Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày
GĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Trong khi UBND TP Hà Nội đang triển khai lộ trình xử lý dứt điểm các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, thì tại không ít khu dân cư, tình trạng họp chợ trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra. Ghi nhận thực tế tại khu vực sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm cho thấy, dù đã có biển cấm họp chợ, song chợ cóc, chợ tạm vẫn hoạt động nhộn nhịp mỗi ngày, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm.
Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực sâu trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng nối với trục đường ra phố Dương Khuê từ lâu đã hình thành một chợ tự phát với quy mô khá lớn. Từ sáng sớm, hàng chục tiểu thương mang theo thịt lợn, gia cầm sống, cá tươi, rau củ, hoa quả,… bày bán dọc hai bên đường, dưới những chiếc ô che tạm bợ. Hàng hóa được đặt trực tiếp trên vỉa hè, lòng đường, thậm chí sát khu vực sinh hoạt của người dân.
Gia cầm sống nhốt trong lồng sắt, giết mổ ngay tại chỗ; thịt cá sơ chế trong chậu nhựa, nước thải và phế phẩm xả thẳng ra đọng lại trên mặt đường. Rác thải hữu cơ, bao bì nilon vứt ngổn ngang, bốc mùi khó chịu, nhất là vào những ngày nắng nóng hoặc mưa ẩm.
Điều đáng nói, tại khu vực này có biển cấm họp chợ, song dường như không phát huy hiệu quả. Người bán, người mua vẫn tấp nập ra vào, xe máy dừng đỗ lộn xộn khiến con ngõ vốn chật hẹp càng trở nên nhếch nhác, chật chội hơn.
Không chỉ gây mất vệ sinh môi trường, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng còn làm biến dạng không gian đô thị. Vỉa hè bị lấn chiếm hoàn toàn, người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng.
Xe máy, xe chở hàng dựng ngổn ngang, che khuất tầm nhìn. Cảnh mua bán lộn xộn, tiếng gọi mời, tiếng giết mổ gia cầm, mùi tanh của thịt cá hòa lẫn mùi rác thải tạo nên hình ảnh phản cảm, không phù hợp với một khu vực đô thị đang trong quá trình chỉnh trang, phát triển.
Nhiều hộ dân sống xung quanh cho biết, tình trạng chợ cóc đã tồn tại nhiều năm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt vì bị ám mùi với rác thải, nước bẩn.
Bên cạnh vấn đề môi trường và trật tự đô thị, an toàn thực phẩm là mối lo lớn nhất từ chợ cóc, chợ tạm. Thực phẩm tươi sống được bày bán ngoài trời, không có tủ bảo quản, không che chắn đúng quy định, chưa được kiểm soát nguồn gốc, kiểm dịch thú y.
Việc giết mổ gia cầm, sơ chế thịt cá ngay trên vỉa hè, cạnh khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, do tâm lý tiện lợi, giá rẻ, không ít người dân vẫn lựa chọn mua hàng tại đây, vô hình chung tiếp tay cho chợ cóc tồn tại.
Trước thực trạng chợ cóc diễn biến phức tạp, mới đây UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Theo đó, thành phố đã công bố danh sách 231 chợ cóc nằm trong diện phải giải tỏa theo lộ trình đến năm 2027.
Đặc biệt, 75 điểm "nóng" thuộc nhóm 1, những điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phát sinh tại khu vực đông dân cư, gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận – sẽ được xử lý dứt điểm trước ngày 30/1/2026.
Đây được xem là bước đi quyết liệt của thành phố trong nỗ lực lập lại trật tự đô thị, hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn cho người dân.
Việc giết mổ gia cầm, sơ chế thịt cá ngay trên vỉa hè, cạnh khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
Tuy nhiên, thực tế tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng cho thấy, việc xóa bỏ chợ cóc không chỉ đơn thuần là cưỡng chế, xử phạt. Nhiều tiểu thương cho rằng họ buôn bán nhỏ lẻ, mưu sinh qua ngày, không có điều kiện thuê quầy sạp trong chợ truyền thống.
Chợ cóc, chợ tạm trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng không chỉ là câu chuyện riêng của một khu dân cư, mà phản ánh thách thức chung trong công tác quản lý trật tự đô thị tại Hà Nội. Khi thành phố đã có lộ trình, kế hoạch và mốc thời gian cụ thể để xử lý dứt điểm các điểm nóng, điều người dân mong mỏi là sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và bền bỉ của chính quyền cơ sở, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa".
Lập lại trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm không chỉ nhằm xây dựng bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại, mà còn là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ sức khỏe, chất lượng sống của chính những người dân đang sinh sống tại các khu phố, ngõ xóm nội đô.
