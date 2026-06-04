Tỷ giá USD hôm nay 4/6: Đồng Đô la Mỹ thị trường tự do phục hồi
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 4/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Thị trường tiền tệ thế giới, chỉ số USD Index (DXY) thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp tục đà phục hồi, lên mức 99,43 điểm.
Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với đồng EURO đang ở mức 0,8616, giảm 0,06%; tỷ giá đồng Bảng Anh so với đồng USD ở mức 0,745, giảm 0,05%; tỷ giá đồng bạc xanh so với đồng Yen Nhật duy trì ở mức 159,93 JPY/USD, giảm 0,01%; Trong khi các đồng tiền khác trong rổ 6 đồng tiền chủ chốt đều có xu hướng giảm thì đồng Nhân Dân tệ lại có xu hướng đi ngang ở mức 6,7695 CNY/USD.
Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau khi Iran bị cáo buộc phóng tên lửa đạn đạo và Mỹ đáp trả bằng các cuộc không kích vào đảo Qeshm. Bế tắc ngoại giao giữa hai nước đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, hỗ trợ đồng USD tăng giá, trong khi đồng yên Nhật chịu áp lực do giá dầu tăng cao. Trước nguy cơ lạm phát gia tăng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được kỳ vọng sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 6, đưa lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 1995.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 4/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó, ở mức 25.145 đồng/USD.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD giao dịch trong vùng 23.887,75 - 26.402,25 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%. Các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá USD hôm nay đang có biến động trái chiều ở một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua và bán ra ở vùng 26,092 - 26,402 đồng/USD, giữ nguyên giá so với phiên hôm qua. Tại VietinBank, giá USD giảm 8 đồng chiều mua và giữ nguyên giá chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.135 - 26.402 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh không biến động so với phiên trước đó, ở mức giá 26,122 - 26,402 đồng/USD mua vào và bán ra.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 4/6/2026, khảo sát lúc 10h23 đang ghi nhận đang tăng so với giá bán cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.260 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.360 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 4/6, tại nhiều ngân hàng lại giảm nhẹ. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,787.90 -31,358.25 đồng/EUR, đã giảm 54 đồng chiều mua và giảm 56 đồng chiều bán. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 30.075 - 31.435 đồng/EUR, giảm 57 đồng cả chiều mua vào và chiều bán. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 30,115 - 31,454 đồng/EUR, giảm 35 đồng chiều mua vào và giảm 36 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 4/6/2026, khảo sát lúc 10h27 phút đang giảm nhẹ so với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.516 và bán ra là 30.616 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh tăng nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 158.98 - 169.08 đồng/JPY, trong khi phiên trước đó đang duy trì ở vùng 158.95 - 169.05 đồng/JPY; VietinBank giảm 8 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở mức 160,20 - 169,70 đồng/JPY mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen có sự điều tăng nhẹ lên vùng 160.54 - 169.89 đồng/JPY.
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