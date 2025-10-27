Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Trải nghiệm SUV hạng B giá 602 triệu đồng của Suzuki đến Việt Nam rộng như Toyota Corolla Cross, thiết kế sang trọng, khiến dân tình xôn xao

Thứ hai, 14:00 27/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - SUV hạng B điện đầu tiên mang tên e Vitara của Suzuki bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam khiến dân tình xôn xao nhưng đáng tiếc xe mới ở dạng trưng bày cho khách tham khảo, hãng chưa có kế hoạch phân phối.

Giá cả thị trường ô tô Việt Nam: Những mẫu SUV và Sedan hấp dẫn nhất hiện nay - Ảnh 1.SUV hạng A giá 520 triệu đồng của Suzuki ở Việt Nam đáng thể thao, trang bị hiện đại cạnh tranh Kia Sonet, phù hợp đi trong đô thị

GĐXH - SUV hạng A của Suzuki chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với giá khởi điểm từ 520 triệu đồng, thiết kế coupe thể thao và loạt trang bị cao cấp, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Trải nghiệm SUV hạng B ở Việt Nam rộng như Toyota Corolla Cross thiết kế sang trọng, công nghệ đỉnh cao

Giá cả thị trường ô tô Việt Nam: Những mẫu SUV và Sedan hấp dẫn nhất hiện nay - Ảnh 2.

Suzuki e Vitara có thiết kế mạnh mẽ, vuông vức


Thuộc phân khúc SUV cỡ B+, Suzuki e Vitara sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.275 x 1.800 x 1.640 mm, trục cơ sở 2.700 mm – tương đương các đối thủ như BYD Atto 3 hay Toyota Corolla Cross.

Thiết kế tổng thể của e Vitara mang dáng dấp mạnh mẽ, vuông vức, với những đường gờ nổi dạng gợn sóng trên thân xe, tạo hiệu ứng thị giác uyển chuyển. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều dùng công nghệ LED, trong khi khoảng sáng gầm đạt 180 mm, giúp xe dễ dàng di chuyển ở nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Giá cả thị trường ô tô Việt Nam: Những mẫu SUV và Sedan hấp dẫn nhất hiện nay - Ảnh 3.

Bên trong, e Vitara gây ấn tượng với phong cách tối giản và công nghệ cao


Bên trong, e Vitara gây ấn tượng với phong cách tối giản và công nghệ cao. Mẫu SUV điện sở hữu vô-lăng hai chấu vát phẳng thể thao, cụm màn hình giải trí và đồng hồ tốc độ nối liền tạo cảm giác liền mạch. Cần số điện tử dạng núm xoay giúp khoang lái gọn gàng và hiện đại hơn.

Phát triển trên nền tảng Heartect-e – khung gầm chuyên biệt cho xe điện của Suzuki – e Vitara có hai tùy chọn dẫn động: một cầu và hai cầu. Phiên bản trưng bày tại Việt Nam thuộc loại dẫn động cầu trước (FWD), trang bị động cơ điện công suất 172 mã lực, mô-men xoắn 193 Nm.

Xe hỗ trợ bốn chế độ lái gồm Normal, Eco, Sport và Snow, đáp ứng đa dạng điều kiện vận hành.

Bộ pin lithium-ion dung lượng 61,1 kWh cho tầm hoạt động khoảng 428 km mỗi lần sạc đầy. Với bộ sạc tiêu chuẩn 6 kW, thời gian sạc đầy khoảng hơn 10 giờ.

GIá xe SUV hạng B Suzuki e Vitara

Tại thị trường Nhật Bản, Suzuki e Vitara có giá khởi điểm khoảng 26.500 USD (khoảng trên 600 triệu đồng) cho bản dẫn động một cầu, trong khi bản hai cầu có giá 32.700 USD.

Như nhiều hãng đồng hương, Suzuki chưa triển khai hoạt động kinh doanh xe điện tại Việt Nam. Thương hiệu này tập trung vào mảng hybrid nhưng là loại nhẹ (mild-hybrid), môtơ chỉ bổ trợ chứ không vận hành riêng lẻ. Trong khi Honda, Toyota, Nissan áp dụng cấu hình full-hybrid với dung lượng pin đủ cung cấp năng lượng để môtơ vận hành độc lập trong một số thời điểm và dẫn động chính cho xe.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

Giá cả thị trường ô tô Việt Nam: Những mẫu SUV và Sedan hấp dẫn nhất hiện nay - Ảnh 4.

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường ô tô Việt Nam: Những mẫu SUV và Sedan hấp dẫn nhất hiện nay - Ảnh 5.

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Giá cả thị trường ô tô Việt Nam: Những mẫu SUV và Sedan hấp dẫn nhất hiện nay - Ảnh 6.

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Giá cả thị trường ô tô Việt Nam: Những mẫu SUV và Sedan hấp dẫn nhất hiện nay - Ảnh 7.

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xe ô tô 7 chỗ giá 168 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị an toàn, nội thất tiện nghi, siêu tiết kiệm xăng, giá rẻ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe ô tô 7 chỗ giá 168 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị an toàn, nội thất tiện nghi, siêu tiết kiệm xăng, giá rẻ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Sedan hạng C giá 696 triệu đồng bán ở Việt Nam mạnh nhất phân khúc, rẻ hơn hẳn Honda Civic

Sedan hạng C giá 696 triệu đồng bán ở Việt Nam mạnh nhất phân khúc, rẻ hơn hẳn Honda Civic

Xe hatchback hạng A giá 230 triệu đồng sở hữu 6 túi khí, nội thất hiện đại rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh hơn Honda SH sẽ về Việt Nam?

Xe hatchback hạng A giá 230 triệu đồng sở hữu 6 túi khí, nội thất hiện đại rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh hơn Honda SH sẽ về Việt Nam?

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Giá bạc hôm nay ngày 27/10: Thị trường trong nước đầu tuần giảm sâu như thế nào?

Giá bạc hôm nay ngày 27/10: Thị trường trong nước đầu tuần giảm sâu như thế nào?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc hôm nay (27/10) tiếp tục chuỗi phiên giảm sâu, nối dài xu hướng từ tuần trước.

Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn thương hiệu đều giảm.

Xe ô tô hatchback giá 221 triệu đồng sánh ngang Suzuki Swift, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Xe ô tô hatchback giá 221 triệu đồng sánh ngang Suzuki Swift, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe hatchback giá chỉ từ 221 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với BYD Seagull, Wuling Bingo liệu sẽ về Việt Nam trong thời gian tới.

Xe máy điện giá 17,5 triệu đồng của Honda trang bị đỉnh cao, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17,5 triệu đồng của Honda trang bị đỉnh cao, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda có mức giá siêu rẻ chỉ từ 17,5 triệu đồng, dễ thế chân Vision trở thành xe ga quốc dân vì đẹp hơn cả SH Mode.

Xe ô tô 7 chỗ giá 168 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị an toàn, nội thất tiện nghi, siêu tiết kiệm xăng, giá rẻ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe ô tô 7 chỗ giá 168 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị an toàn, nội thất tiện nghi, siêu tiết kiệm xăng, giá rẻ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô MPV 7 chỗ của Pháp vừa ra mắt tại Ấn Độ với giá khởi điểm chỉ khoảng 167 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế hiện đại, trang bị an toàn nâng cấp và khả năng chở đủ 7 người.

Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc trang bị khá ấn tượng, giá rẻ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện có giá bán hấp dẫn, cùng với thiết kế đẹp mắt khiến ngay cả Honda Vision và SH Mode cũng phải lu mờ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục "nóng".

Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt giảm. Trong khi giá vàng thế giới cũng có biến động.

Xem nhiều

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục "nóng".

Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tử

Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tử

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top