Trên mặt bàn trắng giữa căn phòng mang sắc màu Giáng sinh, khối trái cây xếp tầng vươn lên thành dáng cây thông nhỏ, đứng cạnh những viên dâu tây biến tấu ngộ nghĩnh và vòng táo xanh xếp lớp. Ở một góc khác, những chùm nho căng mọng và quả chín nguyên vẹn được dựng thẳng thành tháp, buộc thêm dải ruy băng và chuỗi hạt nhỏ như một món quà sắp trao tay.

Với chị Vũ Ngọc Bích (sinh năm 1988, Hà Nội), mùa lễ hội cuối năm hiện lên qua chính những lát cắt, độ giòn và sắc độ tự nhiên của hoa quả tươi. Không cần tới lớp kem dày hay phụ kiện cầu kỳ, từng tháp trái cây được dựng lên như một bài toán cân bằng nhỏ giữa tạo hình, độ tươi và cảm giác nhẹ nhõm trên bàn tiệc mùa đông.

Mỗi tháp trái cây không xuất hiện trọn vẹn ngay từ đầu mà lớn dần qua từng lớp cắt ghép. Khay lá bạc hà xanh đặt ngay tầm tay, những chiếc âu đựng nguyên liệu cùng vài tháp quả khác thấp thoáng phía sau cho thấy nhịp làm việc liên tục để kịp lên dáng cho mùa Giáng sinh.

Dưới ánh sáng tự nhiên, dãy tháp trái cây nguyên quả của chị Vũ Ngọc Bích hiện lên với một sắc thái rất khác: không còn là góc bàn tiệc gia đình quây quần hay thao tác cắt tỉa tỉ mỉ trên bàn làm việc, mà là khoảnh khắc những khối quả tròn căng đứng thẳng hàng, sẵn sàng bước ra khỏi khuôn bếp để trở thành món quà gửi trao mùa cuối năm.

Chị Vũ Ngọc Bích (38 tuổi, đến từ Hà Nội), tác giả của những cây thông trái cây bắt mắt.

Từ tháp dâu tây đỏ thắm thắt nơ hồng phấn, tháp nho xanh trong veo tới những tháp nho đỏ, nho xanh điểm xuyết hạt ngọc trai và ruy băng đỏ, mỗi dáng đứng đều mang vẻ chỉn chu riêng. Dưới chân tháp, chùm nho và lát cam tươi đặt hờ như một lời nhắc nhẹ về độ mọng nước nguyên bản đứng sau lớp vỏ bóng bẩy ấy.

Với chị Bích, tháp trái cây cho mùa Giáng sinh không chỉ là xếp cho đủ độ cao hay chọn cho đúng màu lễ hội. Đó là cách người làm nghề giữ lại sự tươi tắn, chừng mực giữa những ngày cuối năm vốn nhiều dư vị nặng nề, để mỗi món quà khi trao đi đều mang theo chút thanh mát và thiện cảm.

Khi từng "cây thông" trái cây không còn nằm riêng lẻ trên tay người làm nữa, giá trị lớn nhất của chúng nằm ở việc kéo mọi người xích lại gần nhau hơn trong những ngày cuối năm. Sau khi những bức ảnh thành phẩm của chị được đăng tải lên mạng xã hội, không ít các mẹ đảm đã đến xin "bí kíp".

Từ chuyện chọn quả cứng tay, gọt lát sao cho giữ được độ tươi giòn đến cách xếp lớp để dáng tháp không bị nghiêng đổ, từng câu hỏi đều xoay quanh những chi tiết rất thật của căn bếp mùa lễ hội. Có người muốn dựng một cây thông trái cây nhỏ gọn cho bàn tiệc gia đình, có người lại học cách xếp tầng để làm quà biếu người thân, bạn bè sao cho vừa đẹp mắt vừa dễ thưởng thức.

Với chị Bích, việc chia sẻ lại cách làm cũng giống như trao thêm một gợi ý nhẹ nhàng cho mùa cuối năm. Giữa những mâm cỗ, tiệc tùng nhiều món giàu năng lượng, một tháp trái cây tươi mát không chỉ làm sáng bừng góc bàn mà còn gửi gắm sự quan tâm thiết thực tới sức khỏe của người xung quanh.

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