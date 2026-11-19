Ai đứng sau những video nấu ăn triệu view của mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất The Face Vietnam mùa đầu tiên?
GĐXH - Ngọc Loan được biết đến nhiều hơn là từ những video nấu ăn, trang trí nhà cửa chỉn chu trên các nền tảng mạng xã hội.
Từ những bữa cơm gia đình thường ngày đến các bàn tiệc cầu kỳ, từ món ăn truyền thống Việt Nam đến những thực đơn mang phong cách ẩm thực quốc tế, tất cả đều được Ngọc Loan chăm chút tỉ mỉ, thể hiện sự khéo léo và gu thẩm mỹ tinh tế.
Cơm nhà nhưng đẹp như trong nhà hàng
Điều khiến nhiều người thích thú là Ngọc Loan có thể biến những món ăn quen thuộc trở nên hấp dẫn hơn nhờ cách trình bày chỉn chu.
Một đĩa cơm tấm bình dân qua bàn tay của cô trở nên tinh tế với phần sườn nướng vàng đều, trứng ốp la lòng đào, đồ chua được sắp xếp hài hòa trên bộ bát đĩa trang nhã. Không ít cư dân mạng nhận xét những bữa cơm này mang dáng dấp của thực đơn tại các nhà hàng cao cấp hơn là một bữa ăn gia đình thông thường.
Điểm đặc biệt không nằm ở sự xa hoa của nguyên liệu mà ở cách người đẹp dành sự chăm chút cho từng chi tiết nhỏ, từ màu sắc món ăn đến cách phối hợp dụng cụ bàn ăn.
Mê mẩn với những mâm tiệc cung đình cầu kỳ
Nếu cơm nhà khiến người xem cảm thấy gần gũi thì các mâm tiệc cung đình của Ngọc Loan lại gây ấn tượng bởi độ công phu.
Người đẹp thường xuyên thực hiện các món ăn mang phong cách cung đình Huế như nem công, chả phượng - những món vốn đòi hỏi kỹ thuật chế biến và trình bày khá phức tạp. Không chỉ nấu ăn, cô còn thể hiện sự khéo léo qua nghệ thuật tỉa rau củ, tạo hình hoa sen, chim phượng hay nhiều họa tiết truyền thống đẹp mắt.
Những mâm tiệc này không đơn thuần là bữa ăn mà giống như các tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự kết hợp giữa ẩm thực, văn hóa và tính thẩm mỹ.
Tự thực hiện Omakase tại nhà khiến nhiều người bất ngờ
Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên trang cá nhân của Ngọc Loan là những bữa ăn theo phong cách Omakase.
Omakase là hình thức thưởng thức ẩm thực nổi tiếng của Nhật Bản, trong đó thực khách hoàn toàn tin tưởng và giao quyền lựa chọn món ăn cho đầu bếp. Chính vì vậy, việc chuẩn bị một bữa Omakase đòi hỏi người thực hiện không chỉ có kỹ năng nấu nướng mà còn phải am hiểu nguyên liệu, kỹ thuật trình bày và trải nghiệm thưởng thức.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người bất ngờ khi không gian, cách bài trí bàn ăn cũng như cách sắp xếp món ăn của Ngọc Loan mang phong cách không thua kém các nhà hàng cao cấp.
Mâm cúng truyền thống cũng được chăm chút tỉ mỉ
Đặc biệt, không chỉ yêu thích ẩm thực hiện đại, Ngọc Loan còn dành nhiều tâm huyết cho những nét đẹp truyền thống.
Trong dịp Tết Đoan Ngọ năm trước, cô gây chú ý với mâm cúng được chuẩn bị trang nhã gồm hoa tươi, trái cây, bánh tro và nhiều lễ vật quen thuộc. Dù không quá cầu kỳ, cách bài trí hài hòa và tinh tế vẫn tạo nên sức hút riêng. Điều này cho thấy người đẹp không chỉ quan tâm đến việc nấu ăn mà còn chú trọng gìn giữ những giá trị văn hóa gia đình.
Khéo tay từ món ăn đến các loại bánh thủ công
Bên cạnh các món chính, Ngọc Loan còn thường xuyên chia sẻ thành quả làm bánh khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Từ bánh gừng dịp Giáng sinh, bánh Trung thu thủ công cho đến món xôi cốm hạt sen truyền thống, tất cả đều cho thấy sự tỉ mỉ trong từng công đoạn.
Những chiếc bánh Trung thu có hoa văn sắc nét, màu sắc đồng đều, trong khi món xôi cốm hạt sen lại được đánh giá cao nhờ sự hài hòa giữa màu xanh của cốm và sắc trắng ngà của hạt sen. Đây đều là những món ăn đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật nhất định.
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