Trộm xe máy ở Nghệ An đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ

| Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi trộm xe máy, các đối tượng đưa về Hà Tĩnh tháo biển kiểm soát, thay đổi màu sơn và sử dụng mạng xã hội tìm người mua nhằm tránh bị phát hiện.

Ngày 11/10, Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) cho biết, đang điều tra nhóm đối tượng bị xác định liên quan đến 9 vụ trộm xe máy tại Nghệ An, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 180 triệu đồng.

Trộm xe máy ở Nghệ An đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ - Ảnh 1.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: TL.

Trước đó, Công an phường Trần Phú phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy công an, cả nhóm tăng ga bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị truy đuổi, khống chế.

Các đối tượng gồm N.D.H. (SN 2010), U.N.T. (SN 2012), cùng trú xã Đan Hải và Lê Văn Học (SN 2007), trú xã Hương Phố. Bước đầu, N.D.H. và U.N.T. khai nhận đã bàn bạc, rủ nhau sang Nghệ An trộm cắp 9 xe máy từ đầu tháng 9/2026 đến khi bị bắt.

Sau khi trộm, các đối tượng đưa xe về Hà Tĩnh, liên hệ tìm đầu mối tiêu thụ; đồng thời tháo biển kiểm soát, thay đổi màu sơn và sử dụng mạng xã hội tìm người mua nhằm tránh bị phát hiện.

Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 5 xe máy và đang tiếp tục điều tra.

Trộm xe máy ở Nghệ An đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ - Ảnh 2.Khởi tố nhóm đối tượng trộm chó trong đêm

GĐXH - Công an Hà Tĩnh khởi tố 3 đối tượng liên quan đường dây trộm, mua bán chó trên địa bàn, thu giữ 9 con chó cùng nhiều tang vật.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Pháp luật -

GĐXH - Tối 8/10, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ngọn lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã thiêu rụi nhiều xe tay ga, trước khi được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.