Trước khi nhận lời cầu hôn ấn tượng từ Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân sống trong căn hộ thế nào?

Ngày 31/8, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm của mình. Cặp đôi này vốn là những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện nhưng hầu như không tiết lộ về chuyện hẹn hò trước công chúng. Cặp sao từng tham gia một giải chạy ở Quy Nhơn vào năm 2024, nhưng vào thời điểm đó, mọi người chỉ biết họ như những đồng nghiệp có chung sở thích thể thao. Đáng chú ý là trong bài đăng của mình, Khả Ngân đã nhắc đến một món quà giúp cho niềm hạnh phúc của mình trở nên trọn vẹn hơn. Chi tiết này khiến một số khán giả nghi ngờ về khả năng cô đang có tin vui. Ngôi sao đưa tin.

Khả Ngân từng được biết đến với biệt danh hot girl boxing trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim như Trở về 3, Lật mặt 2, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời bản Việt... và đặc biệt tạo dấu ấn với vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày.

Thông tin từ Lao Động cho biết vai diễn này giúp Khả Ngân giành giải Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Gia đình mình vui bất thình lình và đầu năm 2026 trở lại màn ảnh rộng với Vạn dặm yêu em.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống riêng của Khả Ngân cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nữ diễn viên từng mua căn hộ rộng hơn 50m² tại khu vực Thủ Thiêm, Quận 2, TP.HCM. Tổ ấm của cô được thiết kế hiện đại, tối giản, lấy hai gam màu xám và trắng làm chủ đạo.

Phòng khách được bố trí sofa dài màu xám kết hợp những chiếc gối tựa sáng màu, đi cùng bàn trà nhỏ và ghế thư giãn.

Cách lựa chọn nội thất không quá cầu kỳ giúp căn hộ dù có diện tích vừa phải vẫn mang lại cảm giác thoáng đãng. Điểm đáng chú ý trong phòng khách là hệ thống cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên.

Với diện tích hơn 50m², Khả Ngân ưu tiên cách bài trí đề cao sự tiện nghi và thoải mái.

Những món đồ nội thất có thiết kế đơn giản, màu sắc trung tính giúp không gian vừa hiện đại vừa mang cảm giác ấm cúng.

Không gian phòng bếp tuy nhỏ nhưng gọn gàng, đầy đủ tiện nghi.

Phòng khách nối liền ban công.

Nơi cô trồng nhiều cây xanh tạo khoảng thư giãn sau mỗi ngày làm việc trở về nhà.