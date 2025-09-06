Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Trao học bổng toàn phần cho nam sinh mất 4 người thân vụ lật tàu Hạ Long

Thứ bảy, 06:41 06/09/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tại lễ khai giảng, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tặng học bổng toàn phần cho một tân sinh viên từng là nạn nhân vụ lật tàu thương tâm ở Hạ Long.

Trong số hàng nghìn sinh viên trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2025, một tân sinh viên có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Đó là em Nguyễn Hữu Phước (Hà Nội), chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh.

Theo chia sẻ từ trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Phước là người duy nhất may mắn sống sót trong gia đình 5 người, trên chuyến tàu bị lật tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) hồi tháng 7 vừa qua. Bố mẹ và hai chị em gái của Phước đã vĩnh viễn không thể trở về.

Nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ nam sinh có điều kiện học tập, sinh hoạt tại trường, nhà trường quyết định tặng học bổng toàn phần bao gồm: miễn 100% học phí, hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 3 triệu đồng/1 tháng, miễn phí ở nội trú ký túc xác trong toàn bộ thời gian khóa học. Tổng giá trị học bổng khoảng 250 triệu đồng.

Trao học bổng toàn phần cho nam sinh mất 4 người thân vụ lật tàu Hạ Long - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long trao học bổng toàn phần trị giá 250 triệu đồng cho sinh viên Nguyễn Hữu Phước. (Ảnh: NTCC)

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng nhà trường hy vọng suất học bổng này cùng sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô, các bạn sinh viên, Phước sẽ có điểm tựa vững chắc để vững bước trên con đường tương lai phía trước.

"Chúng tôi cũng mong em Phước coi trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là ngôi nhà thứ hai của mình", PGS.TS Nguyễn Hoàng Long nói.

Sau lễ khai giảng, Phước lập tức trở về nhà để làm lễ cúng 49 ngày cho bố mẹ và hai chị em gái. Đoàn cán bộ, giảng viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cũng có mặt tại gia đình, thắp nén hương tưởng niệm và gửi lời động viên tới nam sinh.

Đại diện nhà trường cho biết, ngoài suất học bổng trị giá 250 triệu đồng, thời gian tới, Phước sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình khuyến học của trường, nhằm giúp em vững vàng vượt qua khó khăn và yên tâm theo đuổi con đường học tập.

Kim Nhung
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Công an Quảng Ninh nhận đỡ đầu cháu bé sống sót vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Công an Quảng Ninh nhận đỡ đầu cháu bé sống sót vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Lật tàu trên vịnh Hạ Long: “Cứu cháu với”, câu nói là mệnh lệnh trái tim

Lật tàu trên vịnh Hạ Long: “Cứu cháu với”, câu nói là mệnh lệnh trái tim

Tìm thấy thi thể nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long

Tìm thấy thi thể nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long

Tin mới nhất việc tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long

Tin mới nhất việc tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long

Tìm thấy thi thể bé trai nghi là nạn nhân vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long

Tìm thấy thi thể bé trai nghi là nạn nhân vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long

Cùng chuyên mục

Ngôi trường không làm lễ khai giảng, hiệu trưởng nói sự thật phía sau

Ngôi trường không làm lễ khai giảng, hiệu trưởng nói sự thật phía sau

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 5/9, khi hàng triệu học sinh cả nước nô nức bước vào năm học mới 2025-2026, nhưng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (phường Nông Trang, Phú Thọ) lại không diễn ra lễ khai giảng.

Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

Giáo dục - 18 giờ trước

GĐXH - Kiều Tuấn Định (sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) vinh dự được đại diện 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước phát biểu tại lễ khai giảng sáng nay.

Khai giảng ở Thái Nguyên: Niềm vui đến trường sau những nhọc nhằn đường xa

Khai giảng ở Thái Nguyên: Niềm vui đến trường sau những nhọc nhằn đường xa

Giáo dục - 19 giờ trước

GĐXH - Cùng với học sinh trong cả nước, sáng 5/9, học sinh trên địa bàn một số xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên nô nức bước vào năm học mới 2025 - 2026.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới

Giáo dục - 22 giờ trước

Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới.

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Giáo dục - 23 giờ trước

GĐXH - Sáng nay, ngày 5/9, trong tiết trời thu trong trẻo, hàng triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới 2025 – 2026. Ngày khai giảng từ lâu đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, mở ra hành trình mới cho thế hệ học trò Việt Nam, và cũng là dịp để xã hội cùng nhìn lại chặng đường giáo dục.

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 5/9, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo

Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo

Giáo dục - 1 ngày trước

Cơ quan điều tra tạm giữ cô giáo của cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn phường Tiền Phong, Bắc Ninh để làm rõ việc cháu V (SN 2024) nghi bị bạo hành.

Cụ ông có 3 tấm bằng đại học ngành y dược, tốt nghiệp bác sĩ ở tuổi 75

Cụ ông có 3 tấm bằng đại học ngành y dược, tốt nghiệp bác sĩ ở tuổi 75

Giáo dục - 2 ngày trước

Bước qua tuổi 70, ông Phạm Ngọc Hồng vẫn chăm chỉ đến giảng đường, theo đuổi ngành Y học cổ truyền. Trước đó, ông từng nhận hai tấm bằng cử nhân của hai trường đại học khác khi đã ngoài 60 tuổi.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng tới giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động trong ngành giáo dục cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới.

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là các chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Xem nhiều

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Giáo dục

GĐXH - Dưới đây là các chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Giáo dục
Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Giáo dục
Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Giáo dục
Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo

Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top