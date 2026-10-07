Khởi tố nhóm đối tượng trộm chó trong đêm

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GĐXH - Công an Hà Tĩnh khởi tố 3 đối tượng liên quan đường dây trộm, mua bán chó trên địa bàn, thu giữ 9 con chó cùng nhiều tang vật.

Khoảng 4h ngày 2/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra tại nhà Trần Phúc Cao (SN 1980, trú thôn Tân Vĩnh, xã Can Lộc). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Cao cùng hai người khác đang giao dịch 9 con chó có dấu hiệu nghi vấn.

Nhóm đối tượng trộm chó trong đêm - Ảnh 1.

Các đối tượng và tang vật liên quan. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trong số này có 6 con chó đã chết, tổng trọng lượng 73,2 kg và 3 con chó còn sống, nặng khoảng 54 kg, được nhốt trong lồng sắt.

Qua đấu tranh, công an xác định Trần Phúc Cao nhiều lần mua chó do Hồ Phúc Cát (SN 1992) và Nguyễn Văn Quân (SN 1994), cùng trú xã Tùng Lộc, trộm cắp rồi mang đến bán với giá 50.000-60.000 đồng/kg.

Đêm 1/10, Cát và Quân mang theo súng tự chế, bao tải và các vật dụng liên quan, đi xe máy đến nhiều khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh để trộm chó. Hai đối tượng khai đã bắt 9 con chó, tổng trọng lượng khoảng 130 kg, sau đó đưa về bán cho Cao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Trần Phúc Cao, Hồ Phúc Cát và Nguyễn Văn Quân về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhóm đối tượng trộm chó trong đêm - Ảnh 2.Nhóm trộm chuyên 'săn' xe máy quên rút chìa khóa

GĐXH - Lợi dụng sơ hở khi người dân để xe không người trông coi, quên rút chìa khóa, nhóm đối tượng thực hiện 7 vụ trộm xe máy tại Nghệ An.


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