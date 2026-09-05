3 loại cây thủy sinh thu hút tài lộc cho bàn làm việc những ngày Thu

4 vị trí này không nên đặt gương và cách bài trí chuẩn phong thủy để bảo vệ hòa khí, tài lộc GĐXH – Gương là một trong những vật phẩm phong thủy trong nhà, việc bài trí không đúng cách có thể ảnh hưởng không gian sống. Theo chuyên gia đây là 4 vị trí được khuyên không nên đặt và cách bài trí để không ảnh hưởng đến hòa khí, tài lộc.

Cây thủy sinh để bàn có ý nghĩa gì?

Cây xanh bày trong không gian sống, trong đó có bàn làm việc ngày càng được nhiều người lựa chọn. Với ưu điểm không cần đất, cây thủy sinh còn phù hợp với những bàn làm việc có diện tích hạn chế. Một chậu cây nhỏ đặt trên bàn làm việc có thể khiến không gian vốn nhiều thiết bị điện tử trở nên dễ chịu hơn.

Cây thủy sinh có khả năng hấp thụ khí độc hại, cung cấp oxi cho môi trường xung quanh, giúp cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt là trong những không gian kín như văn phòng. Ngắm nhìn cây xanh giúp giúp xua tan mệt mỏi, căng thẳng.

Ảnh minh họa

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, cây cảnh để bàn còn được nhiều người lựa chọn theo yếu tố phong thủy.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, cây thủy sinh dễ trồng, thường thích hợp với những người mệnh Thủy, Mộc… Một số loại cây được đặt tên hoặc có hình dáng gắn với những mong muốn như tài lộc, thịnh vượng, may mắn và thuận lợi. Khi kết hợp cây xanh với nước - tượng trưng cho tiền tài, dòng chảy vượng khí và sự sống giúp tạo vòng tuần sinh năng lượng.

3 loại cây để bàn đẹp mang, nghe tên đã hút tài lộc

Cây thủy sinh phú quý

Ngay từ tên gọi, cây phú quý đã tạo cảm giác may mắn và sung túc. Đây là một trong những loại cây cảnh thường được lựa chọn để trên bàn làm việc.

Cây có lá màu xanh với phần viền thường có sắc đỏ hồng khá nổi bật. Khi đặt trong một chiếc bình thủy tinh, bộ rễ cùng phần thân cây tạo thành điểm nhấn đẹp mắt, phù hợp với những không gian hiện đại.

Phú quý có thể được trồng theo hình thức thủy sinh. Cây có hoa nhưng hiếm thấy, thường phải dùng chất kích thích để kích hoa.

Theo quan niệm phong thủy, màu sắc và tên gọi của cây phú quý được liên tưởng đến sự giàu sang, may mắn. Bởi vậy, nhiều người chọn loại cây này để đặt tại bàn làm việc với mong muốn công việc thuận lợi, tài lộc hanh thông.

Cây thủy sinh vạn lộc

Cây vạn lộc còn có tên gọi khác như cây thịnh vượng, phong lộc hoa… Tên gọi "vạn lộc" thường được liên tưởng đến ý nghĩa nhiều tài lộc, may mắn. Đây cũng là lý do loại cây này thường xuất hiện trong danh sách cây cảnh được lựa chọn để trang trí nơi làm việc.

Cây có những chiếc lá khá lớn, màu sắc thường kết hợp giữa xanh, hồng hoặc đỏ tùy giống. Chính phần màu sắc nổi bật khiến vạn lộc dễ tạo cảm giác tươi mới khi đặt ở bàn làm việc.

Cây phù hợp với nơi có ánh sáng gián tiếp hoặc ánh sáng nhẹ; không nên đặt ngay dưới ánh nắng gay gắt trong thời gian dài vì có thể ảnh hưởng đến lá.

Cây kim ngân thủy sinh

Nhắc tới cây thủy sinh được ưa chuộng để bàn làm việc, không thể không nhắc tới kim ngân thủy sinh. Phiên bản kim ngân trồng thủy sinh tạo vẻ khá thanh thoát khi được đặt trong bình thủy tinh trong suốt. Phần thân, rễ và lá được nhìn thấy, tạo cảm giác nhẹ nhàng và hiện đại cho bàn làm việc.

Cây kim ngân thủy sinh cũng mang ý nghĩ phong thủy tốt, thường được gắn với ý nghĩa tài lộc, may mắn và sự thuận lợi.

Về chăm sóc, cây thủy sinh cần được theo dõi chất lượng nước thường xuyên. Không nên để nước quá lâu không thay hoặc để phần thân, lá ngập sâu trong nước. Khi thấy nước có dấu hiệu đục, có mùi hoặc rễ có biểu hiện bất thường, cần thay nước và vệ sinh bình.

Lưu ý để chọn cây thủy sinh phù hợp

Trên bàn làm việc, theo chuyên gia không cần đặt quá nhiều cây. Một chậu cây nhỏ, khỏe và phù hợp với diện tích thường tạo hiệu quả thẩm mỹ tốt hơn.

Khi lựa chọn, có thể cân nhắc một số yếu tố:

+ Kích thước: Bàn làm việc nhỏ nên chọn cây có kích thước gọn để tránh chiếm quá nhiều không gian dành cho màn hình, tài liệu…

+ Ánh sáng: Đây là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe của cây. Với những cây ưa ánh sáng gián tiếp, nên đặt gần khu vực có ánh sáng tự nhiên nhưng tránh nắng chiếu trực tiếp quá mạnh.

+ Nước: Cây thủy sinh cần nguồn nước sạch. Không nên để nước trong bình quá lâu mà không kiểm tra. Khi thay nước, có thể vệ sinh nhẹ bình và loại bỏ phần rễ bị hỏng.

+ Vệ sinh: Lá cây cần được lau sạch bụi định kỳ. Những lá vàng, úa hoặc hư hỏng nên được cắt bỏ để chậu cây luôn gọn gàng. Bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng các dung dịch bón riêng cho cây thủy sinh.

+ Vị trí: Cần tránh đặt cây thủy sinh ở những vị trí dễ va chạm, ngay cạnh các thiết bị điện…

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Đặt bát muối trắng trong nhà vệ sinh, cách làm của nhiều nhà giàu xưa để thu hút tài lộc GĐXH – Người xưa vẫn thường đặt một bát muối trắng trong nhà vệ sinh theo quan niệm, muối mặn có thể thanh lọc không gian, xua điều không may. Mẹo nhỏ này không chỉ đơn giản mà còn hiệu quả bất ngờ cho gia đình bạn.

Cuối tháng 7 âm lịch, có một nghi lễ nhiều gia đình quên để cầu bình an, tăng tài lộc GĐXH - Tháng 7 âm lịch thường gắn với nhiều nghi lễ truyền thống, từ Vu Lan báo hiếu tới các phong tục dân gian. Khép lại tháng 7, nhiều gia đình còn duy trì một việc nhỏ mang ý nghĩa tri ân, đó là lễ tạ. Vậy vì sao cần lễ tạ cuối tháng 7 âm?



