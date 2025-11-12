Trải nghiệm xe số Honda Future 125 FI 2026 giá 30,5 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, khóa đa năng đẹp hơn cả RSX

Xe số Honda Future 125 FI 2026 ở Việt Nam trang bị hiện đại, khóa đa năng đẹp hơn cả RSX

Honda Future 125 FI 2026

Theo kế hoạch, Honda Future 125 FI 2026 đã chính thức có mặt tại hệ thống Cửa Hàng Bán Xe Và Dịch Vụ Do Honda Ủy Nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 9 tháng 11 năm 2025.

Về thiết kế, Future 125 FI 2026 tiếp tục ghi dấu ấn với phong cách sang trọng và hiện đại. Logo 3D “Future”, mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ bảng điều khiển ô tô, hệ thống đèn LED và các chi tiết mạ crôm tinh tế góp phần tạo nên diện mạo đẳng cấp cho mẫu xe.

Future 125 FI 2026 được giới thiệu ba màu xe mới cùng phối màu chi tiết ốp khe gió/ cánh gió trên 2 phiên bản Đặc biệt và phiên bản Cao cấp mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và thu hút hơn.

Ở phiên bản Đặc biệt, màu bạc đen xám mới theo tông sáng phối cùng ốp khe gió màu xám đậm tăng thêm vẻ cuốn hút và thời thượng, giúp tổng thể xe trở nên nổi bật vẻ cao cấp.





Phiên bản Cao cấp với phối màu mới đỏ đen trắng và xám đen xanh mang sự biến hóa các chi tiết màu sắc thú vị giúp định hình phong cách rõ nét hơn cho đa dạng đối tượng khách hàng, hướng đến hình ảnh trẻ trung.

Về tiện ích, Future 125 FI 2026 tiếp tục được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng khi vận hành, tăng khả năng nhận diện và đảm bảo an toàn. Ổ khóa đa năng 4 trong 1 tích hợp khóa điện, khóa cổ, khóa yên và khóa từ giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng.

Hộc đựng đồ dưới yên có dung tích lớn, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Sở hữu khối động cơ 125cc danh tiếng của Honda, Future 125 FI 2026 tiếp tục khẳng định khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, với mức tiêu thụ chỉ 1,47 lít/100km.

Giá xe số Honda Future 125 FI 2026

Honda Future 125 FI 2026 đã chính thức có mặt tại hệ thống Cửa Hàng Bán Xe Và Dịch Vụ Do Honda Ủy Nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 9 tháng 11 năm 2025, với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Xe được mở bán với 3 phiên bản cùng mức giá dao động từ 30,5 - 32,2 triệu đồng.

