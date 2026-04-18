Trải nghiệm ô tô giá 160 triệu đồng đi hơn 300km, sạc nhanh, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH hợp với chị em đang gây sốt
GĐXH - Ô tô điện mini được hãng nâng cấp tầm hoạt động 301 km, thêm sạc nhanh DC và giữ giá rẻ, tiếp tục khuấy động phân khúc xe điện đô thị.
Ô tô đi hơn 300km/lần sạc, sạc nhanh
Trong nhiều năm qua, Wuling Hongguang Mini EV được xem là biểu tượng của dòng ô tô điện giá rẻ, hướng tới nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị. Tuy nhiên, bước sang phiên bản 2026, mẫu xe này đang cho thấy tham vọng vượt ra khỏi giới hạn vốn có.
Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở tầm vận hành. Theo thông tin từ thị trường Trung Quốc, phiên bản mới có thể đạt quãng đường tối đa lên tới khoảng 301 km/lần sạc theo tiêu chuẩn CLTC – tăng đáng kể so với mức 120–215 km của các thế hệ trước.
Sự cải thiện này giúp mẫu xe không còn chỉ phục vụ các chuyến đi ngắn trong phố mà có thể đáp ứng linh hoạt hơn, từ đi làm hàng ngày đến các chuyến di chuyển xa hơn trong ngày. Đây là yếu tố then chốt giúp Mini EV tiếp cận rộng hơn tới nhóm khách hàng đô thị hiện đại.
Nếu như trước đây, một trong những hạn chế lớn nhất của Wuling Hongguang Mini EV là thời gian sạc kéo dài, thì ở bản 2026, vấn đề này đã được cải thiện đáng kể.
Việc bổ sung sạc nhanh không chỉ nâng cao tính thực dụng mà còn thay đổi cách người dùng tiếp cận xe điện. Thay vì phải sạc qua đêm, người dùng giờ đây có thể sạc nhanh trong thời gian ngắn, phù hợp hơn với nhịp sống đô thị bận rộn.
Về thiết kế, Wuling Hongguang Mini EV 2026 vẫn giữ kiểu dáng hatchback cỡ nhỏ đặc trưng – yếu tố đã làm nên thành công của dòng xe này.
Khoang cabin tiếp tục theo triết lý tối giản nhằm tối ưu chi phí, nhưng vẫn đảm bảo các trang bị cơ bản như màn hình hiển thị thông tin, điều hòa, kính chỉnh điện và các tính năng an toàn như cảm biến lùi hoặc túi khí trên bản cao.
Nhờ kích thước nhỏ gọn và bán kính quay vòng linh hoạt, xe vẫn giữ được lợi thế lớn trong môi trường đô thị: dễ di chuyển trong phố hẹp, dễ đỗ xe và tiết kiệm không gian.
Về vận hành, Wuling Hongguang Mini EV tiếp tục sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, dẫn động cầu sau – cấu hình quen thuộc của dòng xe này. Công suất ở mức vừa phải, đủ phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày, với tốc độ tối đa khoảng 100 km/h.
Giá ô tô Wuling Hongguang Mini EV
Tuy nhiên, yếu tố giúp Mini EV duy trì sức hút vẫn nằm ở giá bán. Phiên bản 2026 được công bố từ khoảng 6.200 USD (tương đương hơn 160 triệu đồng), tiếp tục nằm trong nhóm ô tô điện rẻ nhất trên thị trường.
Mức giá này khiến mẫu xe thường được đặt lên bàn cân với các dòng xe máy cao cấp, thậm chí ngang tầm nhiều mẫu xe tay ga phân khối lớn. Đây chính là lợi thế giúp Mini EV tiếp cận nhóm khách hàng lần đầu mua ô tô hoặc chuyển đổi từ xe máy lên ô tô điện.
Sau khi đạt doanh số hàng triệu xe trên toàn cầu, Wuling Hongguang Mini EV tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phổ cập xe điện giá rẻ.
Những nâng cấp về tầm vận hành và công nghệ sạc trên phiên bản 2026 cho thấy xu hướng rõ ràng: xe điện mini không còn chỉ là phương tiện “tạm thời” cho đô thị, mà đang dần trở thành lựa chọn thực tế hơn cho nhiều nhu cầu sử dụng.
Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?
Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.
Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.
Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.
Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.
Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.
E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.
E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.
Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.
Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.
Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.
Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.
Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.
Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.
TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .
Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V
Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.
Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.
Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.
Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.
Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.
Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.
