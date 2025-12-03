Mới nhất
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 50 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

Thứ tư, 06:43 03/12/2025 | Giáo dục
50 trường đại học trên cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, trong đó nhiều trường bố trí nghỉ nhiều tuần liên tiếp.

Bộ Nội vụ ban hành thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2026, hướng dẫn các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người sử dụng lao động thực hiện.

Năm 2026, Tết Dương lịch (ngày 1/1) rơi vào thứ Năm. Do đó, giáo viên và học sinh các cấp sẽ nghỉ 1 ngày vào đúng thứ Năm (1/1/2026) và đi học bình thường trở lại vào thứ Sáu (2/1/2026). Theo Bộ Luật Lao động, giáo viên vẫn được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ.

Một số địa phương có thể xem xét cho học sinh nghỉ thêm ngày 2/1 để nối dài kỳ nghỉ cuối tuần thành 4 ngày, nhưng điều này không bắt buộc và phải có thông báo riêng từ Sở GD&ĐT.

Nhiều trường đại học trên toàn quốc dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 cho sinh viên, cán bộ, giảng viên. Trong đó, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM cho học sinh nghỉ nhiều nhất đến 30 ngày. Hai trường cho học sinh nghỉ 28 ngày là trường Đại học Công thương TP.HCM và trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Đa phần các trường còn lại cho học sinh nghỉ 14 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của các trường cụ thể như sau:

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ
1 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 1/2-1/3/2026 30 ngày
2 Đại học Công thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày
3 Đại học Nông lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày
4 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 8/2-1/3/2026 22 ngày
5 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
6 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
7 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày
8 Đại học Kiến trúc TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
9 Học viện Hàng không Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày
10 Đại học Bách khoa Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
11 Đại học Đại Nam 9/2-22/2/2026 14 ngày
12 Đại học CMC 11/2-24/2/2026 14 ngày
13 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày
14 Đại học Hùng Vương 8/2-1/3/2026 22 ngày
15 Đại học Tài chính - Marketing 9/2-22/2/2026 14 ngày
16 Đại học Nha Trang 9/2-28/2/2026 20 ngày
17 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
18 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
19 Đại học Kinh tế Quốc Dân 8/2-1/3/2026 22 ngày
20 Đại học Công nghiệp TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày
21 Đại học Y Dược TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày
22 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-22/2/2026 14 ngày
23 Đại học Quy Nhơn 9/2-1/3/2026 21 ngày
24 Đại học Xây dựng Hà Nội 16/2-1/3/2026 14 ngày
25 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày
26 Đại học Duy Tân 9/2-25/2/2026 17 ngày
27 Đại học Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
28 Đại học Mỏ - Địa chất 9/2-1/3/2026 21 ngày
29 Đại học Mở Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
30 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày
31 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9/2-27/2/2026 19 ngày
32 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 9/2-1/3/2026 21 ngày
33 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày
34 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày
35 Đại học Thủy lợi 9/2-22/2/2026 14 ngày
36 Đại học Quốc tế Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày
37 Đại học Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày
38 Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2) 9/2-1/3/2026 21 ngày
39 Đại học Sư phạm Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
40 Đại học Thăng Long 12/2-25/2/2026 14 ngày
41 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
42 Đại học Tôn Đức Thắng 9/2-1/3/2026 21 ngày
43 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 16/2-28/2/2026 13 ngày
44 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày
45 Đại học Văn Lang 9/2-1/3/2026 21 ngày
46 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày
47 Đại học Đồng Nai 9/2-1/3/2026 21 ngày
48 Đại học Đà Nẵng 9/2-22/2/2026 14 ngày
49 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày
50 Đại học Thương Mại 10/2-23/2/2026 14 ngày
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

