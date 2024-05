Đồng Tháp: 3 cậu cháu bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc với tổng số tiền trên 300 tỷ đồng

Nguyễn Minh Thành, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ lĩnh án 5 năm tù GĐXH - HĐXX đánh giá, Thành là người hiểu biết về công nghệ thông tin đã thông qua các đàn em tổ chức lập game đánh bạc trực tuyến, hưởng lợi số tiền bất chính đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, tạo ra tiền lệ xấu cho xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc qua mạng internet, với tổng số tiền lên đến 300 tỷ đồng.

Các bị can gồm: Dương Quốc Quân (SN 1997), Dương Triệu Phú ( SN 2004, em ruột Quân) cùng ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò và Tiêu Thái Hưng (SN 1993, cậu vợ Quân), ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung.

Trước đó, ngày 13/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ đã huy động hơn 60 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai 5 tổ công tác trong và ngoài tỉnh bắt 3 bị can trên cùng nhiều đối tượng khác.

Khởi tố bị can và tạm giam 03 bị can Quân, Hưng, Phú để điều tra về hành vi đánh bạc. Ảnh: CA

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, 18 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan công an xác định Quân là người đứng ra tổ chức và cầm đầu đường dây đánh bạc. Qua điều tra, Quân khai nhận vào giữa năm 2022 phát hiện kẽ hở của các trang web đánh bạc trực tuyến trái phép là dù thắng hay thua đều có hoa hồng, nên Quân bắt đầu đăng ký rất nhiều tài khoản, nạp tiền để tham gia đánh bạc. Sau đó, Quân lôi kéo, hướng dẫn các đối tượng khác cùng tham gia cá độ có lúc lên đến hơn 30 trận bóng, số tiền cá cược lên đến 400 triệu đồng/ngày.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA

Sao kê tài khoản ngân hàng của Quân có tổng số tiền giao dịch trên 140 tỷ đồng. Kết quả đối chiếu tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử thu thập, xác định đường dây đánh bạc qua mạng internet do Quân cầm đầu cùng các đối tượng trên hoạt động từ tháng 9/2022 đến nay, tổng số tiền dùng để giao dịch đánh bạc lên đến trên 300 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.