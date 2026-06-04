Giá vàng hôm nay 4/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch ngày 4/6, lúc 8h30, SJC điều chỉnh giá vàng miếng hạ 500 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ cũng hạ 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, được giao dịch ở mức 153,3-156,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, mua - bán ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống theo đà giảm trong nhiều phiên gần đây. Tuy nhiên, đà giảm chiều 3/6 được thu hẹp nhờ tỷ giá USD/VND tự do tăng trở lại lên mức 26.410 đồng/USD sau nhiều phiên giảm rất mạnh.
Trong phiên giao dịch ngày 3/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm thêm khoảng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.
Tới cuối phiên, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
Chiều 3/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 153,8-156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 7h, giá vàng thế giới giao dịch quanh vùng 4.460 USD/ounce, không có sự hồi phục đáng kể so với đêm qua.
Tính tới 19h30 ngày 3/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.460 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.501 USD/ounce.
So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 3/6 cao hơn khoảng 2,9% (tương đương tăng 125 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 141,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 3/6.
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm khá mạnh, mất khoảng 0,7% xuống 4.460 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu leo thang do căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông.
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