Sau tuổi 70, cha mẹ nên dừng 5 việc này nếu muốn sống an yên, giữ hòa khí với con cháu

| Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành gần như cả cuộc đời để lo cho con cái. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 70, những cách ứng xử từng phù hợp trước đây đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến chính họ mệt mỏi hoặc tạo áp lực cho các mối quan hệ trong gia đình. Theo nhiều chuyên gia về tâm lý và lão khoa, biết dừng đúng lúc cũng là một dạng trí tuệ của tuổi già.

Tuổi 70 thường được xem là cột mốc đánh dấu nhiều thay đổi về sức khỏe, thể lực và vai trò trong gia đình. Khi con cái đã trưởng thành, người cao tuổi cũng cần điều chỉnh cách đồng hành để vừa giữ được sự gắn kết với các thành viên, vừa bảo vệ cuộc sống của chính mình. Có những việc tưởng là yêu thương, hy sinh nhưng nếu kéo dài quá mức lại có thể khiến tuổi già trở nên áp lực hơn.

Người trên 70 tuổi nên dừng 5 việc này để tuổi già an yên hơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

5 điều nên dừng sau tuổi 70 để có tuổi già bình an hơn

1. Bớt can thiệp vào cuộc sống riêng của con cái

Cha mẹ nào cũng mong con có cuộc sống thuận lợi nên rất dễ muốn góp ý hoặc giúp con giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, khi các con đã có gia đình riêng, mỗi thế hệ sẽ có cách sống, cách nuôi dạy con và cách quản lý tài chính khác nhau.

Việc thường xuyên can thiệp vào những quyết định của con cái, dù xuất phát từ thiện ý, đôi khi lại khiến khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng sự đồng hành hiệu quả nhất ở giai đoạn này là sẵn sàng lắng nghe khi con cần, thay vì cố gắng kiểm soát mọi việc. Giữ ranh giới phù hợp sẽ giúp các mối quan hệ trong gia đình thoải mái và bền vững hơn.

2. Đừng dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để hỗ trợ con cháu

Không ít cha mẹ sẵn sàng dành toàn bộ khoản tích lũy sau nhiều năm làm việc để giúp con mua nhà, lập nghiệp hoặc giải quyết khó khăn tài chính.

Sự hỗ trợ là điều đáng quý, nhưng các chuyên gia tài chính cá nhân vẫn khuyến nghị người cao tuổi nên giữ lại một khoản dự phòng đủ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt của chính mình.

Sau tuổi 70, nguy cơ phát sinh các chi phí y tế thường tăng lên. Nếu không còn nguồn tài chính chủ động, người cao tuổi rất dễ rơi vào thế bị động khi cần khám chữa bệnh hoặc chăm sóc lâu dài.

Giúp con trong khả năng của mình là điều nên làm, nhưng không nên đánh đổi sự an toàn của bản thân.

3. Đừng tiếp tục hy sinh mọi thứ mà quên chăm sóc chính mình

Suốt nhiều năm, nhiều bậc cha mẹ luôn đặt nhu cầu của gia đình lên trước bản thân.

Họ dành phần ngon cho con cháu, ngại mua những thứ mình thích, tiếc tiền khám sức khỏe hoặc luôn cố gắng làm hết mọi việc trong nhà dù sức khỏe đã giảm sút.

Sau tuổi 70, điều quan trọng hơn là biết dành thời gian cho chính mình. Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, duy trì vận động phù hợp và điều trị bệnh kịp thời không phải là sự ích kỷ mà là cách giúp bản thân khỏe mạnh và giảm gánh nặng cho gia đình trong tương lai.

4. Bớt lo lắng về những điều chưa xảy ra

Nhiều người lớn tuổi luôn mang trong lòng những nỗi lo như con cái có ổn định không, sau này ai sẽ chăm sóc mình hay nếu bệnh nặng thì phải làm sao.

Sự chuẩn bị cho tương lai là cần thiết, nhưng nếu lo lắng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, huyết áp, sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Thay vì dành quá nhiều thời gian cho những điều chưa xảy ra, các chuyên gia khuyến khích người cao tuổi tập trung vào hiện tại: duy trì lối sống lành mạnh, giữ các mối quan hệ tích cực và chuẩn bị kế hoạch chăm sóc tuổi già phù hợp.

Một tinh thần nhẹ nhõm cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao sức khỏe khi lớn tuổi.

5. Ngừng so sánh cuộc sống của mình với người khác

Ở tuổi xế chiều, không ít người vẫn vô thức đem con cháu, điều kiện kinh tế hay cuộc sống của gia đình mình so với người khác.

Sự so sánh này thường chỉ làm tăng cảm giác hụt hẫng hoặc áp lực, bởi mỗi gia đình đều có hoàn cảnh và những khó khăn riêng mà người ngoài khó nhìn thấy.

Thay vì nhìn vào những gì người khác đang có, người cao tuổi sẽ cảm thấy hài lòng hơn nếu tập trung vào sức khỏe, những mối quan hệ tốt đẹp và những điều tích cực trong cuộc sống của mình.

Tuổi già bình yên bắt đầu từ việc biết buông đúng lúc

Bước qua tuổi 70 không có nghĩa là ngừng yêu thương con cháu, mà là thay đổi cách yêu thương cho phù hợp với giai đoạn mới của cuộc đời.

Biết tôn trọng không gian riêng của con cái, giữ lại một phần tài chính cho bản thân, chăm sóc sức khỏe, giảm bớt lo âu và ngừng so sánh với người khác sẽ giúp người cao tuổi sống chủ động và nhẹ nhõm hơn.

Điều quý giá nhất ở tuổi xế chiều không phải là kiểm soát được mọi việc, mà là vẫn giữ được sức khỏe, sự bình an trong tâm trí và những mối quan hệ gia đình ấm áp. Khi biết buông đúng điều, tuổi già thường cũng trở nên thanh thản hơn.

Người trên 70 tuổi nên dừng 5 việc này để tuổi già an yên hơn - Ảnh 2.Về già mới thấm: Đừng bao giờ nói 6 điều này trước mặt người quen, ai lỡ nói cũng dễ phải hối hận

GĐXH - Người xưa có câu: "Biết người biết mặt, khó biết lòng." Càng nhiều tuổi, càng trải qua nhiều va vấp, người ta càng hiểu rằng có những lời tưởng như vô hại nhưng lại có thể trở thành nguồn cơn của biết bao rắc rối. Đặc biệt với người quen, bạn bè hay họ hàng, có 6 điều tốt nhất nên giữ trong lòng, bởi chỉ một phút buột miệng cũng có thể khiến bản thân hối tiếc rất lâu.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

3 kiểu người càng ở gần càng dễ khiến bạn hao tổn năng lượng: Người khôn ngoan biết giữ khoảng cách

3 kiểu người càng ở gần càng dễ khiến bạn hao tổn năng lượng: Người khôn ngoan biết giữ khoảng cách

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Trong cuộc sống, lòng tham không phải lúc nào cũng thể hiện qua tiền bạc. Đôi khi, nó ẩn sau những cách cư xử rất quen thuộc: xem sự giúp đỡ là điều hiển nhiên, luôn đòi hỏi ở người khác nhưng chưa từng nhìn lại chính mình hay thích lợi dụng câu chuyện của người khác để thỏa mãn sự tò mò. Nhận ra sớm những biểu hiện ấy cũng là cách để giữ gìn sự bình yên cho chính mình.

Không phải lương cao: Người càng sống càng giàu thường có đủ 5 đặc điểm này

Không phải lương cao: Người càng sống càng giàu thường có đủ 5 đặc điểm này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Không phải mức lương hay xuất phát điểm quyết định một người có trở nên giàu có hay không. Theo nhiều nghiên cứu về tài chính cá nhân và tâm lý hành vi, những người tích lũy tài sản bền vững thường sở hữu 5 đặc điểm tưởng rất bình thường nhưng lại tạo nên khác biệt lớn. Nếu bạn đang có từ 3 dấu hiệu dưới đây, đó có thể là nền tảng giúp tài sản tăng trưởng đều đặn theo thời gian.

Nhiều người có tiền vẫn khó an hưởng tuổi già vì quên giữ 3 đường lui quan trọng này

Nhiều người có tiền vẫn khó an hưởng tuổi già vì quên giữ 3 đường lui quan trọng này

Gia đình -

GĐXH - Không ít người tin rằng càng có nhiều tiền tiết kiệm thì tuổi già càng an toàn. Thực tế, tài sản chỉ là một phần của sự bảo đảm. Nếu không giữ được sức khỏe, trao hết quyền kiểm soát tài chính hoặc để bản thân chìm trong lo âu, người cao tuổi vẫn có thể đối mặt với nhiều áp lực dù tài khoản ngân hàng còn không ít tiền.

Nếu bạn cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, hãy thử ngay 12 liệu pháp chữa lành giúp bạn hồi phục năng lượng từ bên trong

Nếu bạn cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, hãy thử ngay 12 liệu pháp chữa lành giúp bạn hồi phục năng lượng từ bên trong

Gia đình -

GĐXH - Không phải kỳ nghỉ dài hay một giấc ngủ ngon cũng đủ giúp bạn lấy lại năng lượng nếu cơ thể và tâm trí đã kiệt sức. Theo các chuyên gia, những liệu pháp chữa lành phù hợp có thể giúp giảm căng thẳng, cân bằng cảm xúc và phục hồi sức khỏe tinh thần một cách bền vững. Dưới đây là 12 phương pháp đơn giản, dễ áp dụng để bạn nạp lại năng lượng và sống tích cực hơn mỗi ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.