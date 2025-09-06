Trao học bổng toàn phần cho nam sinh mất 4 người thân vụ lật tàu Hạ Long

Trong số hàng nghìn sinh viên trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2025, một tân sinh viên có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Đó là em Nguyễn Hữu Phước (Hà Nội), chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh.

Theo chia sẻ từ trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Phước là người duy nhất may mắn sống sót trong gia đình 5 người, trên chuyến tàu bị lật tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) hồi tháng 7 vừa qua. Bố mẹ và hai chị em gái của Phước đã vĩnh viễn không thể trở về.

Nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ nam sinh có điều kiện học tập, sinh hoạt tại trường, nhà trường quyết định tặng học bổng toàn phần bao gồm: miễn 100% học phí, hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 3 triệu đồng/1 tháng, miễn phí ở nội trú ký túc xác trong toàn bộ thời gian khóa học. Tổng giá trị học bổng khoảng 250 triệu đồng.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long trao học bổng toàn phần trị giá 250 triệu đồng cho sinh viên Nguyễn Hữu Phước. (Ảnh: NTCC)

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng nhà trường hy vọng suất học bổng này cùng sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô, các bạn sinh viên, Phước sẽ có điểm tựa vững chắc để vững bước trên con đường tương lai phía trước.

"Chúng tôi cũng mong em Phước coi trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là ngôi nhà thứ hai của mình", PGS.TS Nguyễn Hoàng Long nói.

Sau lễ khai giảng, Phước lập tức trở về nhà để làm lễ cúng 49 ngày cho bố mẹ và hai chị em gái. Đoàn cán bộ, giảng viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cũng có mặt tại gia đình, thắp nén hương tưởng niệm và gửi lời động viên tới nam sinh.

Đại diện nhà trường cho biết, ngoài suất học bổng trị giá 250 triệu đồng, thời gian tới, Phước sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình khuyến học của trường, nhằm giúp em vững vàng vượt qua khó khăn và yên tâm theo đuổi con đường học tập.