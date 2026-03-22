Trải nghiệm ô tô điện giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, đi 170 km/lần sạc, tốc độ 100 km/h rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH cực hợp với chị em

Ô tô điện bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, đi 170 km/lần sạc, tốc độ 100 km/h

Bestune Xiaoma

Ở phân khúc xe đô hị cỡ nhỏ, Bestune Xiaoma đang trở thành cái tên đáng chú ý khi được xem là mẫu ô tô có giá bán thấp nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Bestune Xiaoma thuộc phân khúc ô tô điện mini 2 cửa, 4 chỗ ngồi, với thiết kế hướng đến môi trường đô thị.

Xe có kích thước tổng thể 3.000 x 1.510 x 1.630 mm (dài x rộng x cao), khá nhỏ gọn nếu so với các mẫu hatchback hạng A trên thị trường. Khoảng sáng gầm đạt 130 mm, đủ để di chuyển trong các tuyến phố nội đô hoặc khu dân cư.

Nhờ kích thước nhỏ, chiếc xe này có khả năng xoay trở linh hoạt trong phố đông, đồng thời giúp việc đỗ xe trong không gian hẹp trở nên dễ dàng hơn. Đây là yếu tố quan trọng đối với những thành phố có mật độ giao thông cao như Hà Nội hay TP.HCM.

Thiết kế ngoại thất của Bestune Xiaoma mang phong cách trẻ trung với nhiều chi tiết bo tròn, tạo cảm giác thân thiện. Kiểu dáng nhỏ gọn khiến mẫu xe này thường được so sánh với những dòng xe điện mini phổ biến tại thị trường Trung Quốc.

Về khả năng vận hành, Bestune Xiaoma sử dụng động cơ điện đặt phía sau với công suất khoảng 26 mã lực. Mức sức mạnh này không quá lớn nếu so với các mẫu ô tô truyền thống nhưng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong thành phố. Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 100 km/h, phù hợp với các tuyến đường đô thị hoặc những quãng đường ngắn.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, xe có tầm hoạt động khoảng 170 km sau mỗi lần sạc đầy. Con số này đủ để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày như đi làm, đi chợ hoặc đưa đón con cái. Tuy nhiên, mẫu xe này không hỗ trợ sạc nhanh, vì vậy người dùng cần khoảng 6 giờ để sạc đầy pin khi sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn.

Do được định vị ở phân khúc giá rẻ, Bestune Xiaoma sở hữu trang bị ở mức cơ bản. Một số tính năng đáng chú ý có thể kể đến như camera lùi, cảm biến lùi và màn hình hiển thị 7 inch phía sau vô lăng. Xe cũng cung cấp hai chế độ lái Eco và Sport giúp người lái điều chỉnh khả năng vận hành tùy theo nhu cầu.

Tuy nhiên, để giữ mức giá thấp, mẫu xe này không được trang bị nhiều tính năng an toàn phổ biến như túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hay phân phối lực phanh điện tử EBD. Bên cạnh đó, do thương hiệu Bestune còn khá mới tại Việt Nam, mạng lưới đại lý và hạ tầng sạc vẫn chưa phát triển rộng, điều này có thể là yếu tố người mua cần cân nhắc.

Giá ô tô điện Bestune Xiaoma

Mẫu xe thuộc thương hiệu Bestune, một nhãn hiệu con của tập đoàn FAW Group. Với mức giá khởi điểm khoảng 199 triệu đồng, chiếc xe điện mini này hướng tới nhóm khách hàng cần phương tiện di chuyển cơ bản trong nội đô, đặc biệt là những người mua ô tô lần đầu hoặc gia đình cần thêm một chiếc xe nhỏ để đi lại hàng ngày.

Nhìn chung, với mức giá từ 199 triệu đồng, Bestune Xiaoma đang trở thành một trong những lựa chọn ô tô điện rẻ nhất tại Việt Nam.

Mẫu xe này phù hợp với những người cần một phương tiện di chuyển đơn giản trong thành phố, ưu tiên chi phí thấp và kích thước nhỏ gọn. Tuy nhiên, người mua cũng cần cân nhắc về trang bị an toàn cũng như hệ thống hạ tầng sạc trước khi quyết định.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.