Triệt phá sới bạc trong rừng được vận hành tinh vi bởi nhiều đối tượng có tiền án

Video: Công an Nghệ An triệt xóa sới bạc trong rừng được vận hành tinh vi với nhiều đối tượng có tiền án.

Công an Nghệ An cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một ổ nhóm đánh bạc hoạt động lưu động, quy mô lớn với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp do Đặng Thanh Bằng (SN 1987, trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu.

Mặc dù đã từng trả giá với trò chơi "đen, đỏ" khi mang tới 2 tiền án về tội đánh bạc nhưng Đặng Thanh Bằng không lấy đó làm bài học để tu chí làm ăn mà lại xem nó như một "chiến tích" để tiếp tục phạm tội.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Sau khi đã thiết lập xong đường dây đánh bạc khép kín với các "cộng sự đắc lực", Đặng Thanh Bằng tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc theo quy định riêng do Bằng đặt ra mà các "con bạc" muốn tham gia chơi đều phải tuân thủ.



Theo đó, mỗi khi con bạc muốn chơi, tất cả đều phải gửi xe tại một địa điểm tập trung, sau đó Bằng yêu cầu người chơi giao nộp điện thoại, trước khi đàn em của Bằng đưa các đối tượng đánh bạc đi lòng vòng nhiều nơi để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an.

Đối với những người lần đầu đến tham gia, Bằng yêu cầu phải được con bạc cũ bảo lãnh, nếu không sẽ không thể vào trong. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn thường xuyên thay đổi số điện thoại, phương tiện di chuyển, địa điểm tổ chức đánh bạc, hoạt động chủ yếu tại địa bàn rừng núi hiểm trở, cách xa dân cư, giáp ranh giữa các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh và một số huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh giáp với tỉnh Nghệ An; mỗi canh bạc đều chỉ được Bằng và các đối tượng tổ chức từ 1,5 đến 2 giờ đồng hồ.

Phương tiện sử dụng để chở các đối tượng đánh bạc đến sới bạc.

Sau khi chọn được địa điểm, Bằng giao cho đàn em có nhiệm vụ cảnh giới. Nếu phát hiện bất thường, con bạc được thông báo để tiêu hủy tang vật, giải tán.

Mặc dù mới tổ chức hoạt động trong một thời gian ngắn, nhưng do được tổ chức kín kẽ, tinh vi nên sới bạc của Bằng thu hút hàng chục con bạc trong tỉnh tham gia gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh, chặn đứng hoạt động của nhóm đối tượng.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng cầm đầu sới bạc Đặng Thanh Bằng.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/6, tại khu vực đồi keo thuộc xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt xóa thành công ổ nhóm đánh bạc do Đặng Thanh Bằng cầm đầu, bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ hơn 250 triệu đồng tiền mặt; 21 điện thoại di động; nhiều xe ô tô và tang vật liên quan.



Tang vật bị thu giữ.

Hiện, chuyên án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.