Xe máy điện giá 19,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, có cả Smartkey và ABS, rẻ hơn cả Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp cổ điển, pin bền, có cả Smartkey và ABS

Xe máy điện Before All Faro nổi lên như một lựa chọn trẻ trung và phong cách. Lấy cảm hứng từ thành phố Faro (Bồ Đào Nha) là vùng đất tràn ngập nắng và năng lượng, mẫu xe điện này thể hiện tinh thần hiện đại, năng động và văn minh của người dùng trẻ Việt.

Ngoại hình của Before All Faro mang nét tối giản châu Âu, kết hợp giữa sự thanh lịch và tinh tế. Mặt nạ trước thiết kế gọn gàng, đèn LED định vị dạng đường viền tạo hiệu ứng ánh sáng nổi bật khi di chuyển ban đêm. Xe có 5 màu cá tính: Trắng cam, Đen mờ đỏ, Xám bóng, Xám mờ, Xanh ánh hồng, phù hợp từ học sinh – sinh viên, nhân viên văn phòng đến mẹ bỉm sữa cần phương tiện gọn nhẹ.

Ngoại hình của Before All Faro mang nét tối giản châu Âu

Với kích thước 1900 x 700 x 1170 mm và chiều cao yên chỉ 730 mm, Faro phù hợp vóc dáng người Việt. Trọng lượng 110 kg giúp xe giữ độ ổn định khi di chuyển nhưng vẫn dễ điều khiển cho người mới lái hoặc nữ giới. Thiết kế tổng thể hướng đến phong cách thanh thoát, cá tính và thời trang, phù hợp xu hướng "xe điện – phong cách sống xanh" đang được ưa chuộng hiện nay.

Không chỉ thu hút bằng ngoại hình, Before All Faro còn sở hữu hiệu năng vận hành đáng nể trong tầm giá. Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 2.050W, công suất danh định 1.200W, cho khả năng tăng tốc nhanh, vận hành ổn định kể cả khi chở hai người.

Before All Faro còn sở hữu hiệu năng vận hành đáng nể trong tầm giá.

Xe đạt tốc độ tối đa 50 km/h, quãng đường 80 km/lần sạc, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển nội đô. Hệ thống sạc tự ngắt khi đầy bình giúp tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn. Người dùng có thể sạc đầy trong khoảng 6–8 tiếng, phù hợp với thói quen sạc qua đêm.

Đặc biệt, Faro được trang bị chuẩn chống nước IP67, cho phép xe vận hành ổn định ngay cả khi đi dưới mưa hoặc qua vùng ngập nước nhẹ là điều hiếm thấy ở dòng xe điện phổ thông.

Before All Faro không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là "thiết bị thông minh trên bánh xe" với hơn 15 công nghệ tích hợp.

Nổi bật gồm: Khóa Smartkey 4 tính năng: mở xe – chống trộm – định vị nhằm cảnh báo di chuyển; Màn hình LCD tràn viền hiển thị tốc độ, pin, quãng đường và cảnh báo lỗi.

Phanh đĩa trước – phanh điện sau giúp kiểm soát lực phanh ổn định và an toàn hơn; Giảm xóc đôi và hộp số 3 chế độ vận hành: Eco, Normal, Sport cho phép người dùng tùy chỉnh tốc độ theo môi trường di chuyển.

Đèn LED siêu sáng kèm đèn định vị thân xe nhằm tăng khả năng nhận diện khi lưu thông ban đêm; Chống nước, báo động và định vị thông minh, hỗ trợ người dùng quản lý xe an toàn ngay trong đô thị đông đúc.

Tất cả những tính năng này giúp Faro vượt trội hơn nhiều đối thủ trong cùng tầm giá, khẳng định triết lý "xe điện phổ thông nhưng công nghệ vượt chuẩn" mà Before All theo đuổi.

Giá xe máy điện Before All Faro

Với mức giá chỉ 19.900.000 đồng (kèm bình 12 tháng) và 20.700.000 đồng (kèm bình 24 tháng), Before All Faro hiện là một trong những mẫu xe điện rẻ nhất phân khúc 2.000W tại Việt Nam.

Đặc biệt, hãng tặng kèm mũ bảo hiểm và áo mưa Before All, cùng chính sách bảo hành 2 năm và hỗ trợ bảo dưỡng tại hơn 900 đại lý trên toàn quốc.

So với các mẫu xe điện cùng phân khúc như VinFast Feliz S (khoảng 27 triệu đồng) hay Dat Bike Weaver (từ 35 triệu đồng), Before All Faro ghi điểm nhờ giá "mềm" nhưng tính năng không hề thua kém, đặc biệt ở khả năng chống nước và thiết kế đèn LED hiện đại.

Với giá chỉ từ 19,9 triệu đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, 15 công nghệ thông minh và bảo hành toàn quốc, Faro đang trở thành mẫu xe điện "quốc dân" mới cho giới trẻ Việt.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.







