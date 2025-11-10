Xe máy điện giá 17 triệu đồng bán ở thị trường Việt trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện bán ở thị trường Việt trang bị hiện đại, pin khỏe

EVgo C mang phong cách năng động, thời trang.





Mang phong cách năng động, thời trang, EVgo C có tới 7 tùy chọn màu sắc gồm Trắng, Bạc, Xanh dương, Xanh ngọc, Đỏ, Đen và Đồng vàng cát – hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là sinh viên và dân văn phòng.

Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED liền khối kích thước lớn, tầm chiếu xa tới 71 m, kết hợp đèn xi-nhan và đèn hậu LED sắc nét, giúp tăng khả năng nhận diện trong đêm tối hoặc thời tiết xấu. Đuôi xe gọn gàng, kiểu dáng "cool ngầu" cùng lớp sơn bóng bẩy giúp EVgo C trông nổi bật dù thuộc phân khúc bình dân.

Bên trong, EVgo C được trang bị hàng loạt tiện ích hiếm thấy ở tầm giá này. Cụm đồng hồ LCD toàn phần hiển thị rõ ràng tốc độ, quãng đường, dung lượng pin. Sàn để chân phẳng, yên xe dày, cốp rộng đủ chứa mũ bảo hiểm và vật dụng cá nhân. Hộc chứa đồ trước tích hợp cổng sạc USB, tiện lợi khi cần sạc điện thoại.

Điểm nhấn lớn nhất của EVgo C nằm ở "trái tim" động cơ Bosch 800W, ứng dụng công nghệ PMSM (nam châm vĩnh cửu đồng bộ) – cho khả năng tăng tốc nhanh, vận hành êm và chống nước hiệu quả, rất phù hợp điều kiện thời tiết nóng ẩm của Việt Nam. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 50 km/h, tải trọng lên tới 180 kg, đủ cho hai người hoặc chở hàng nhẹ.

Khung xe bằng thép cán nguội tiêu chuẩn châu Âu, hệ thống giảm xóc dầu trước – thủy lực sau, phanh đĩa trước đường kính lớn 180 mm cùng lốp không săm 90/90-10 giúp xe vận hành ổn định và an toàn trên nhiều địa hình.

EVgo C sử dụng ắc quy Graphene 60V–20Ah, cho quãng đường tối đa 70 km/lần sạc, thời gian sạc 8–10 giờ – đủ để người dùng đi học, đi làm trong 2–3 ngày mới cần nạp lại năng lượng. Bộ sạc tiêu chuẩn cho phép sạc trực tiếp trên xe, không cần tháo pin, mang đến sự tiện lợi tối đa trong đô thị.

Giá xe máy điện EVgo C

Xe máy điện EVgo C giá chỉ từ 17 triệu đồng. Với giá bán dễ tiếp cận, thiết kế bắt mắt và hiệu năng ổn định, EVgo C đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong nhóm xe điện giá rẻ, hứa hẹn làm "nóng" phân khúc xe điện đô thị tại Việt Nam những tháng cuối năm 2025.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.