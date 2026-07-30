Không phải lương cao: Người càng sống càng giàu thường có đủ 5 đặc điểm này

Thứ năm, 17:59 30/07/2026 | Thâm cung bí sử
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Không phải mức lương hay xuất phát điểm quyết định một người có trở nên giàu có hay không. Theo nhiều nghiên cứu về tài chính cá nhân và tâm lý hành vi, những người tích lũy tài sản bền vững thường sở hữu 5 đặc điểm tưởng rất bình thường nhưng lại tạo nên khác biệt lớn. Nếu bạn đang có từ 3 dấu hiệu dưới đây, đó có thể là nền tảng giúp tài sản tăng trưởng đều đặn theo thời gian.


Không phải lương cao: Người càng sống càng giàu thường có đủ 5 đặc điểm này - Ảnh 1.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo

Không phải lương cao: Người càng sống càng giàu thường có đủ 5 đặc điểm này - Ảnh 2.Phụ nữ có 4 nét tướng này, càng lớn tuổi càng nhiều phúc báo: Hậu vận an nhàn, gia đình yên ấm

GĐXH - Người ta thường nói, phúc của phụ nữ không chỉ nằm ở nhan sắc hay vật chất, mà thể hiện rõ nhất qua khí chất và những nét tướng theo năm tháng. Có những người càng già càng dịu dàng, ánh mắt an yên, cuộc sống cũng theo đó mà nhẹ nhàng, đủ đầy. Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu 4 nét tướng dưới đây thường có phúc báo lớn, hậu vận ổn định, gia đình êm ấm, con cháu thuận hòa.

 

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