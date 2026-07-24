Mang súng đi săn chim, thanh niên 22 tuổi ở Cao Bằng bị khởi tố, bắt giam

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Đặt mua các bộ phận của khẩu súng trên mạng xã hội về tự lắp ráp, khi mang súng đi săn chim thì Nông Tô Hoài bị lực lượng Công an phát hiện. Người này bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt giam về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nông Tô Hoài (SN 2004, trú tại xóm Nà Tổng, xã Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát vào ngày 29/6/2026, Công an xã Nguyên Bình phát hiện Nông Tô Hoài điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong cốp xe của đối tượng cất giấu các bộ phận cấu tạo của một khẩu súng khí nén PCP. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở Công an xã để xác minh, làm rõ.

Mang súng đi săn chim, thanh niên 22 tuổi ở Cao Bằng bị khởi tố, bắt giam - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Nông Tô Hoài. Ảnh: CACC

Ngày 17/7/2026, Công an xã Nguyên Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 8/2025, Nông Tô Hoài đã sử dụng mạng xã hội TikTok để đặt mua các bộ phận của khẩu súng với tổng số tiền khoảng 2 triệu đồng. Sau đó tự tìm hiểu, lắp ráp thành súng khí nén PCP hoàn chỉnh.

Đến khoảng 12 giờ ngày 29/6/2026, Hoài mang theo khẩu súng để đi săn chim. Để tránh bị phát hiện, đối tượng tháo rời các bộ phận của súng, cất vào bao tải dứa và để trong cốp xe mô tô. Khi đang di chuyển trên đường thì bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra và bắt giữ.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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