Đột nhập trụ sở Công an xã, trộm xe máy đem bán

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Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, mới đây cơ quan CSĐ đã kết luận điều tra và chuyển vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 Quảng Ninh đề nghị truy tố Khổng Minh Hùng (SN 2006, trú tại tổ 6, khu Yên Lâm 2, phường Đông Triều) về tội "Trộm cắp" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, do cần tiền chi tiêu cá nhân, từ ngày 24/5 đến 10/6/2026, Khổng Minh Hùng đã trộm cắp 4 xe máy nhãn hiệu Honda Wave (tổng giá trị là hơn 39 triệu đồng) để trong Trụ sở Công an xã Đầm Hà (TP Quảng Ninh).

Chân dung đối tượng Khổng Minh Hùng. Ảnh: Cơ quan Công an

Sau khi trộm được xe, Hùng đã bán cho anh T.D.H (SN 1998, trú tại xã Quảng Tân, TP Quảng Ninh) với số tiền 11,2 triệu đồng, chi tiêu cá nhân.

Cùng với đó, Khổng Minh Hùng còn hứa hẹn bán xe mô tô trộm cắp cho anh N.T.V (SN 2007, trú tại xã Quảng Tân, TP Quảng Ninh) để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 2,3 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Khổng Minh Hùng về tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại khoản 1, Điều 173 và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.