định bản thân và đạt được thành công xứng đáng.
Hoa Păng Xê, loài hoa tượng trưng cho trí tuệ và chiều sâu tư duy, chính là biểu tượng dẫn đường cho Ma Kết, giúp bạn vượt qua khó khăn và nhận về thành quả xứng đáng.
Cung hoàng đạo Bảo Bình: Hoa lan
Bảo Bình khác biệt, sáng tạo và sở hữu tư duy độc đáo mà không ai có thể sao chép. Bạn trầm lặng bên ngoài nhưng ấm áp và thân thiện khi ai đó thực sự hiểu bạn.
Hoa lan với sắc vóc thanh lịch và kiểu dáng độc đáo là "vị thần may mắn" đồng hành cùng Bảo Bình mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ và cơ hội phát triển vượt trội.
Cung hoàng đạo Song Ngư: Hoa súng
Song Ngư sống bằng cảm xúc, có tâm hồn lãng mạn và trái tim bao dung. Bạn yêu cái đẹp và mê đắm thế giới nghệ thuật.
Hoa súng thanh thuần, mộc mạc, trôi nhẹ trên mặt nước giống hệt Song Ngư, dịu dàng nhưng sâu sắc, mong manh mà đầy nội lực yêu thương.
Chọn đúng loài hoa theo cung hoàng đạo: Tình duyên nở rộ, công việc thăng hoa
Khi lựa chọn đúng loài hoa đại diện cho cung hoàng đạo, đó không chỉ là sự yêu thích mà còn là cách thu hút năng lượng tích cực, may mắn và bình an.
Đặt một bó hoa phù hợp bên cạnh, trưng bày trong phòng hay gửi tặng người mình yêu thương cũng là cách trao đi lời chúc tốt đẹp, tinh tế và đầy ý nghĩa.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
