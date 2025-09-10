Trở về Trái đất sau 371 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia tuyên bố một sự thật buồn bã

Phi hành gia NASA Frank Rubio đã trở thành người Mỹ có thời gian ở trong không gian lâu nhất, nhưng đây là một kỷ lục mà ông không hề mong muốn. Sau 371 ngày bị "mắc kẹt" trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vì sự cố kỹ thuật của tàu vũ trụ, ông đã trở về Trái đất với những lời chia sẻ đầy cảm xúc và một sự thật khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Hành trình bất đắc dĩ

Frank Rubio đã bắt đầu hành trình của mình vào ngày 21 tháng 9 năm 2022. Ông cùng hai phi hành gia người Nga là Sergey Prokopyev và Dmitri Petelin đã phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-22. Ban đầu, nhiệm vụ của họ dự kiến chỉ kéo dài khoảng 6 tháng, với lịch trình trở về vào khoảng đầu năm 2023.

Frank Rubio

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi tàu Soyuz MS-22 gặp sự cố rò rỉ chất làm mát nghiêm trọng vào ngày 14 tháng 12 năm 2022. Sự cố này khiến tàu không còn đủ an toàn để đưa phi hành đoàn trở về Trái đất. Thay vào đó, một tàu vũ trụ thay thế, Soyuz MS-23, đã được phóng lên ISS mà không có phi hành đoàn vào tháng 2 năm 2023. Do đó, Rubio và các đồng đội đã phải ở lại trên trạm vũ trụ lâu hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu để chờ tàu thay thế an toàn đưa họ về.

Cuối cùng, sau khi lập kỷ lục mới cho người Mỹ có thời gian ở trong không gian lâu nhất, Rubio đã trở về Trái đất vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. Tổng cộng, ông đã trải qua 371 ngày trên quỹ đạo, một hành trình dài gần gấp đôi so với dự tính ban đầu.

Phi hành gia NASA Frank Rubio (trái), các phi hành gia người Nga Sergey Prokopyev (giữa) và Dmitri Petelin (phải) đã ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế trong hơn một năm. (NATALIA KOLESNIKOVA/AFP qua Getty Images)

Những hệ lụy của chuyến đi dài ngày

Trong cuộc họp báo sau khi hạ cánh, Rubio đã tiết lộ một sự thật buồn bã: nếu biết trước nhiệm vụ của mình sẽ kéo dài cả năm, ông chắc chắn sẽ không đồng ý.

"Nếu họ hỏi tôi trước khi bắt đầu huấn luyện, vì phải tập luyện một hoặc hai năm trước khi thực hiện nhiệm vụ, thì có lẽ tôi đã từ chối", Rubio nói với các phóng viên từ ISS trong một cuộc họp báo của NASA. "Đó chỉ là vì những chuyện gia đình đã diễn ra trong năm qua thôi."

Ông nói thêm: "Nếu biết rằng mình sẽ phải bỏ lỡ những sự kiện vô cùng quan trọng đó, tôi chỉ có thể nói 'cảm ơn, nhưng không, cảm ơn'".

Lý do khiến phi hành gia hối hận không phải vì những khó khăn hay hiểm nguy ông đã trải qua, mà vì ông đã bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá của gia đình: con gái lớn tốt nghiệp năm thứ nhất ở Học viện Hải quân và một người con khác đang chuẩn bị vào West Point. Khoảng thời gian xa cách không báo trước đã khiến ông không thể ở bên cạnh để chứng kiến những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của các con.

"Khi cuối cùng nhận ra rằng tôi sẽ phải ở lại cả năm trời... thật khó khăn", người đàn ông gốc Miami nói. Ông cho biết thêm rằng việc biết rằng thời gian ở lại trên trạm vũ trụ sẽ bị kéo dài là phần khó khăn nhất trong nhiệm vụ của mình.

Rubio chia sẻ với các phóng viên rằng "sức mạnh và sự kiên cường" của vợ và các con đã giúp ông vượt qua toàn bộ nhiệm vụ.

Hơn thế nữa, cơ thể của Rubio cũng phải đối mặt với những thách thức lớn khi trở lại Trái đất. Ông đã mô tả cảm giác ban đầu khi đi lại là vô cùng khó khăn, với lòng bàn chân và thắt lưng đau nhức vì phải thích nghi lại với trọng lực sau một năm sống trong môi trường không trọng lượng.

Những câu chuyện này đã làm cho hành trình của Frank Rubio trở thành một minh chứng sống động cho những hy sinh thầm lặng của các phi hành gia, không chỉ về mặt thể chất và tinh thần mà còn về những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống cá nhân.

Nguồn: Fox News