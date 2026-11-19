Ngày 9/9, Cường Đô La đăng loạt ảnh giới thiệu quán trên trang cá nhân, kèm dòng chia sẻ: “Phở sườn bò mình vừa mở, mong cả nhà ủng hộ ạ!”. Trong ảnh, anh không chỉ xuất hiện với vai trò chủ quán mà còn đứng trong khu vực bếp, đội mũ đầu bếp, mặc tạp dề cam và trực tiếp chan nước dùng cho khách.

Hình ảnh này khác hẳn diện mạo thường thấy của Cường Đô La. Tên tuổi anh lâu nay gắn với bất động sản và niềm đam mê xe sang. Đây cũng không phải lần đầu anh kinh doanh ẩm thực. Năm 2018, anh và vợ mở nhà hàng món Hoa C.TAO ở TP.HCM, sau đó mở rộng thành chuỗi, thực đơn có vịt quay Bắc Kinh, bánh bao Thượng Hải và mì vịt. So với hướng món Hoa trước đó, phở sườn bò là một lựa chọn rất khác. Phụ Nữ Mới đưa tin.

Theo giới thiệu của quán, phở ở đây nấu theo công thức của Chef Ngân, người bắt đầu đứng bếp từ năm 1986, tức tính đến nay đã khoảng 40 năm trong nghề.

Nước dùng được ninh cùng sườn bò trong khoảng 24 giờ, và sườn bò cũng là nguyên liệu chính làm nên tên quán.

Thực đơn của quán xoay quanh món phở sườn bò. Khoảng cách giữa tô rẻ nhất và tô đắt nhất là 150.000 đồng, tức tô “super sườn bò” đắt gấp hơn 2,5 lần tô phở gân lóc. Với mức giá này, quán nằm ở phân khúc cao so với một món ăn vốn rất quen thuộc với người Việt.

Ngoài phở, quán bán thêm vài loại đồ uống như cà phê, nước dừa và trà đá.

Cách ăn phở bò ngon đúng điệu

Thông tin trên VnExpress cho hay, phở bò là phở truyền thống. Vào đầu những năm 40 ở Hà Nội xuất hiện phở gà. Phở bò ăn với chanh hay giấm tỏi? Người sành ăn thì sẽ ăn phở bò với giấm tỏi để giữ trọn hương vị gốc của món ăn. Thế nhưng đây cũng là sở thích, là khẩu vị riêng của mỗi người, đáng được tôn trọng.

Chỉ có một lưu ý nhỏ cho những người muốn ăn phở ngon, hãy tìm quán ăn chuyên phục vụ phở bò, hoặc chuyên phục vụ phở gà. Lý do là vì quán bán cả hai loại có thể nấu theo kiểu “ăn liền”, tức là dùng chung một nồi nước lèo cho cả hai loại phở. Chắc chắn bạn không thể thưởng thức một tô phở trọn vị nếu ăn ở những quán như vậy.

Tiêu chuẩn một bát phở ngon phải là sự kết tinh giữa bánh phở, nước phở và thịt đi kèm. Bánh phở làm bằng bột gạo tráng mỏng, chần rất khéo trong nước sôi, dẻo mà không nát, trắng trong và có hương thơm của lúa mới. Nước phở trong, thật nóng, ngọt thanh với vị của xương bò, gừng, hành khô nướng thả, quế, hồi, thảo quả.... ....Thịt thì có thể là tái, chín, nặm gầu,.. hoặc hỗn hợp tuỳ theo yêu cầu của từng khách hàng. Tái là thịt thăn bò thái mỏng ướp với gừng đã giã nát rồi thả vào nước dùng sôi sùng sục, vớt ra ngay. Thịt mỡ ở ngực bò gọi là gầu thường được đám đàn ông trai trẻ ưa thích. Nạm là thịt bò có gân. Đi kèm với phở bao giờ cũng phải đầy đủ các gia vị: hồ tiêu, chanh/giấm, ớt, hành hoa, rau thơm hoặc mùi.

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