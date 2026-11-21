Khi độ ẩm không khí giảm, da thường trở nên khô ráp, dễ bong tróc. Một số người cũng cảm thấy khô mũi, khô họng hoặc khó chịu khi hít thở. Bên cạnh việc uống đủ nước, giữ ẩm không gian sống và chăm sóc da đúng cách, chế độ ăn đa dạng rau củ có thể hỗ trợ cơ thể duy trì sức khỏe.

Dưới đây là 4 loại rau quen thuộc, dễ tìm, có thể bổ sung vào thực đơn trong những ngày hanh khô.

1. Rau cải cúc

Cải cúc, còn gọi là tần ô, là loại rau thường xuất hiện trong các món canh, lẩu. Rau có hàm lượng nước tương đối cao, đồng thời cung cấp chất xơ, folate, kali và một số hợp chất chống oxy hóa.

Nhờ chứa beta-carotene - tiền chất vitamin A - cải cúc góp phần bổ sung dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe làn da và thị lực. Vitamin A tham gia vào quá trình duy trì hoạt động bình thường của các mô biểu mô, trong đó có da và niêm mạc đường hô hấp.

Cải cúc cũng cung cấp chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp bữa ăn thêm cân đối. Tuy nhiên, không nên xem loại rau này như một thực phẩm có khả năng trực tiếp làm ẩm da hay điều trị các vấn đề về phổi.

Cách chế biến khá đơn giản: có thể nấu canh với thịt băm, tôm hoặc đậu phụ; nhúng lẩu hay xào nhanh. Nên chọn rau còn tươi, lá xanh, không dập úng và tránh nấu quá lâu để hạn chế thất thoát một số vitamin nhạy cảm với nhiệt.

2. Bắp cải

Bắp cải là loại rau quen thuộc, có thể chế biến thành nhiều món như luộc, xào, nấu canh hoặc làm salad. Loại rau này cung cấp vitamin C, vitamin K, folate và chất xơ.

Vitamin C tham gia quá trình tổng hợp collagen - loại protein quan trọng giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Đây cũng là chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Vì vậy, bổ sung bắp cải trong chế độ ăn đa dạng có thể hỗ trợ cung cấp dưỡng chất cần thiết cho làn da.

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Khám và Tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng quốc gia, các loại rau họ cải cung cấp nhiều thành phần dinh dưỡng như chất xơ, vitamin A, B6, C, E, K và một số khoáng chất. Nhóm rau này còn chứa các hợp chất thực vật như isothiocyanate, được quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa.

Dù vậy, ăn bắp cải không đồng nghĩa với việc có thể phòng ngừa hay điều trị bệnh phổi. Tác dụng của rau cần được nhìn nhận trong tổng thể chế độ ăn và lối sống lành mạnh.

Khi chọn mua, nên ưu tiên bắp cải chắc, lá tươi, không có dấu hiệu thối nhũn. Có thể luộc, hấp hoặc xào nhanh với lượng dầu vừa phải để giữ hương vị và dưỡng chất.

3. Củ cải trắng

Củ cải trắng chứa nhiều nước, đồng thời cung cấp vitamin C, chất xơ và kali. Đây là nguyên liệu dễ chế biến, phù hợp với các món canh, hầm, luộc hoặc kho.

Vitamin C trong củ cải góp phần hỗ trợ quá trình tạo collagen và hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Trong khi đó, chất xơ giúp duy trì hoạt động tiêu hóa, còn nước góp phần bổ sung lượng dịch từ thực phẩm cho cơ thể.

Củ cải trắng có chứa vitamin C, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Hàm lượng vitamin C trong 100g củ cải trắng vào khoảng 30mg. Đây là một trong những lý do loại củ này có thể góp phần đa dạng nguồn vitamin trong khẩu phần ăn.

Củ cải trắng có vị ngọt nhẹ, dễ kết hợp với nhiều thực phẩm. Bạn có thể nấu canh củ cải với thịt, hầm cùng xương hoặc hấp để giữ vị tự nhiên. Khi chế biến, nên rửa sạch, gọt bỏ phần hư hỏng và không nấu quá nhừ nếu muốn giữ độ giòn.

Cần lưu ý, củ cải không có tác dụng thay thế thuốc điều trị các bệnh đường hô hấp. Nếu ho kéo dài, khó thở hoặc đau tức ngực, người bệnh nên đi khám thay vì chỉ điều chỉnh chế độ ăn.

4. Cải thìa

Cải thìa là loại rau có vị ngọt nhẹ, dễ ăn và thường được dùng trong các món canh, luộc, xào. Rau chứa nước, vitamin C, beta-carotene, vitamin K, folate và một số khoáng chất như kali, canxi.

Beta-carotene có thể được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe của da và niêm mạc. Vitamin C tham gia tổng hợp collagen, còn vitamin K đóng vai trò trong quá trình đông máu và duy trì sức khỏe xương.

Cải thìa cũng có lượng chất xơ nhất định, góp phần hỗ trợ tiêu hóa. Nhờ dễ chế biến, loại rau này phù hợp để bổ sung thường xuyên vào bữa cơm gia đình.

Bạn có thể luộc cải thìa, nấu canh hoặc xào nhanh với nấm, tỏi. Nên rửa kỹ từng bẹ rau dưới vòi nước sạch, loại bỏ lá úa và chế biến vừa chín tới. Không nên sử dụng rau đã có dấu hiệu nhớt, dập nát hoặc mùi lạ.

Ăn rau đúng cách để chăm sóc cơ thể trong mùa hanh khô

Bốn loại rau trên đều có thể góp phần bổ sung nước, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, không có loại rau riêng lẻ nào đủ khả năng bảo vệ phổi hay ngăn da khô nếu cơ thể thiếu nước, tiếp xúc nhiều với khói bụi hoặc không được chăm sóc phù hợp.

Để duy trì sức khỏe trong thời tiết hanh khô, nên thay đổi các loại rau trong thực đơn, kết hợp với trái cây, thực phẩm giàu protein và chất béo tốt. Uống nước đều đặn trong ngày, hạn chế khói thuốc, bụi bẩn và giữ độ ẩm phù hợp trong phòng cũng rất quan trọng.

Với làn da, nên sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp, tránh tắm nước quá nóng và không chà xát mạnh khi da đang khô. Nếu xuất hiện tình trạng ho dai dẳng, khó thở, khò khè hoặc da khô nứt kéo dài, cần tìm nguyên nhân và tham khảo ý kiến nhân viên y tế.

Ăn đủ rau xanh là một thói quen có lợi, nhưng hiệu quả chăm sóc sức khỏe đến từ sự kết hợp giữa dinh dưỡng cân bằng, sinh hoạt hợp lý và chăm sóc cơ thể đúng cách.