Phụ nữ từng ngoại tình rồi quay về gia đình thường phải đối diện với 3 nỗi giằng xé rất khó nói thành lời
GĐXH - Khi một người từng ngoại tình lựa chọn quay về gia đình, cuộc sống có thể dần trở lại bình thường nhưng những áp lực tâm lý chưa chắc đã biến mất. Không ít trường hợp vẫn phải đối diện với cảm giác day dứt, giằng xé và quá trình hàn gắn kéo dài.
Nhiều người chỉ nhìn thấy vẻ ngoài bình lặng của những người phụ nữ sau khi lựa chọn quay về với gia đình, nhưng ít ai biết rằng phía sau quyết định ấy thường là những giằng xé tâm lý kéo dài.
Cuộc sống có thể dần trở lại quỹ đạo, nhưng cảm giác day dứt, áp lực và những suy nghĩ khó giãi bày không phải lúc nào cũng biến mất.
Trong thực tế, không ít phụ nữ sau khi trở về với hôn nhân phải đối diện với ba trạng thái tâm lý khá phổ biến dưới đây.
3 nỗi giằng xé của phụ nữ sau ngoại tình quay trở về gia đình
1. Quay về chưa chắc vì còn yêu, đôi khi là vì cái giá của việc rời đi quá lớn
Khi người phụ nữ lựa chọn trở về, nhiều người mặc nhiên cho rằng tình yêu đã được hàn gắn và mối quan hệ sẽ sớm trở lại như trước. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, quyết định quay về không chỉ xuất phát từ tình cảm mà còn chịu ảnh hưởng bởi những cân nhắc rất thực tế.
Ly hôn hay chấm dứt hôn nhân đồng nghĩa với việc phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như con cái, tài chính, áp lực dư luận hay sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Chính những chi phí về vật chất và tinh thần ấy khiến nhiều người lựa chọn ở lại.
Điều đó không đồng nghĩa họ không hối hận, nhưng cũng không có nghĩa mọi vấn đề đều đã được giải quyết chỉ sau một quyết định quay về.
Vì vậy, sự hàn gắn cần được xây dựng bằng thời gian, sự chân thành và nỗ lực từ cả hai phía, thay vì chỉ dựa trên giả định rằng mọi chuyện đã khép lại.
Trong cuộc sống thường ngày, việc trò chuyện cởi mở, hạn chế khơi lại những tổn thương cũ và dành cho nhau không gian để thích nghi sẽ giúp mối quan hệ từng bước ổn định hơn.
2. Trong lòng luôn tồn tại những so sánh và giằng co khó dứt
Sau khi trở về gia đình, nhiều người vẫn không tránh khỏi việc vô thức so sánh giữa hiện tại và quá khứ.
Có người thường xuyên tự hỏi liệu lựa chọn của mình có đúng hay không. Có người lại âm thầm cất giữ mọi cảm xúc, để rồi những đêm yên tĩnh lại rơi vào trạng thái suy nghĩ miên man.
Chính những sự so sánh ấy dễ khiến con người mắc kẹt trong cảm giác tiếc nuối hoặc mâu thuẫn nội tâm, làm cho việc xây dựng lại cuộc sống mới trở nên khó khăn hơn.
Muốn thực sự bước tiếp, điều quan trọng là học cách chấp nhận hiện tại, buông bỏ những điều đã qua và tập trung vào những giá trị đang có.
Khi không còn quá bận tâm đến việc so sánh quá khứ với hiện tại, tâm lý cũng dần nhẹ nhõm hơn, cuộc sống trở nên bình yên hơn.
Những niềm vui giản dị như chăm sóc gia đình, đọc sách, tập thể dục hay dành thời gian cho bản thân cũng có thể giúp cân bằng cảm xúc và giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực.
3. Cảm giác áy náy kéo dài khiến họ luôn cố gắng bù đắp
Nhiều người cho rằng chỉ cần quay về với gia đình thì những lỗi lầm trước đây sẽ nhanh chóng được xóa bỏ. Thực tế, cảm giác có lỗi thường không biến mất trong ngày một ngày hai.
Sau khi từng phản bội niềm tin của người bạn đời, không ít người luôn mang theo tâm lý áy náy. Chỉ cần xuất hiện một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, họ cũng dễ rơi vào trạng thái tự trách mình.
Chính cảm giác ấy khiến nhiều người luôn cố gắng nhẫn nhịn, chiều theo đối phương hoặc tự đặt mình vào vị trí thấp hơn với mong muốn bù đắp cho quá khứ.
Tuy nhiên, nếu sự bù đắp chỉ xuất phát từ mặc cảm và cảm giác tội lỗi, mối quan hệ rất dễ mất đi sự cân bằng.
Điều cần thiết hơn là sự chân thành, trách nhiệm và những thay đổi tích cực trong cách ứng xử hằng ngày.
Khi cả hai cùng đối diện với quá khứ bằng thái độ thẳng thắn, biết tôn trọng và đồng hành cùng nhau, cuộc hôn nhân mới có cơ hội được chữa lành một cách bền vững.
Những vết rạn trong hôn nhân hiếm khi có thể biến mất chỉ sau một quyết định quay về.
Sự tha thứ, nếu có, cũng cần đi cùng thời gian, sự chân thành và những thay đổi thực sự từ cả hai phía.
Khi biết đặt sự thấu hiểu, tôn trọng và trách nhiệm lên trên những tổn thương cũ, mỗi cuộc hôn nhân đều có thêm cơ hội để hàn gắn và tìm lại sự bình yên.
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