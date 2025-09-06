Trao học bổng toàn phần cho nam sinh mất 4 người thân vụ lật tàu Hạ Long
Tại lễ khai giảng, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tặng học bổng toàn phần cho một tân sinh viên từng là nạn nhân vụ lật tàu thương tâm ở Hạ Long.
Trong số hàng nghìn sinh viên trúng tuyển vào trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2025, một tân sinh viên có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Đó là em Nguyễn Hữu Phước (Hà Nội), chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh.
Theo chia sẻ từ trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Phước là người duy nhất may mắn sống sót trong gia đình 5 người, trên chuyến tàu bị lật tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) hồi tháng 7 vừa qua. Bố mẹ và hai chị em gái của Phước đã vĩnh viễn không thể trở về.
Nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ nam sinh có điều kiện học tập, sinh hoạt tại trường, nhà trường quyết định tặng học bổng toàn phần bao gồm: miễn 100% học phí, hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 3 triệu đồng/1 tháng, miễn phí ở nội trú ký túc xác trong toàn bộ thời gian khóa học. Tổng giá trị học bổng khoảng 250 triệu đồng.
PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng nhà trường hy vọng suất học bổng này cùng sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô, các bạn sinh viên, Phước sẽ có điểm tựa vững chắc để vững bước trên con đường tương lai phía trước.
"Chúng tôi cũng mong em Phước coi trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là ngôi nhà thứ hai của mình", PGS.TS Nguyễn Hoàng Long nói.
Sau lễ khai giảng, Phước lập tức trở về nhà để làm lễ cúng 49 ngày cho bố mẹ và hai chị em gái. Đoàn cán bộ, giảng viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cũng có mặt tại gia đình, thắp nén hương tưởng niệm và gửi lời động viên tới nam sinh.
Đại diện nhà trường cho biết, ngoài suất học bổng trị giá 250 triệu đồng, thời gian tới, Phước sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình khuyến học của trường, nhằm giúp em vững vàng vượt qua khó khăn và yên tâm theo đuổi con đường học tập.
Ngày 5/9, khi hàng triệu học sinh cả nước nô nức bước vào năm học mới 2025-2026, nhưng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (phường Nông Trang, Phú Thọ) lại không diễn ra lễ khai giảng.
GĐXH - Kiều Tuấn Định (sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) vinh dự được đại diện 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước phát biểu tại lễ khai giảng sáng nay.
GĐXH - Cùng với học sinh trong cả nước, sáng 5/9, học sinh trên địa bàn một số xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên nô nức bước vào năm học mới 2025 - 2026.
Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới.
GĐXH - Sáng nay, ngày 5/9, trong tiết trời thu trong trẻo, hàng triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới 2025 – 2026. Ngày khai giảng từ lâu đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, mở ra hành trình mới cho thế hệ học trò Việt Nam, và cũng là dịp để xã hội cùng nhìn lại chặng đường giáo dục.
GĐXH - Sáng 5/9, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.
Cơ quan điều tra tạm giữ cô giáo của cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn phường Tiền Phong, Bắc Ninh để làm rõ việc cháu V (SN 2024) nghi bị bạo hành.
Bước qua tuổi 70, ông Phạm Ngọc Hồng vẫn chăm chỉ đến giảng đường, theo đuổi ngành Y học cổ truyền. Trước đó, ông từng nhận hai tấm bằng cử nhân của hai trường đại học khác khi đã ngoài 60 tuổi.
GĐXH - Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư chúc mừng tới giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động trong ngành giáo dục cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới.
GĐXH - Dưới đây là các chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025.
GĐXH - Dưới đây là các chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025.