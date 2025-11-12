Mới nhất
Trải nghiệm xe số Honda Future 125 FI 2026 giá 30,5 triệu đồng ở Việt Nam trang bị hiện đại, khóa đa năng đẹp hơn cả RSX

Thứ tư, 14:00 12/11/2025
GĐXH - Honda Future 125 FI 2026 đã chính thức cập bến đại lý Việt và được mở bán với mức giá từ 30,5 triệu đồng, thiết kế quá đẹp khiến dân tình phát sốt.

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tại Việt Nam và các mẫu xe số Giá rẻ - Ảnh 1.Giá xe Honda Vision giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, áp đảo doanh số LEAD và SH Mode vì rẻ, nhường chỗ cho Vision 2026

GĐXH - Giá xe Honda Vision 2025 tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao bởi Honda Vision 2026 vừa mới ra mắt.

Xe số Honda Future 125 FI 2026 ở Việt Nam trang bị hiện đại, khóa đa năng đẹp hơn cả RSX

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tại Việt Nam và các mẫu xe số Giá rẻ - Ảnh 2.

Honda Future 125 FI 2026

Theo kế hoạch, Honda Future 125 FI 2026 đã chính thức có mặt tại hệ thống Cửa Hàng Bán Xe Và Dịch Vụ Do Honda Ủy Nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 9 tháng 11 năm 2025.

Về thiết kế, Future 125 FI 2026 tiếp tục ghi dấu ấn với phong cách sang trọng và hiện đại. Logo 3D “Future”, mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ bảng điều khiển ô tô, hệ thống đèn LED và các chi tiết mạ crôm tinh tế góp phần tạo nên diện mạo đẳng cấp cho mẫu xe.

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tại Việt Nam và các mẫu xe số Giá rẻ - Ảnh 3.

Future 125 FI 2026 tiếp tục ghi dấu ấn với phong cách sang trọng và hiện đại.

Future 125 FI 2026 được giới thiệu ba màu xe mới cùng phối màu chi tiết ốp khe gió/ cánh gió trên 2 phiên bản Đặc biệt và phiên bản Cao cấp mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và thu hút hơn.

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tại Việt Nam và các mẫu xe số Giá rẻ - Ảnh 4.

Future 125 FI 2026 được giới thiệu ba màu xe mới

Ở phiên bản Đặc biệt, màu bạc đen xám mới theo tông sáng phối cùng ốp khe gió màu xám đậm tăng thêm vẻ cuốn hút và thời thượng, giúp tổng thể xe trở nên nổi bật vẻ cao cấp.


Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tại Việt Nam và các mẫu xe số Giá rẻ - Ảnh 5.

Phiên bản Cao cấp với phối màu mới đỏ đen trắng và xám đen xanh

Phiên bản Cao cấp với phối màu mới đỏ đen trắng và xám đen xanh mang sự biến hóa các chi tiết màu sắc thú vị giúp định hình phong cách rõ nét hơn cho đa dạng đối tượng khách hàng, hướng đến hình ảnh trẻ trung.

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tại Việt Nam và các mẫu xe số Giá rẻ - Ảnh 6.

Future 125 FI 2026 tiếp tục được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng phía trước

Về tiện ích, Future 125 FI 2026 tiếp tục được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng khi vận hành, tăng khả năng nhận diện và đảm bảo an toàn. Ổ khóa đa năng 4 trong 1 tích hợp khóa điện, khóa cổ, khóa yên và khóa từ giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng.

Hộc đựng đồ dưới yên có dung tích lớn, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tại Việt Nam và các mẫu xe số Giá rẻ - Ảnh 7.

Future 125 FI 2026 tiếp tục khẳng định khả năng vận hành mạnh mẽ

Sở hữu khối động cơ 125cc danh tiếng của Honda, Future 125 FI 2026 tiếp tục khẳng định khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, với mức tiêu thụ chỉ 1,47 lít/100km.

Giá xe số Honda Future 125 FI 2026

Honda Future 125 FI 2026 đã chính thức có mặt tại hệ thống Cửa Hàng Bán Xe Và Dịch Vụ Do Honda Ủy Nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 9 tháng 11 năm 2025, với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Xe được mở bán với 3 phiên bản cùng mức giá dao động từ 30,5 - 32,2 triệu đồng.

Xe số giá rẻ nhất Việt Nam

Xe số trong khoảng 20 triệu là những lựa chọn giá rẻ phù hợp cho người có kinh phí hạn hẹp.

SYM Elegant – Giá bán từ 17,40 triệu đồng

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tại Việt Nam và các mẫu xe số Giá rẻ - Ảnh 8.

Xe số Elegant của thương hiệu xe máy Đài Loan (Trung Quốc) có giá rẻ nhất, từ 17,40 triệu đồng, chỉ tính xe máy trên 100 phân khối tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị động cơ 110 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 7 mã lực, mô-men xoắn 6.7 Nm và hộp số ba cấp.

Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 18,19 triệu đồng

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tại Việt Nam và các mẫu xe số Giá rẻ - Ảnh 9.

Wave Alpha, một trong những mẫu xe máy bán nhiều nhất thị trường Việt Nam của Honda. Xe trang bị động cơ dung tích 110 phân khối, công suất 8.2 mã lực, mô-men xoắn 8.44 Nm, đi cùng hộp số 4 cấp.

Yamaha Sirius phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 19,10 triệu đồng

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tại Việt Nam và các mẫu xe số Giá rẻ - Ảnh 10.

Yamaha Sirius là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Honda Wave Alpha ở phân khúc xe máy số giá rẻ. Sirius có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và FI (phun xăng điện tử). Bản FI lắp động cơ dung tích 113.7 mã lực, công suất 8.7 mã lực, mô-men xoắn 9.5 Nm. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 110.3 phân khối, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Cả hai cùng trang bị hộp số 4 cấp.

Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 19,25 triệu đồng

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tại Việt Nam và các mẫu xe số Giá rẻ - Ảnh 11.

Honda Blade sử dụng động cơ 110cc, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1.85 lít/100 km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ trên Honda Blade cho công suất tối đa 8.2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men cực đại 8.65 Nm từ 5.500 vòng/phút.

Honda Wave RSX phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 22,14 triệu đồng

Giá xe Honda Future 125 FI 2026 tại Việt Nam và các mẫu xe số Giá rẻ - Ảnh 12.

Cùng ở phân khúc xe số bình dân, nhưng xét về mọi mặt thì Honda Wave RSX có vẻ trội hơn so với Honda Wave Alpha 110 hiện nay. Mẫu xe Wave RSX cũng là một dòng xe số rất hút khách tại thị trường Việt Nam nhờ sở hữu nhiều ưu điểm.

K.N (th)
