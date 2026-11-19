GĐXH - Selen là khoáng chất vi lượng tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch, tuyến giáp và quá trình chống oxy hóa của cơ thể.
Rong biển - Loại rau bình dân tốt cho người bị vấn đề về tuyến giáp
Rong biển là thực phẩm có nguồn gốc từ biển, thường được dùng để nấu canh, trộn salad hoặc chế biến thành món ăn kèm. Ưu điểm của loại nguyên liệu này là dễ bảo quản ở dạng khô, có thể sử dụng quanh năm và tạo hương vị đặc trưng cho món ăn.
Rong biển nổi bật với hàm lượng iốt, khoáng chất cần thiết để tuyến giáp sản xuất hormone điều hòa quá trình trao đổi chất. Một số loại rong biển còn cung cấp chất xơ và nhiều khoáng chất khác. Selen cũng có mặt trong một số thực phẩm từ biển, nhưng hàm lượng thay đổi tùy chủng loại và cách chế biến. Selen là khoáng chất vi lượng tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch, tuyến giáp và quá trình chống oxy hóa của cơ thể. Phụ Nữ Mới cho hay.
Đặc biệt với người trung niên và cao tuổi, việc ăn uống đa dạng càng quan trọng. Thay vì chỉ tăng lượng thịt để bổ sung năng lượng, bạn có thể lựa chọn những nguyên liệu thực vật quen thuộc, dễ mua, dễ chế biến mà vẫn giàu dưỡng chất.
Ngoài ra, rong biển khô chứa nhiều đạm, axit amin, vitamin cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt và natri. Với hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng lại ít calo, món ăn từ rong biển rất thích hợp cho người muốn giữ dáng và cải thiện sức khỏe. VOV cho hay.
Cách sơ chế rong biển khô
7 cách chế biến món ngon với rong biển
Súp rong biển thịt băm
Súp rong biển với thịt băm có lẽ là món ăn mà mọi người thường nghĩ đến khi tìm cách chế biến rong biển khô. Đây là một món ăn thanh mát, bổ dưỡng và giúp giải nhiệt hiệu quả.
Rong biển cuộn trứng
Món trứng chiên sẽ thêm phần ấn tượng nếu bạn cuộn thêm một lớp rong biển. Sự kết hợp giữa phần trứng béo ngậy và rong biển mặn mặn chắc chắn sẽ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn.
Rong biển sấy tỏi
Rong biển sấy tỏi là một món ăn vặt được nhiều người yêu thích vì hương vị cay nhẹ, khi cắn vào thì giòn rụm. Món ăn này không chỉ thích hợp để nhâm nhi mỗi khi buồn miệng mà còn rất phù hợp khi ăn cùng cơm nóng.
Cơm cuộn rong biển Hàn Quốc
Kimbap là một món cơm cuộn rất nổi tiếng của Hàn Quốc và ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam.
Ức gà cuộn rong biển
Ức gà có phần thịt khá khô nên khó chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Nhưng khi kết hợp với rong biển, bạn sẽ có ngay một món ăn vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe.
Chả tôm cuộn rong biển
Ngoài ức gà, chả tôm cuộn rong biển cũng là một món ăn lạ miệng được nhiều người yêu thích.
GĐXH - Trời lạnh, chai mật ong đang trong veo bỗng xuất hiện những hạt li ti hoặc chuyển thành dạng sệt, đặc như đường. Nhiều người lập tức nghi ngờ mật ong giả. Thực tế, đây có thể chỉ là hiện tượng kết tinh tự nhiên và không thể dùng nó để kết luận mật ong thật hay giả.
GĐXH - Cá hồi có vị béo đặc trưng, thớ thịt mềm và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu. Chỉ với những cách chế biến đơn giản như áp chảo, nướng chanh tỏi hay sốt bơ chanh, bạn đã có thể làm mới thực đơn gia đình mà không mất quá nhiều thời gian vào bếp.
GĐXH - Giữa tiết trời se lạnh đầu mùa, niềm mong mỏi lớn nhất của nhiều người sau giờ tan sở là được trở về bên mâm cơm nóng hổi. Với chị Trần Thư (Hà Nội), căn bếp nhỏ không chỉ là nơi giải bài toán dinh dưỡng hay chi tiêu, mà còn là không gian lưu giữ trọn vẹn hơi ấm tình thân.
GĐXH - Nhiều người có thói quen trút trực tiếp mỡ sống vào chảo nóng khiến dầu mỡ bắn tung tóe, nước mỡ đục và tóp dễ cháy khét. Áp dụng bí quyết của chị Thảo Ly (Hà Nội) dưới đây sẽ giúp tóp mỡ giòn tan, nước mỡ trong veo.
GĐXH - Trời lạnh, chai mật ong đang trong veo bỗng xuất hiện những hạt li ti hoặc chuyển thành dạng sệt, đặc như đường. Nhiều người lập tức nghi ngờ mật ong giả. Thực tế, đây có thể chỉ là hiện tượng kết tinh tự nhiên và không thể dùng nó để kết luận mật ong thật hay giả.
GĐXH - Ngao là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn gia đình nhờ hương vị thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng dồi dào như protein, vitamin B12 cùng nhiều khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, nếu xem nhẹ khâu lựa chọn, bảo quản và chế biến, món ăn bổ dưỡng này có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.
GĐXH - Vừa gọt vỏ, thái khoai tây chưa được bao lâu, phần thịt củ đã chuyển sang màu xám hoặc nâu khiến nhiều người lo khoai bị hỏng. Thực tế, đây thường là phản ứng tự nhiên xảy ra khi khoai tây tiếp xúc với không khí và hoàn toàn có thể hạn chế bằng vài mẹo đơn giản.