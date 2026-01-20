Dự báo những thay đổi của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Hợi

3 con giáp bùng nổ tài lộc, dễ có quý nhân trợ giúp trong tuần mới GĐXH - Trong tuần mới từ 19 - 25/1/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc và dễ có quý nhân trợ giúp. Khám phá những điều may mắn cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới từ 19-25/1/2026 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Tý trong tuần này ham vui, dễ tin người, khó cầu công danh, thi cử.

Tuần này Tý dễ hao tài tốn của, ăn chơi không lối về.Việc túng thiếu tiền bạc khiến Tý đi vào con đường sai lầm, nên cẩn thận hết sức. May mắn trong tuần này với con giáp tuổi Tý là về tình cảm.

Tuần có Thái Dương chiếu mệnh giúp nam mệnh tuổi này may mắn hơn trong đường tình duyên, được nhiều bạn nữ để ý, có duyên gặp được người tốt hiểu ý và thương yêu mình thật lòng. Nữ mệnh thì hơi nóng tính và khó tính nên dễ có những xích mích với bạn đời vì không tin tưởng lẫn nhau.

2. Con giáp Sửu

Tuần này của con giáp Sửu vẫn chật vật với công việc. Bạn sẽ thấy căng thẳng vì công việc nhiều, dễ xảy ra sai sót, kế hoạch không như đúng hạn. Cùng với đó, việc quá sức trong công việc cũng khiến cho bản thân bạn dễ bị ảnh hưởng về sức khỏe nên trong tuần cần chú ý hơn.

Con giáp Sửu biết quản lý tài chính, có khả năng kiếm tiền tốt. Tuy vậy, Sửu lại dễ hao tài, không nên mua bán xe cộ, nhà cửa, hạn chế đầu tư làm ăn lớn trong tuần này.

Trong chuyện tình cảm, con giáp Sửu lại khá may mắn khi có Tam Hợp quý nhân hỗ trợ. Có ngườ thân ở xa tới chơi, gia đình êm ấm, được bạn đời hậu thuẫn, gặp được người yêu mới. Những ai đang làm ăn, du học xa quê sẽ gặp được người tốt xem mình như người thân trong nhà.

3. Con giáp Dần

Dự báo tuần này, công việc của con giáp Dần khá vất. Càng về cuối tuần, con giáp này càng cảm thấy mệt, thường có cảm giác tâm có dư mà lực không đủ. Tuy vậy, nhờ có Chính Ấn vẫn giúp bạn vớt vát lại thành tích, hoàn thành chỉ tiêu công việc, làm việc nghiêm túc, được cấp trên khen ngợi.

Về tài lộc của con giáp Dần trong tuần này vô cùng tươi sáng. Đầu tuần cả công việc chính lẫn công việc phụ đều đem lại cho bạn một khoản tiền vô cùng rủng rỉnh, tiêu xài thoải mái. Nhưng về cuối tuần, gia đạo dễ phát sinh những điều không như ý nên khiến con giáp Dần phải chi mạnh tay hơn, cần có sự chuẩn bị trước.

Tình cảm của con giáp Dần trong tuần cũng tốt. Người độc thân cũng có niềm vui riêng, tha hồ tự do bay nhảy tìm hiểu, hẹn hò mà không sợ gò bó, kiểm soát. Nhưng khuyên Dần đừng cho đi nhiều quá vào lúc này, thay vào đó tập trung vào bản thân nhiều hơn.

4. Con giáp Mão

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Mão dễ bị dính vào chuyện cãi vã, kiện tụng, lời ăn tiếng nói, thị phi trong công việc tuần mới do ảnh hưởng của Thiên Cẩu hung tinh. Khuyên con giáp này nên tránh xa những cuộc tranh cãi.

Trong tuần, bạn có quá nhiều việc phải làm nên thay vì lãng phí thời gian vì những việc không đáng, phàm những việc không phải của mình thì miễn chen vào, miễn góp ý mà làm ơn mắc oán.

Trong tuần, con giáp Mão cũng nên chú ý đến xuất hành, khởi sự việc lớn, các trò đỏ đen. May mắn, với ảnh hưởng của Tam Hợp giúp con giáp Mão có tiền đút túi, không mất quá nhiều tiền. Làm gì, con giáp Mão cũng nên kín tiếng và khiêm tốn mới giữ được lộc.

Về tình cảm, Mão cũng cần tránh những cuộc xung đột giữa các cá nhân trong gia đình. Những tin tức không mấy tốt lành có thể xuất hiện, chẳng hạn như tin xấu từ người thân hoặc bạn bè… hãy đưa ra lời khuyên chân thành cho họ.

5. Con giáp Thìn

Những ngày cuối năm, công việc của con giáp Thìn bận hơn, nhưng những gì bạn bỏ ra sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Nhờ ảnh hưởng của Thiên Đức nên Thìn đánh đâu thắng đó, may mắn trong thi cử, thăng chức, chuyển việc, nghỉ việc hoặc kiếm một con đường mới cho bản thân trước khi năm 2025 kết thúc.

Con đường tiền bạc của con giáp Thìn trong tuần cũng rất tốt. Túi tiền của bạn rủng rỉnh, không phải quá lo lắng trong tuần mới này. Ở hiền gặp lành, hễ bế tắc về tiền là đương số lại được người tốt giúp đỡ bất ngờ.

Tuy vậy, trong các mối quan hệ thì tuần này lại khá mệt mỏi với Thìn. Bởi bạn dễ bị người khác đố kỵ, ghen ghét, soi mói. Bạn cảm thấy ân hận về những gì mình đã làm trong tình yêu, nghĩ lại thấy mình hi sinh quá nhiều mà không được trân trọng. Thìn hãy yêu bản thân của mình hơn ngay từ những ngày đầu tuần, tình cảm sẽ thăng hoa.

6. Con giáp Mùi

Trong tuần này khuyên con giáp Ngọ bình tĩnh, không nên bốc đồng, hấp tấp để tránh đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng công việc.

Tiền bạc bất ổn, con giáp Mùi không tích tụ được tiền do ảnh hưởng của Đại Hao. Thi thoảng Mùi khá chủ quan luôn tin rằng mình luôn đúng và không cần lắng nghe lời khuyên của người khác, vì thế mà mất tiền oan lúc nào không hay.

Đầu tư làm ăn không thuận lợi, kiếm tiền khó khăn, tình hình kinh tế đi xuống, nên khuyên con giáp Mùi sống theo quan điểm ''năng nhặt thì chặt bị". Trong tuần này, khởi nghiệp sẽ không thuận lợi cho tuổi Mùi.

Tuần này có thể mang đến một số bất hòa trong các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là ở nơi làm việc nhưng sẽ được cải thiện vào cuối tuần nhờ Tam Hợp soi sáng. Cuộc sống gia đình sẽ ấm áp và ngọt ngào, người độc thân có cơ hội gặp được người mình thích. Người độc thân có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Duyên trời đã se, nhưng có nên đôi lứa hay không thì còn phải xem lựa chọn, tình cảm dành cho đối phương của Mùi.

7. Con giáp Thân

Trong tuần này, thay vì làm việc một mình, khuyên con giáp Thân hãy đồng hành với những người xung quanh.

Ảnh hưởng của Tiểu Hao khiến con giáp Thân tiêu tiền liên tục, lương về chưa nóng ví đã bay gần hết vì phải liên tục chi trả rất nhiều khoản trong gia đình, tình cảm đôi lứa, bạn bè, làm ăn. Tuần này kiếm được nhiều nhưng không giữ được, đủ ăn đủ mặc không dây dưa vào nợ nần đã là may mắn lớn cho con giáp Thân, chứ đừng nghĩ làm giàu.

8. Con giáp Dậu

Ảnh hưởng của Tam Hội giúp con giáp Dậu giảm bớt hạn trong công việc. Nửa đầu tuần, con giáp Dậu có quý nhân gánh bớt, làm ăn thuận lợi, may mắn, hiếm khi bị người khác gây khó dễ và thấy nhah hơn hẳn so với trước đây.

Khuyên con giáp Dậu cần chăm sóc sức khỏe vì yêu cầu công việc, con giáp này dễ mệt mỏi khi phải di chuyển khá nhiều.

Về tài lộc, nửa cuối tuần nhiều cát tinh hội tụ giúp thu nhập của tuổi Dậu tăng vọt, ở hiền gặp lành, trời thương nên cứ chăm chỉ là có nhiều tiền, đặc biệt là những bạn có tính cách xởi lởi, hiền hậu. Giữa tuần, tài lộc của con giáp Dậu sẽ tiến triển tốt hơn, công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Tuy nhiên, con giáp Dậu cần cẩn thận hơn trong các mối quan hệ do ảnh hưởng của Ngũ Quỷ. Con giáp này có thể gặp phải thị phi, những lời đồn thổi khiến bạn đau lòng. Tinh thần xuống làm ảnh hưởng tới chuyện tình cảm đôi lứa. Bạn đau khổ, mệt mỏi và không thể thoát ra khỏi một mối quan hệ tích cực khiến bản thân suy nhược trầm trọng, cần có bạn bè tư vấn để thoát ra.

9. Con giáp Hợi

Với sự trợ giúp của Thiên Vu, tuổi Hợi trong tuần này công việc tiến triển tốt đẹp. Hợi dễ ghi điểm trong mắt lãnh đạo, khách hàng vì tài ăn nói khá khéo léo, trong các buổi xã giao không làm mất lòng ai bao giờ.

Con giáp này trong tuần cũng được quý nhân giúp đỡ nên nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi, không còn chần chừ để mất cơ hội trước mắt. Sắp có thành tích lớn tìm đến con giáp Hợi.

Nhờ Nguyệt Mã, tuổi Hợi khá bận rộn vì tiền. Càng chăm chỉ, tiền bạc đến với con giáp Hợi càng đến nhiều, nhất là về cuối tuần. Con giáp này vẫn được Thần Tài để mắt đến, làm ăn dư dả, lắm tiền lắm của, không sợ thiếu ăn thiếu mặc, dư tiền sắm tết.

Những bạn trẻ còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội đón nhận tình cảm từ đối tượng khác phái. Đào hoa trợ mệnh, sức hút cá nhân khiến con giáp Hợi trở nên khác biệt. Hợi dễ được người khác yêu thương, nâng đỡ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.