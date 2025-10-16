Mới nhất
Trong 24 giờ, một nút giao ở Hà Nội ghi nhận 105 người vượt đèn đỏ qua Camera AI

Thứ năm, 19:07 16/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tính từ 12h ngày 14 đến 12h ngày 15/10, camera AI lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) phát hiện 105 trường hợp vượt đèn đỏ.

Trong 24 giờ, một nút giao ở Hà Nội ghi nhận 105 người vượt đèn đỏ qua Camera AI - Ảnh 1.

Xe máy đi ngược chiều bị camera AI phát hiện. Ảnh: Cục CSGT.

Ngày 16/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 14 đến 12h ngày 15/10, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận hơn 12.300 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình 75,2km/h. Đồng thời camera AI cũng phát hiện 17 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Cũng trong thời gian trên, hệ thống camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) đã tự động phát hiện 183 lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 105 trường hợp vượt đèn đỏ; 2 trường hợp đi ngược chiều.

Ngoài ra, camera AI tại đường Lê Văn Lương đã ghi nhận 1 trường hợp ô tô đi sai làn đường (đi vào làn buýt BRT).

Theo Cục CSGT những trường hợp vi phạm này đã được Cục chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để xử lý.


Cùng chuyên mục

Con giáp tỉ mỉ bậc nhất: Làm việc đâu ra đấy, cẩn trọng đến từng chi tiết

Con giáp tỉ mỉ bậc nhất: Làm việc đâu ra đấy, cẩn trọng đến từng chi tiết

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trong công việc hay cuộc sống, những con giáp này luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ. Họ không bao giờ "làm ẩu cho xong", luôn kiểm tra kỹ càng trước khi quyết định điều gì.

Xôn xao hình ảnh nhóm người tranh nhau nhặt tiền tại quán cà phê ở Hà Nội

Xôn xao hình ảnh nhóm người tranh nhau nhặt tiền tại quán cà phê ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nghi mâu thuẫn trong lúc giao dịch tiền ảo, hai nhóm người tranh nhau nhặt từng cọc tiền, gây ra cảnh hỗn loạn tại một quán cà phê ở xã Gia Lâm (TP Hà Nội).

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP Huế chìm trong biển nước

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP Huế chìm trong biển nước

Đời sống - 6 giờ trước

Hiện, trên địa bàn xã Phú Lộc có khoảng 3.700 học sinh trên địa bàn được cho nghỉ học từ sáng ngày 16/10. Đối với những học sinh đã đến trường, chính quyền xã yêu cầu các trường chỉ cho học sinh ra về khi có phụ huynh đến đón, trường hợp chưa có người đón sẽ được giữ lại tại trường để đảm bảo an toàn.

Gia Lai: Xác minh video nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ đánh đập

Gia Lai: Xác minh video nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ đánh đập

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Đại diện lãnh đạo UBND xã KBang (tỉnh Gia Lai) thông tin, lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh clip nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ hành hung, đánh đập lan truyền trên mạng trong những ngày qua.

Lộ diện đơn vị hợp tác với trại gà không phép ở Phú Thọ khiến dân khổ vì mùi hôi nhiều năm

Lộ diện đơn vị hợp tác với trại gà không phép ở Phú Thọ khiến dân khổ vì mùi hôi nhiều năm

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Sống giữa “vòng vây” mùi hôi từ trại gà không phép, người dân thôn Đất Đỏ (xã Liên Sơn, Phú Thọ) nhiều năm mệt mỏi kiến nghị. Đến nay, sai phạm mới được phanh phui.

Thi thể nam giới dạt vào bờ biển, trên người không giấy tờ tùy thân

Thi thể nam giới dạt vào bờ biển, trên người không giấy tờ tùy thân

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Thi thể một nam giới trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị. Trên người nạn nhân mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám, không tìm thấy giấy tờ tùy thân, trong túi có 100 ngàn đồng.

Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòng

Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòng

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào ngày Âm lịch đặc biệt không chỉ có năng lực mà còn thể hiện phong thái làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đáng tin cậy.

Những quy định mới nào về bảo hiểm xe máy có hiệu lực mà người dân phải lưu ý?

Những quy định mới nào về bảo hiểm xe máy có hiệu lực mà người dân phải lưu ý?

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, bảo hiểm xe máy là một trong những giấy tờ bắt buộc người điều khiển xe máy phải mang khi tham gia giao thông. Loại giấy tờ này được quy định cụ thể như thế nào, bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan để bạn đọc tham khảo.

Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Đời sống - 17 giờ trước

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn D – người bố trong vụ ôm hai con nhảy cầu gây xôn xao dư luận.

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra không được hưởng vận may sớm. Họ phải đi qua nhiều năm tháng vất vả, thử thách, nhưng càng về sau, cuộc đời lại càng nở rộ như hoa cuối mùa, muộn mà rực rỡ.

