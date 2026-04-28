Trang điêu đứng vì bị quy kết làm lộ bí mật dự án công ty
GĐXH - Cả giám đốc công ty và người phụ trách dự án đã đổ lỗi cho Trang gây ra vụ việc làm lộ clip demo dự án trọng điểm của công ty.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 29 phim "Bước chân vào đời", xuất hiện tình huống rắc rối với Trang khi clip demo dự án quan trọng của công ty đã bị lộ trên mạng. Giám đốc công ty và Linh - người phụ trách dự án gọi Trang vào phòng để hỏi cho rõ. Trang một mực phủ nhận là người phát tán clip. Trang giải thích rằng mình theo dự án này từ đầu nên không có lý do gì cô phải làm như thế.
"Em không ngu dốt đến nỗi up clip lên bằng chính email của mình" - Trang nói lý lẽ, mong hai anh chị có thể hiểu cho Trang. Tuy nhiên, Linh vẫn không tin, cô cho rằng, ở đời này đầy rẫy điều vô lý vẫn xảy ra.
Còn sếp Tuấn không quan tâm lỗi do ai, bây giờ việc lộ clip demo dự án mang tính bảo mật nên nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới dự án, mà còn ảnh hưởng tới uy tín của công ty. Sếp Tuấn yêu cầu Linh nếu không giải quyết được vụ việc này thì cô phải ra khỏi dự án.
Trước khi rời khỏi công ty, Dũng mang theo nỗi oán hận Tuấn và Linh - hai người câu kết để hạ Dũng. Vì thế, việc Dũng tặng chiếc Ipad cho Trang được khán giả dự đoán rằng Dũng lợi dụng Trang để làm công cụ trả thù Tuấn, Linh. Có thể thông qua chiếc Ipad, chính Dũng đã sử dụng email của Trang để phát tán clip bí mật nội bộ công ty đó.
Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi bị mang tiếng làm lộ clip demo của dự án lớn của công ty, Trang đến căn hộ của Dũng nhưng anh ta đã lặn mất tăm. Bất ngờ hơn, người Trang gặp ở căn hộ này lại là vợ cũ của Dũng. Chị ta có mật khẩu cửa và thể hiện như thường xuyên ra vào nơi đây.
Ban đầu, Trang lớn tiếng quát Ly - vợ cũ của Dũng: "Tôi hỏi anh Dũng đâu?". Ly đáp lại: "Hàng của cưng thì cưng phải biết rõ chứ sao lại hỏi chị như thế?". Lúc này Trang mới nhận ra mình không có tư cách gì mà lớn tiếng với Ly như vậy nên đã hạ giọng. Ly cho rằng Trang hết sức ngu xuẩn vì tin và theo Dũng.
Không biết Ly đã đắc tội gì với Trang hay Trang cần dọa Ly để lấy thông tin của Dũng mà Hưng "lốp trưởng" đã xuất hiện. Anh nhờ đàn em giả làm shipper để Ly mở cửa nhận hàng. Ngay khi Ly vừa mở cửa, Hưng lập tức lao vào nhà cô. Một lần nữa anh chàng si tình lại sẵn sàng ra tay làm mọi thứ để cứu giúp "crush" Trang.
Tập 29 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 28/4 trên VTV3.
