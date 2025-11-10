Giá xe Honda Vision giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, áp đảo doanh số LEAD và SH Mode vì rẻ, nhường chỗ cho Vision 2026

Xe máy điện giá 17 triệu đồng bán ở thị trường Việt trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha GĐXH - Xe máy điện đang tạo nên “cơn sốt” trong phân khúc xe điện đô thị giá rẻ nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị hiện đại và mức giá chỉ từ 17 triệu đồng.

Giá xe Honda Vision 2025 niêm yết

Giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 11 không có sự thay đổi so với tháng 10/2025

Trong tháng 11, xe ga Vision vẫn được hãng Honda đưa ra thị trường gồm 5 phiên bản: Thể thao, tiêu chuẩn, cổ điển, cao cấp và đặc biệt, đi kèm với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 11 không có sự thay đổi so với tháng 10/2025, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức giá 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang được bán ở mức giá 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt được bán ở mức giá 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao giá 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển được bán ở mức giá 36.612.000 đồng.

Giá xe Honda Vision 2025 đại lý

Hiện nay, các phiên bản của dòng xe ga Honda Vision có giá bán ra chênh lệch nhẹ so với giá niêm yết của nhà sản xuất. Thậm chí, khảo sát một HEAD Honda cho thấy, có phiên bản như Vision Tiêu chuẩn thậm chí còn giảm nhẹ so với giá đề xuất.

Ngoài ra, xe ga Honda Vision là mẫu có nhiều lựa chọn ưu đãi nhất. Honda cũng vừa ra mắt phiên bản Honda Vision 2026 mới, do vậy, các đại lý cũng đã mở nhiều ưu đãi với khách hàng khi mua Honda Vision phiên bản cũ.

Bảng giá Honda Vision 2025

Phiên bản Màu sắc Giá đề xuất (8% GTGT) Giá đại lý Thể thao - Đen - Xám đen 36.613.000 38.000.000 Đặc biệt - Nâu đen 34.353.818 36.000.000 Cao cấp - Đỏ đen - Xanh đen 32.797.273 34.000.000 Tiêu chuẩn - Trắng đen 31.310.182 31.000.000

Đánh giá xe Honda Vision 2025

Về thiết kế, Honda Vision 2025 tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của dòng xe SH cao cấp. Phần đầu xe của Vision mới gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa những đường nét ba chiều sắc sảo, đèn LED trang trí hiện đại và hệ thống đèn trước nổi bật.

Mặt đồng hồ kết hợp truyền thống và LCD được thiết kế hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, giúp người lái dễ dàng theo dõi thông số trong mọi điều kiện di chuyển.

Honda Vision 2025 tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của dòng xe SH cao cấp.

Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng.





Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe





Cùng với đó, việc áp dụng khung dập hàn la-de (laser) thông minh thế hệ mới eSAF do Honda phát triển mang lại cho Vision một bộ khung cứng cáp, có trọng lượng nhẹ hơn với độ bền cao.

Vision 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu

Đồng thời, Vision 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu bao gồm: hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp đựng đồ với dung tích lớn cùng hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, có nắp đậy và tích hợp cổng sạc loại C, mang lại sự tiện lợi tối đa cho những bạn trẻ yêu thích di chuyển.

Vision 2025 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối và an toàn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Ngoài ra, chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố và đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái. Nhờ đó, Vision 2025 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối và an toàn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Lưu ý: Bảng giá xe Honda Vision nêu trên chỉ mang tính tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.



