Trồng ngay loại cây dễ sống được ví như "thần giữ của" để bảo vệ sức khỏe và vượng khí

Đặc điểm cây đinh lăng và tác dụng của cây này

Cây đinh lăng xuất phát ở khu vực Thái Bình Dương. Nơi phát hiện đinh lăng đầu tiên là vùng đảo Polynésie sau đó lan rộng ra các quốc gia như Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào… Tại Việt Nam, đinh lăng đã có mặt từ lâu đời và được trồng phổ biến ở các hộ gia đình, đình chùa, trạm xá…

Đinh lăng thuộc cây thân bụi, có chiều cao từ 0,8 – 1,5 mét. Thân cây nhẵn, không có gai, ít phân nhánh. Đinh lăng thuộc dạng lá kép 3 tầng, mọc so le. Lá có hình dạng như lông chim, chiều dài khoảng 20 – 40 cm. Lá chét của cây có cuống nhỏ, thon, cuống dài khoảng 3 – 10mm, phiến lá có răng cưa. Lá có mùi thơm đặc trưng. Đinh lăng ưa ẩm và chịu được cường độ ánh sáng không quá mạnh. Cây đinh lăng có thể được trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Một số cây đinh lăng còn được trồng trong chậu để làm bonsai.

Theo VOV, cây đinh lăng lá nhỏ được coi là "cây sâm của người nghèo" bởi tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của nó. Lá của cây đinh lăng thường được dùng dưới dạng thuốc sắc, rượu ngâm hoặc bột khô để chữa chứng ho, đau tức vú, tắc tia sữa, làm lợi sữa, chữa kiết lỵ và làm thuốc tăng lực, chữa chứng suy nhược cơ thể.

Đinh lăng thuộc cây thân bụi, có chiều cao từ 0,8 – 1,5 mét. Thân cây nhẵn, không có gai, ít phân nhánh.

Rễ đinh lăng vị ngọt, hơi đắng, tính mát có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, dẻo dai, tăng cường sức chịu đựng.

Trong y học cổ truyền Việt Nam, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác dùng rễ đinh lăng sao vàng, hạ thổ, sắc cho phụ nữ uống sau khi sinh đẻ để chống đau dạ con và làm tăng tiết sữa cho con bú.

Trong rễ đinh lăng chứa saponin tác dụng như nhân sâm, nhiều sinh tố B1, ngoài ra rễ còn chứa 13 loại axit amin cần thiết cho cơ thể, nhờ đó đinh lăng còn giúp tăng trí nhớ, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Ý nghĩa phong thủy của cây đinh lăng

Chiêu tài, hút lộc

Cây đinh lăng thuộc hành Mộc - biểu tượng của sự sinh sôi, phát triển và may mắn. Khi đặt cây trong nhà, đặc biệt là ở hướng Đông hoặc Đông Nam (thuộc hành Mộc), đinh lăng được cho là sẽ phát huy tốt năng lượng tích cực, mang đến tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ.

Cây đinh lăng thuộc hành Mộc - biểu tượng của sự sinh sôi, phát triển và may mắn.

Thông tin trên VTC News, đối với những người làm ăn kinh doanh, việc trồng hoặc đặt cây đinh lăng trong văn phòng, cửa hàng còn được cho là giúp thu hút cơ hội, cải thiện vận khí và hóa giải xui rủi.

Xua đuổi tà khí, bảo vệ sức khỏe

Một số tài liệu phong thủy dân gian cho rằng cây đinh lăng có khả năng hấp thu khí độc, lọc không khí và xua đuổi tà ma. Đặc biệt, lá cây có mùi hương nhẹ, không chỉ tạo cảm giác thư thái mà còn giúp thanh lọc không gian sống, giữ gìn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Trong quá khứ, người dân thường treo cành đinh lăng trước cửa nhà hoặc để lá dưới gối trẻ em như một cách trấn an, trừ tà và phòng ngừa bệnh tật.

Tăng cường sinh khí, mang lại bình an

Với hình dáng lá nhỏ nhắn, rậm rạp và màu xanh mướt, cây đinh lăng được xem là biểu tượng của sự sinh động, tươi mới. Khi trồng trong nhà, cây góp phần làm dịu mắt, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu. Nhiều người tin rằng cây có khả năng cân bằng âm - dương trong không gian sống, giúp gia đạo yên ấm, vợ chồng hòa thuận, con cái khỏe mạnh.

Theo quan niệm dân gian, trồng cây đinh lăng trước nhà sẽ giúp gia đình chặn bớt luồng khí xấu, đông thời còn thu hút nhiều lộc tài.

Vị trí tốt nhất trồng cây đinh lăng giúp gia chủ hút tài lộc, may mắn

Theo quan niệm dân gian, trồng cây đinh lăng trước nhà sẽ giúp gia đình chặn bớt luồng khí xấu, đông thời còn thu hút nhiều lộc tài. Có đinh lăng trấn giữ rồi thì tiền của sẽ không bị thất thoát, ngoài ra còn giúp gia đình hạn chế nhiều điềm xấu.

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, vị trí tốt nhất nên trồng cây phong thủy trước nhà tuyệt đối không chắn ngang lối đi chính. Bạn nên trồng lệch sang một bên để chừa lối thu hút vượng khí vào nhà. Không nên trồng cây dựa sát tường, thay vào đó hãy ưu tiên các vị trí hướng nắng vì đây vốn là loài cây ưu nắng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Đặt một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc, bạn sẽ nhận lại những thay đổi bất ngờ này GĐXH - Xu hướng đưa thiên nhiên lên bàn làm việc đang được nhiều dân văn phòng ưa chuộng nhờ khả năng giảm căng thẳng, tăng cường sự tập trung và thanh lọc không khí.

Có nên trồng loài cây bổ dưỡng này trước nhà khi dân gian cho rằng nặng âm khí? GĐXH - Sở hữu nguồn dinh dưỡng dồi dào cùng hương vị thơm ngon tốt cho sức khỏe, thế nhưng cây dâu tằm lại khiến không ít gia chủ đắn đo khi muốn trồng trước nhà.