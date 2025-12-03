Trường tiền tỷ phơi mưa nắng ở Nghệ An đã mở cửa đón học sinh
GĐXH - Sau thời gian dài đóng cửa vì nhiều vướng mắc, cơ sở 2 của Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, Nghệ An) đã chính thức đón học sinh trở lại từ tuần này.
Ngay từ đầu tháng 12, sáu lớp đầu tiên gồm 6A, 7A, 7B, 7E, 7G và 8A bắt đầu buổi học tại cơ sở 2. Nhà trường sắp xếp mỗi buổi ba môn, chủ yếu là Giáo dục, Mỹ thuật, Giáo dục địa phương và Tiếng Anh tăng cường. Học sinh chỉ học vào buổi chiều, mỗi lớp từ 1 - 2 buổi/tuần, tránh việc phải di chuyển giữa hai cơ sở.
Riêng học sinh lớp 9 vẫn học ở cơ sở 1 để đảm bảo việc ôn thi cuối cấp. "Buổi đầu tiên, lớp 7B chỉ có hai bạn nghỉ có phép, còn lại mọi thứ diễn ra bình thường. Dù phòng hơi chật nhưng bàn ghế đủ, dạy và học vẫn ổn", thầy Nguyễn Kim Hùng, giáo viên Mỹ thuật, Trường THCS Nghi Ân chia sẻ.
Theo thầy Hùng, phòng học mới sáng sủa, bàn ghế tốt hơn nên thầy trò đều dễ chịu hơn so với cơ sở cũ. Thầy mong địa phương tiếp tục đầu tư đồng bộ để nhà trường sớm dạy học tập trung một chỗ, giảm bất tiện cho cả giáo viên và học sinh.
Dự án cơ sở 2 được khởi công năm 2023 với tổng vốn gần 25 tỷ đồng, gồm dãy nhà ba tầng với 18 phòng học và các hạng mục phụ trợ. Tháng 10/2024, công trình hoàn thành, nhưng trường vẫn chưa nhận bàn giao do thiếu nhiều hạng mục như hệ thống điện, đường vào trường và thiết bị phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Trong khi đó, cơ sở 1 đã xuống cấp, thiếu phòng học nhưng nhà trường vẫn phải chi kinh phí thuê bảo vệ cho khu cơ sở 2 đóng cửa nhiều tháng.
Ngày 3/11, Gia đình & Xã hội từng phản ánh tình trạng "trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học", thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngay sau đó, chính quyền phường Vinh Phú đã họp bàn phương án, khảo sát thực tế và lấy ý kiến giáo viên, phụ huynh để sớm đưa trường vào sử dụng.
Trước khi cho học sinh trở lại học, UBND phường đã bố trí kinh phí mua sắm thiết bị như máy tính, tivi cho năm phòng học và sửa chữa, dọn dẹp đường vào trường để việc đi lại thuận lợi hơn.
Trong buổi học đầu tiên, lãnh đạo phường cũng đến kiểm tra, trò chuyện cùng giáo viên, học sinh để nắm tình hình và tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại.
Bà Lê Việt Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân cho biết, những ngày đầu triển khai dạy học tại cơ sở 2, nhà trường không tránh khỏi lo lắng. Nhưng đến nay, mọi khâu chuẩn bị đã ổn định, phụ huynh cũng ủng hộ phương án sắp xếp của trường. "Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, cơ sở vật chất sẽ tiếp tục được đầu tư để việc dạy và học thuận lợi hơn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới", bà nói.
