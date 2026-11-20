1. Gà rang gừng

Gà rang gừng là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Thịt gà săn chắc, thấm gia vị, hòa quyện với vị cay thơm của gừng tạo nên hương vị đặc trưng, đặc biệt thích hợp khi thời tiết se lạnh.

Để làm món này, nên chọn thịt gà tươi, có độ đàn hồi tốt, sau đó chặt thành những miếng vừa ăn. Gừng tươi rửa sạch, một phần thái lát hoặc thái sợi, phần còn lại có thể giã nhỏ để tăng mùi thơm.

Ướp gà với nước mắm, hành tím băm, một chút đường, tiêu và gừng trong khoảng 15-20 phút để thịt ngấm gia vị. Tiếp đó, phi thơm hành, cho thịt gà vào rang đến khi săn lại và dậy mùi thơm.

Thêm một lượng nước vừa đủ, đậy nắp và đun nhỏ lửa đến khi thịt gà chín mềm. Khi nước rang cạn bớt, gia vị bám đều quanh miếng thịt, nêm nếm lại rồi tắt bếp.

Thành phẩm là những miếng gà có màu vàng nâu hấp dẫn, thơm mùi gừng, vị đậm đà nhưng không quá khô. Món ăn ngon nhất khi dùng nóng cùng cơm trắng, có thể ăn kèm rau luộc hoặc dưa chuột để cân bằng khẩu vị.

2. Gà chiên nước mắm

Nếu muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình, gà chiên nước mắm là lựa chọn đáng thử. Sự kết hợp giữa lớp da vàng giòn, thịt gà mềm ngọt và phần nước sốt mặn ngọt tạo nên món ăn hấp dẫn cả về hương vị lẫn hình thức.

Thịt gà sau khi làm sạch được chặt thành miếng vừa ăn, để ráo và thấm khô bề mặt. Có thể ướp gà với một chút nước mắm, tiêu và gia vị trong thời gian ngắn trước khi chiên.

Đun nóng dầu, cho gà vào chiên đến khi các mặt vàng đều và thịt chín. Trong lúc đó, chuẩn bị phần sốt gồm nước mắm, đường, một chút nước lọc và tỏi băm.

Phi thơm tỏi, cho hỗn hợp nước sốt vào đun nhẹ đến khi hòa quyện. Tiếp đó, cho gà đã chiên vào đảo đều để nước sốt phủ quanh từng miếng thịt. Nên để lửa vừa và đảo nhanh tay để sốt bám đều mà không bị cháy.

Gà chiên nước mắm hoàn thành có màu vàng nâu óng đẹp, dậy mùi thơm của tỏi, vị mặn ngọt hài hòa. Khi ăn, có thể kết hợp với rau xanh, dưa chuột hoặc một đĩa rau luộc để bữa cơm đỡ ngấy.

3. Gà hầm nấm

Bên cạnh các món rang và chiên, gà hầm nấm là gợi ý phù hợp cho những ngày lạnh khi gia đình muốn có một món ăn nóng hổi, mềm ngọt. Thịt gà hòa quyện với vị thơm của nấm và vị ngọt tự nhiên từ rau củ, tạo nên món hầm dễ thưởng thức.

Nguyên liệu có thể gồm thịt gà, nấm hương hoặc nấm đùi gà, cà rốt, hành tím và hành lá. Thịt gà chặt miếng vừa ăn, nấm làm sạch, cà rốt thái khúc.

Phi thơm hành tím, cho thịt gà vào đảo sơ để thịt săn lại. Thêm nước vừa đủ, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, hớt bọt nếu cần. Khi thịt gà gần mềm, cho cà rốt và nấm vào hầm tiếp đến khi các nguyên liệu chín.

Nêm nếm gia vị vừa ăn, có thể thêm một chút tiêu để tăng hương thơm. Không nên hầm quá lâu khiến thịt gà bị nát hoặc các loại nấm mất độ ngon.

Món gà hầm nấm đạt yêu cầu khi thịt mềm, không khô, nấm chín tới và nước hầm có vị ngọt tự nhiên. Dùng nóng cùng cơm trắng, món ăn vừa giúp thực đơn thêm phong phú vừa phù hợp với những bữa cơm gia đình trong tiết trời lạnh.

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