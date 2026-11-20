Cây thông trái cây 'lên ngôi' mùa Giáng sinh: Đẹp mắt như tác phẩm nghệ thuật, nhìn mà không nỡ ăn
GĐXH - Giáng sinh năm nay không cần đợi đến lúc mở quà mới thấy bất ngờ, đôi khi sự hào hứng đến ngay từ khoảnh khắc một "cây thông" bằng trái cây tươi xuất hiện giữa bàn tiệc. Giữa nhịp sống hiện đại đề cao sự thanh nhẹ và tinh tế, những tầng hoa quả mọng nước đang tạo nên một làn gió mới mẻ, vừa đẹp mắt vừa chiều chuộng vị giác.
Trên mặt bàn trắng giữa căn phòng mang sắc màu Giáng sinh, khối trái cây xếp tầng vươn lên thành dáng cây thông nhỏ, đứng cạnh những viên dâu tây biến tấu ngộ nghĩnh và vòng táo xanh xếp lớp. Ở một góc khác, những chùm nho căng mọng và quả chín nguyên vẹn được dựng thẳng thành tháp, buộc thêm dải ruy băng và chuỗi hạt nhỏ như một món quà sắp trao tay.
Với chị Vũ Ngọc Bích (sinh năm 1988, Hà Nội), mùa lễ hội cuối năm hiện lên qua chính những lát cắt, độ giòn và sắc độ tự nhiên của hoa quả tươi. Không cần tới lớp kem dày hay phụ kiện cầu kỳ, từng tháp trái cây được dựng lên như một bài toán cân bằng nhỏ giữa tạo hình, độ tươi và cảm giác nhẹ nhõm trên bàn tiệc mùa đông.
Từ tháp dâu tây đỏ thắm thắt nơ hồng phấn, tháp nho xanh trong veo tới những tháp nho đỏ, nho xanh điểm xuyết hạt ngọc trai và ruy băng đỏ, mỗi dáng đứng đều mang vẻ chỉn chu riêng. Dưới chân tháp, chùm nho và lát cam tươi đặt hờ như một lời nhắc nhẹ về độ mọng nước nguyên bản đứng sau lớp vỏ bóng bẩy ấy.
Với chị Bích, tháp trái cây cho mùa Giáng sinh không chỉ là xếp cho đủ độ cao hay chọn cho đúng màu lễ hội. Đó là cách người làm nghề giữ lại sự tươi tắn, chừng mực giữa những ngày cuối năm vốn nhiều dư vị nặng nề, để mỗi món quà khi trao đi đều mang theo chút thanh mát và thiện cảm.
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