Top cung hoàng đạo nam thiếu tinh tế

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Cầu toàn nhưng khô khan

Nam Xử Nữ nổi tiếng là cung hoàng đạo có lòng tự trọng cao và tính cách cầu toàn. Họ cẩn thận, chu đáo trong công việc nhưng lại khô khan trong cảm xúc.

Dù rất khiêm tốn, chàng trai Xử Nữ lại có nhiều nguyên tắc và cực kỳ trọng sĩ diện.

Khi mới yêu, họ có thể dịu dàng, chiều chuộng người yêu, nhưng càng lâu dài, bản tính tự ái lại bộc lộ rõ.

Khi người yêu giận dỗi, thay vì dỗ dành, Xử Nữ thường cãi lý đến cùng để chứng minh mình đúng.

Cũng chính vì vậy mà họ trở thành cung hoàng đạo nam thiếu tinh tế điển hình, khiến đối phương tổn thương vì sự lạnh lùng và thiếu chia sẻ.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Lãng mạn nửa vời

Không thể phủ nhận Sư Tử là cung hoàng đạo có khả năng tạo bất ngờ và rất lãng mạn.

Yêu Sư Tử, bạn sẽ có cảm giác như bước vào một câu chuyện ngôn tình ngọt ngào. Tuy nhiên, những điều đó đôi khi chỉ là "màn trình diễn" của anh chàng này trước người khác.

Sư Tử vốn ham hư vinh, thích thể hiện nên khi có mâu thuẫn, đặc biệt là trước mặt bạn bè, họ sẽ không bao giờ nhún nhường hay dỗ dành người yêu.

Chỉ khi ở riêng, Sư Tử mới chịu hạ mình đôi chút. Nhưng đến lúc đó, tổn thương đã kịp tạo ra khoảng cách.

Chính lòng kiêu hãnh khiến Sư Tử trở thành cung hoàng đạo nam thiếu tinh tế, dễ khiến người yêu cảm thấy bị xem nhẹ.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Lý trí đến mức lạnh lùng

Là cung hoàng đạo logic và nguyên tắc, Ma Kết luôn xử lý mọi chuyện theo lý trí. Nếu sai, họ sẵn sàng nhận lỗi, nhưng nếu cho rằng mình đúng, anh chàng này sẽ im lặng đến cùng.

Trong tình yêu, Ma Kết ít khi dỗ dành, càng không thích "diễn" cho vừa lòng người khác.

Với họ, việc an ủi là không cần thiết, bởi mâu thuẫn nào rồi cũng có thể giải quyết bằng lý trí.

Chính vì vậy, họ thường bị gắn mác là cung hoàng đạo nam thiếu tinh tế, không hiểu tâm lý phụ nữ. Nhưng thực ra, họ hiểu, chỉ là không thấy cần thiết phải "làm màu" cho tình cảm thêm rối rắm.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Thẳng thắn đến vô tâm

Bạch Dương là cung hoàng đạo mạnh mẽ, dứt khoát và luôn hướng về phía trước.

Với họ, chuyện buồn chỉ là "gió thoảng mây bay", nên thường không hiểu vì sao người yêu lại cứ giận dỗi hay để tâm đến những chuyện nhỏ.

Mỗi khi người yêu buồn, thay vì an ủi, họ lại chọn im lặng hoặc lảng sang chuyện khác. Thậm chí, Bạch Dương cho rằng người kia đang "làm quá" vấn đề.

Cũng chính vì tính cách thẳng thắn, thiếu nhẫn nại ấy mà Bạch Dương luôn nằm trong nhóm cung hoàng đạo nam thiếu tinh tế, dễ khiến đối phương cảm thấy bị bỏ rơi trong cảm xúc của chính mình.

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Điềm đạm nhưng khô cảm xúc

Thuộc nhóm Đất, cung hoàng đạo Kim Ngưu sống chân thật, vững vàng và đáng tin cậy.

Họ không biết nói lời hoa mỹ, càng không thích giả vờ hay nịnh nọt ai. Nhưng cũng chính vì thế, trong tình yêu, họ trở nên quá đỗi khô khan.

Khi bạn gái giận, cung hoàng đạo này thường không hiểu nguyên nhân và cũng chẳng biết dỗ thế nào.

Họ chỉ biết lặp đi lặp lại vài câu "Đừng giận nữa", hoặc lặng lẽ đưa khăn giấy, nhưng điều đó lại khiến người yêu cảm thấy anh quá hờ hững.

Càng yêu lâu, sự thiếu tinh tế của nam Kim Ngưu càng lộ rõ. Họ yêu bằng hành động, nhưng lại không biết cách bày tỏ khiến nửa kia nhiều lần tủi lòng vì cảm giác "mình yêu một bức tường".

Trong tình yêu, tinh tế không phải là sự khéo léo giả tạo, mà là khả năng thấu hiểu và đồng cảm. Những cung hoàng đạo nam thiếu tinh tế không hẳn là không biết yêu, chỉ là họ chưa học được cách đặt mình vào vị trí người khác.

Khi hai người thật lòng muốn ở bên nhau, đôi khi chỉ cần một chút để ý, một câu nói dịu dàng hay một cái nắm tay đúng lúc cũng đủ làm tan biến mọi giận hờn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

