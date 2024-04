Triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức đá gà

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, bước đầu khởi tố 7 bị can về hành vi "Đánh bạc" (dưới hình thức đá gà...).



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã triệt phá một tụ điểm đá gà "ăn tiền" diễn ra tại trang trại nuôi gà của Trần Anh Tuấn (SN 1975, trú tại thôn Ngòi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) với quy mô gần 40 đối tượng tham gia. Các đối tượng đều trú tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được 2 con gà, nhiều tiền mặt và các tang vật có liên quan đến cá cược.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vận động các đối tượng còn đang lẩn trốn sớm ra trình diện, làm việc tại phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ tại Tổ 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang (liên hệ Điều tra viên Trần Duy Khánh – Số điện thoại 0935.143.888).