Nửa cuối tháng 1 mở ra vận đỏ rực: Những con giáp được Thần Tài nâng đỡ
GĐXH - Bước vào nửa cuối tháng 1/2026, vận trình của một số con giáp bắt đầu chuyển biến tích cực rõ rệt.
Sau giai đoạn đầu năm còn nhiều chần chừ và áp lực, Thần may mắn dường như đã "điểm danh" những con giáp xứng đáng được ưu ái.
Công việc hanh thông hơn, tài lộc khởi sắc, các mối quan hệ xã giao cũng mở ra nhiều cơ hội quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho cả năm mới.
Con giáp Dần: Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bứt phá
Trong nửa cuối tháng 1, con giáp Dần lấy lại phong thái mạnh mẽ vốn có của mình. Bạn hành động dứt khoát, tư duy nhanh nhạy nhưng không nóng vội, đủ điềm tĩnh để kiểm soát mọi tình huống phát sinh.
Chính khí chất này giúp tuổi Dần chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán, thảo luận hay trình bày ý tưởng quan trọng.
Công việc có nhiều tín hiệu tích cực khi những dự án tồn đọng được giải quyết trọn vẹn, mang lại kết quả vượt kỳ vọng.
Tài chính theo đó cũng cải thiện đáng kể, tiền thưởng hoặc khoản thu ngoài dự kiến có thể đến bất ngờ.
Bên cạnh đó, con giáp tuổi Dần còn gặp nhiều thuận lợi trong hợp tác làm ăn, dễ kết giao với những đồng minh đáng tin cậy, góp phần củng cố uy tín và mở ra cơ hội thăng tiến trong thời gian tới.
Con giáp Mão: Vận tài chính tăng trưởng âm thầm nhưng bền vững
Nửa cuối tháng 1 mang đến cho con giáp Mão cảm giác nhẹ nhõm và tích cực hiếm có.
Dù đối mặt với khó khăn, bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh, từ đó tìm ra hướng giải quyết phù hợp thay vì bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực.
Nội lực vững vàng giúp tuổi Mão nhìn thấy cơ hội ngay cả trong những thời điểm tưởng chừng bế tắc.
Đặc biệt, vận tài lộc của con giáp này khởi sắc theo hướng ổn định. Bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng Tết đáng kể hoặc chứng kiến sự tăng trưởng rõ ràng từ các khoản đầu tư trước đó.
Ngoài nguồn thu chính, tuổi Mão còn có cơ hội mở rộng thu nhập thông qua công việc làm thêm hoặc sự giới thiệu của bạn bè, quý nhân.
Càng sống tử tế và chân thành, con giáp này càng dễ nhận lại những phần thưởng xứng đáng.
Con giáp Sửu: Bền bỉ tạo nền tảng tài lộc vững chắc
Đối với con giáp Sửu, nửa cuối tháng 1/2026 là thời điểm ghi nhận rõ ràng cho sự chăm chỉ và bền bỉ suốt thời gian qua.
Bạn không vội vàng nhưng luôn đi những bước chắc chắn, từng chút xây dựng nền tảng ổn định cho sự nghiệp và tài chính.
Sự nỗ lực không ngừng giúp tuổi Sửu thu về thành quả xứng đáng, đặc biệt từ công việc chính.
Thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng, tiền thưởng hoặc lợi nhuận cao hơn mong đợi ban đầu.
Nếu đang kinh doanh, buôn bán, con giáp này dễ gặp khách hàng mới tiềm năng, đồng thời giữ chân được khách cũ nhờ uy tín và chất lượng. Tài lộc nhờ đó duy trì sự ổn định, mang lại cảm giác an tâm hiếm có.
Con giáp Thìn: Tỏa sáng nhờ khí chất, quý nhân nâng đỡ
Con giáp Thìn bước vào nửa cuối tháng 1 với hào quang riêng khó trộn lẫn. Bạn không cần phô trương nhưng vẫn trở thành tâm điểm nhờ sự tự tin tự nhiên và phong thái chín chắn.
Tại môi trường làm việc, các ý tưởng, sáng kiến của tuổi Thìn dễ được cấp trên đánh giá cao và tạo điều kiện triển khai.
Quá trình trao đổi, hợp tác với đồng nghiệp và đối tác diễn ra suôn sẻ, giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn.
Đặc biệt, trong các mối quan hệ xã giao, con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân quan trọng, người có thể mở ra những cánh cửa lớn về sự nghiệp và danh vọng.
Cảm giác được công nhận chính là động lực giúp tuổi Thìn tiếp tục bứt phá trong giai đoạn cuối tháng.
Nửa cuối tháng 1: Thời điểm vàng của nhiều con giáp
Nhìn chung, nửa cuối tháng 1/2026 là giai đoạn đầy triển vọng với nhiều con giáp được Thần may mắn ưu ái.
Khi vận hội xuất hiện, sự chủ động, thái độ tích cực và khả năng nắm bắt thời cơ sẽ quyết định mức độ thành công của mỗi người.
Với những con giáp đang gặp vận đỏ, đây chính là thời điểm lý tưởng để tiến lên mạnh mẽ, tạo bước đà vững chắc cho cả năm mới.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhânĐời sống - 19 phút trước
GĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.
Dự báo những thay đổi của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, HợiĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần mới từ 19 - 25/1/2026 của 12 con giáp. Con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ có những thay đổi nào về tài lộc và tình cảm?.
Thêm 2 trường hợp nhận tin vui được cấp sổ đỏ năm 2026Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị quyết 254/2025/QH15, từ năm 2026, thêm hai trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu. Đó là những trường hợp nào?
Tin sáng 20/1: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 6 độ; nhặt được túi xách chứa tiền vàng, người phụ nữ trình báo công anĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên từ ngày 21/01, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22-23/01 có khả năng rét đậm, có nơi rét hại.
Lào Cai: Thông tin mới về sức khỏe cháu bé trong vụ nghi án mẹ bị sát hại ở Xuân ÁiĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Sau khi được phát hiện dưới khe ven đồi trong tình trạng bị vùi lấp, cháu bé trong vụ nghi án người mẹ bị sát hại tại xã Xuân Ái, Lào Cai đã được đưa đi cấp cứu và hiện sức khỏe tạm ổn định.
Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 2026 sẽ chạy được xe gì?Đời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Bằng lái xe A1 là hạng lái xe cơ bản thấp nhất trong các bằng lái xe được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho người tham gia giao thông. Từ 2026, bằng lái xe này sẽ chạy được xe gì?
Nhặt được túi xách chứa tiền, vàng, người phụ nữ thu mua ve chai trình báo công anĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vừa tiếp nhận và trao trả tài sản cho người đánh rơi sau khi một người phụ nữ làm nghề thu mua ve chai nhặt được và chủ động giao nộp.
Hà Nội: Cận cảnh hiện trạng thông thoáng tại các 'điểm nóng' chợ tạm phường Hà ĐôngĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều "điểm nóng" chợ tạm trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội) hiện đã được trả lại nguyên trạng, phong quang sạch đẹp. Nhờ đó, vỉa hè trở nên thông thoáng, hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, tình trạng ùn tắc cục bộ cơ bản chấm dứt.
Cao Bằng: Nguy cơ lộ clip nhạy cảm từ camera giám sát gia đìnhĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, việc lắp đặt camera giám sát tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích bảo vệ tài sản, thiết bị này đang trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về an toàn thông tin và đời tư cá nhân.
Hàng triệu gia đình cần cập nhật các quy định mới nhất về cấp sổ đỏ 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sổ đỏ là giấy tờ có giá trị pháp lý cao, đánh dấu việc nhà nước xác nhận quyền lợi hợp pháp cho chủ sở hữu. Năm 2026, việc cấp sổ đỏ có điểm gì mới?
Cao Bằng: Nguy cơ lộ clip nhạy cảm từ camera giám sát gia đìnhĐời sống
GĐXH - Hiện nay, việc lắp đặt camera giám sát tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích bảo vệ tài sản, thiết bị này đang trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về an toàn thông tin và đời tư cá nhân.