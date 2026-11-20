Nước cam là loại nước giải nhiệt giàu vitamin C và chất chống oxy hoá được nhiều người lựa chọn để bổ sung hàng ngày. Tuy nhiên, không phải thời điểm nào uống nước cam cũng tốt cho sức khoẻ. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, người mắc bệnh dạ dày, trào ngược, đang bị tiêu chảy hoặc sử dụng một số các loại thuốc đặc biệt lưu ý để tránh những ảnh hưởng không mong muốn.

"Nước cam là thức uống quen thuộc, cung cấp vitamin C và một số hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Dù vậy, bên cạnh giá trị dinh dưỡng, loại đồ uống này cũng chứa axit hữu cơ và đường tự nhiên. Việc sử dụng không đúng thời điểm hoặc không phù hợp với tình trạng sức khỏe có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến men răng hoặc tương tác với một số loại thuốc" - BS khuyến cáo.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, có 6 thời điểm mọi người nên cân nhắc hoặc tránh uống nước cam để hạn chế những tác động không mong muốn.

Nước cam giàu vitamin C và chất chống oxy hóa nhưng cần sử dụng đúng thời điểm để tránh những ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe.

6 thời điểm bác sĩ khuyến cáo nói 'không' với nước cam

Không uống nước cam khi bụng đang đói

Uống nước cam khi bụng rỗng là thói quen không phù hợp với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, đặc biệt là người mắc bệnh viêm loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản.

Nguyên nhân là nước cam chứa axit citric và các axit hữu cơ. Khi uống lúc đói, những thành phần này có thể khiến một số người cảm thấy cồn cào, nóng rát vùng thượng vị hoặc ợ chua. Những triệu chứng này có thể rõ rệt hơn ở người vốn đã có bệnh lý dạ dày.

Vì vậy, người thường xuyên bị đau dạ dày, viêm loét hoặc trào ngược nên tránh uống nước cam khi bụng rỗng. Thay vào đó, có thể lựa chọn thời điểm sau bữa ăn nếu cơ thể dung nạp tốt.

Không uống nước cam ngay trước thời điểm đi ngủ

Cam tươi cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa, nên ưu tiên ăn nguyên quả để bổ sung thêm chất xơ.

Uống nước cam sát giờ đi ngủ cũng là thói quen nên hạn chế, nhất là với người có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản. Lượng axit trong nước cam có thể làm tăng cảm giác ợ nóng, ợ chua ở những người dễ gặp tình trạng này. Khi nằm xuống ngay sau khi uống, các triệu chứng khó chịu do trào ngược có thể xuất hiện rõ hơn.

Bên cạnh đó, nước cam vẫn cung cấp năng lượng và chứa đường tự nhiên. Việc bổ sung thêm một lượng nước ép vào buổi tối, đặc biệt khi đã ăn uống đầy đủ trong ngày, có thể làm tăng tổng năng lượng nạp vào cơ thể. Do đó, nên tránh uống nước cam ngay trước giờ ngủ. Người dễ bị trào ngược càng cần chú ý đến thời điểm sử dụng loại đồ uống này.

Không uống nước cam ngay sau khi đánh răng

Ít người chú ý rằng thời điểm uống nước cam cũng có liên quan đến sức khỏe răng miệng. Nước cam có tính axit. Sau khi tiếp xúc với môi trường axit, bề mặt men răng có thể tạm thời bị mềm hơn. Nếu thường xuyên tiếp xúc với axit mà không có biện pháp chăm sóc phù hợp, nguy cơ xói mòn men răng có thể tăng lên.

Vì vậy, uống nước cam ngay sau khi đánh răng không phải lựa chọn lý tưởng. Để hạn chế tác động của axit đối với men răng, mọi người nên súc miệng bằng nước lọc sau khi uống nước cam và chờ khoảng 30 phút rồi mới đánh răng. Đây cũng là lưu ý quan trọng đối với những người có thói quen uống nước cam thường xuyên.

Uống nước cam khi bụng đói có thể gây cồn cào, nóng rát ở người có dạ dày nhạy cảm.

Không uống nước cam khi đang sử dụng thuốc

Đây là thời điểm cần đặc biệt thận trọng, bởi một số loại nước ép trái cây có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu hoặc tác dụng của thuốc. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, nước cam có thể làm giảm hấp thu một số loại thuốc, trong đó có atenolol – thuốc được sử dụng trong điều trị các bệnh lý tim mạch và tăng huyết áp.

Nếu uống nước cam cùng thời điểm sử dụng thuốc, hiệu quả điều trị có thể bị ảnh hưởng do lượng thuốc được hấp thu vào cơ thể thay đổi. Vì vậy, nguyên tắc an toàn là uống thuốc bằng nước lọc, không tự ý thay thế bằng nước cam hoặc các loại nước ép trái cây khác. Người đang điều trị bệnh dài ngày, đặc biệt phải sử dụng nhiều loại thuốc, nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ về những thực phẩm, đồ uống cần tránh trong quá trình dùng thuốc.

Không uống nước cam khi đang bị tiêu chảy

Khi bị tiêu chảy, hệ tiêu hóa đang trong tình trạng nhạy cảm. Việc lựa chọn đồ uống không phù hợp có thể khiến một số triệu chứng như đầy bụng, khó chịu đường ruột trở nên rõ rệt hơn. Nước cam chứa đường và axit hữu cơ. Ở một số người đang bị tiêu chảy, uống nước cam có thể làm tăng cảm giác đầy bụng hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa.

Trong giai đoạn này, điều quan trọng nhất là bù đủ nước và điện giải để hạn chế nguy cơ mất nước do đi ngoài nhiều lần. Người bệnh có thể sử dụng dung dịch oresol theo đúng hướng dẫn pha và uống, không tự ý pha đặc hoặc pha loãng hơn tỷ lệ được khuyến cáo.

Không nên xem nước cam là thức uống thay thế dung dịch bù nước và điện giải khi đang bị tiêu chảy.

Uống nước cam tốt nhưng tránh tự ý sử dụng nước cam hoặc nước ép trái cây để uống thuốc.

Không nên uống nước cam ngay sau khi vừa uống sữa

Uống nước cam ngay sau khi uống sữa có thể khiến một số người gặp cảm giác đầy bụng hoặc khó tiêu. Nguyên nhân là axit trong nước cam có thể làm protein trong sữa đông tụ. Đây là phản ứng hóa học bình thường khi protein tiếp xúc với môi trường axit, không đồng nghĩa với việc tạo ra chất độc hay khiến sữa trở thành thực phẩm có hại.

Tuy nhiên, ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, việc sử dụng hai loại đồ uống này gần nhau có thể gây cảm giác khó chịu. Nếu thường xuyên gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu sau khi uống sữa và nước cam, mọi người nên tách thời điểm sử dụng hai loại đồ uống để theo dõi khả năng dung nạp của cơ thể.

Uống nước cam thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Nước cam vẫn là thức uống có giá trị dinh dưỡng nếu được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, không nên vì chứa nhiều vitamin C mà mặc định nước cam phù hợp với tất cả mọi người hoặc cần thiết phải uống mỗi ngày.

Theo khuyến nghị của ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, mọi người nên ưu tiên ăn cam nguyên quả thay vì chỉ uống nước ép. Khi ăn cả quả, cơ thể có thể tiếp nhận thêm chất xơ từ phần múi cam, đồng thời giúp hạn chế việc tiêu thụ quá nhiều nước ép trong một lần.

Bên cạnh đó, cần sử dụng nước cam với lượng vừa phải, lựa chọn thời điểm phù hợp và chú ý đến phản ứng của cơ thể. Người có bệnh lý dạ dày, trào ngược hoặc đang sử dụng thuốc cần thận trọng hơn, không nên áp dụng thói quen uống nước cam theo số đông.

Một loại thực phẩm dù giàu dinh dưỡng cũng không thể phát huy lợi ích nếu được sử dụng không phù hợp. Với nước cam, điều quan trọng không chỉ là uống bao nhiêu mà còn là uống vào thời điểm nào và tình trạng sức khỏe của người sử dụng ra sao.

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