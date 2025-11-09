Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán
GĐXH - Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này có khả năng tính toán sáng suốt, nắm bắt cơ hội đúng lúc, tài vận ngày càng thịnh vượng, hậu vận sung túc và an nhàn.
Người sinh ngày 5 và 7 Âm lịch: Đầu óc kinh doanh nhạy bén, càng làm càng phát
Theo tử vi, người sinh ngày 5 và 7 Âm lịch được Thần Tài ưu ái ban cho sự nhạy bén và trực giác mạnh mẽ.
Họ luôn nhìn thấy cơ hội mà người khác bỏ lỡ, biết cách đầu tư đúng chỗ và thu lợi khôn ngoan.
Dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng dễ thích nghi, có khả năng tính toán chiến lược và quản lý tài chính tốt.
Người sinh ngày này khéo kết hợp giữa liều lĩnh và thận trọng, vừa biết giữ tiền vừa biết làm tiền sinh lời.
Càng về sau, họ càng khẳng định bản lĩnh, gặt hái thành công và có cuộc sống sung túc, được mọi người nể trọng vì sự tỉnh táo và bản lĩnh trong từng quyết định.
Người sinh ngày 16 Âm lịch: Sáng suốt, tính toán kỹ lưỡng, tài lộc bền vững
Người sinh ngày 16 Âm lịch vốn mang khí chất tự tin, điềm đạm và có khả năng thu hút tài lộc tự nhiên. Họ không hành động vội vàng mà luôn cân nhắc kỹ trước khi chọn hướng đi.
Người sinh ngày này đặc biệt giỏi trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã hội.
Chính những mối quan hệ chân thành, bền vững ấy trở thành "chìa khóa vàng" mở ra con đường thịnh vượng.
Họ có cái nhìn tổng thể, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lui, nhờ vậy tài vận phát triển ổn định và lâu dài.
Về hậu vận, họ sống an nhàn, danh vọng đủ đầy, được người đời quý trọng và con cháu yêu thương.
Người sinh ngày 28 Âm lịch: Khéo nắm vận may, càng gặp khó càng phát tài
Theo tử vi, người sinh ngày 28 Âm lịch là những người được quý nhân phù trợ. Họ luôn gặp cơ hội đúng lúc, gặp được người giúp đỡ trong thời điểm quan trọng.
Tính cách của họ điềm tĩnh, tự tin và giàu nghị lực. Trong công việc, họ biết tận dụng vận may, đồng thời có khả năng quản lý tài chính và đầu tư thông minh.
Những dự án tưởng bế tắc đôi khi lại thành công nhờ sự kiên định và tinh thần cầu tiến của họ.
Người sinh ngày này sống hòa đồng, được nhiều người yêu mến, nên con đường công danh và tài vận luôn rộng mở.
Về hậu vận, họ có cuộc sống viên mãn, phúc lộc song toàn, tài sản dồi dào và danh tiếng vững vàng.
Ngày sinh Âm lịch tiết lộ người biết nắm cơ hội
Điểm chung của người sinh vào ngày 5, 7, 16 và 28 Âm lịch là khả năng tính toán sáng suốt, biết nắm bắt thời cơ và hành động đúng lúc.
Họ không dựa vào may mắn mà dựa vào trí tuệ, kiên trì và tầm nhìn dài hạn.
Nhờ sự khéo léo và bản lĩnh, họ không chỉ tạo dựng được sự nghiệp vững vàng mà còn hưởng cuộc sống an nhàn, sung túc khi về già.
Với họ, tính toán không phải mưu mẹo, mà là nghệ thuật sống thông minh để duy trì tài lộc và hạnh phúc bền lâu.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biếtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú). Dưới đây là thông tin cụ thể.
Xử phạt tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải PhòngĐời sống - 7 giờ trước
Tài xế xe khách bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do điều khiển phương tiện đi sai làn đường trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Bắc Bộ có mưa, sáng và đêm trời lạnhĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, ngày 9/11, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.
Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình anĐời sống - 8 giờ trước
Tối 8/11, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rộn ràng niềm vui khi ba ngư dân mất tích suốt gần 3 ngày trên biển đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, kết thúc hành trình vật lộn giữa sóng dữ và bão tố. Hàng trăm người dân Lý Sơn tập trung tại cầu cảng hồi hộp chờ đón họ trở về.
Hà Nội: Trai tráng ở Phúc Thọ hò reo bắt cá trên sông Tích Giang dưới trời lạnhĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Dù thời tiết mưa và trời lạnh nhưng từ người già đến thanh niên trai tráng ở xã Phúc Thọ, Hà Nội vẫn hào hứng lội xuống dòng nước lạnh trên sông Tích Giang để bắt cá.
Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ mới sinhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP, trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày trẻ đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho con.
Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) khiến một chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Điều kỳ diệu là tài xế của chiếc xe bị "vò nát" vẫn tự thoát ra khỏi xe mà không hề bị thương tích nghiêm trọng.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đếnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường phát tài muộn, càng tích lũy phúc đức càng giàu sang bền vững.
Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, mỗi công dân cần nắm rõ những điều nàyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là thủ tục hành chính mà công dân thực hiện để thông báo nơi ở của mình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp, người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Những con giáp nữ dịu dàng khiến ai cũng muốn ở bênĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ở những con giáp nữ này có một năng lượng ấm áp, khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy dễ chịu, tin tưởng và muốn lại gần hơn.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đếnĐời sống
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường phát tài muộn, càng tích lũy phúc đức càng giàu sang bền vững.