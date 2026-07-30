Không phải lương cao: Người càng sống càng giàu thường có đủ 5 đặc điểm này

3 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần chân thành là đủ để duy trì các mối quan hệ. Tuy nhiên, trong giao tiếp của người trưởng thành, đôi khi chính những chi tiết nhỏ trên bàn ăn lại quyết định người khác đánh giá bạn là người tinh tế hay vô duyên. Theo góc nhìn tâm lý học, khi được người khác mời ăn, dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu cũng nên tránh hai điều dưới đây nếu muốn được yêu mến và tôn trọng lâu dài.