Clip quay quán ăn trên mạng tình cờ lộ chuyện ngoại tình của vợ, tôi phải làm sao?
Tôi vẫn nghĩ hôn nhân của mình khá viên mãn cho đến khi tình cờ xem một clip review quán ăn trên mạng, hình ảnh vợ thân mật với người đàn ông lạ lướt qua màn hình.
Tôi năm nay 34 tuổi, còn vợ thì 29 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 7 năm và có con 5 tuổi.
Điều kiện kinh tế thuộc diện khá giả bởi hai vợ chồng đều có công việc ổn định, lương ổn. Chi phí trong nhà chủ yếu do tôi gánh vác, còn lương của vợ hỗ trợ một số khoản sinh hoạt.
Vợ tôi là người hiền lành, biết thu vén, tiết kiệm chi tiêu. Đến với nhau với đôi bàn tay trắng, sau nhiều năm nỗ lực, chúng tôi cũng có nhà, có xe đầy đủ. Tôi luôn nghĩ vợ là người hết lòng thương yêu chồng con và cư xử đúng mực.
Công việc kỹ sư xây dựng khiến tôi phải xa nhà thường xuyên. Biết vợ chăm con vất vả, tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện, mua quà mỗi khi đi công tác.
Có thể nói, tôi cũng là người biết cách yêu. Không ngờ có một ngày, tôi phải đối mặt với sự thật đau đớn là vợ ngoại tình.
Hôm đó tối muộn, con đã ngủ, tôi nằm lướt điện thoại. Một clip review quán ăn mới mở hiện lên, góc quay khá rộng. Quán không đông khách lắm, chủ clip vừa nói chuyện vừa chậm rãi lia máy xung quanh.
Khi camera quét ngang một bàn gần cửa kính, tôi khựng lại vì thấy vợ mình. Cô ấy ngồi cạnh một người đàn ông lạ, rất sát nhau. Người kia nghiêng đầu, ghé vào tai vợ tôi nói gì đó, cô ấy cười, tay đặt lên tay anh ta.
Tôi phải tua lại mấy lần để xem đó có phải vợ mình không và còn phóng to màn hình. Tôi mong mình nhìn nhầm, đó chỉ là một người giống vợ. Nhưng không, chiếc váy đó tôi là tôi mua cho cô ấy. Túi xách cũng là đồ tôi mua tặng.
Tôi choáng váng vì sự thân mật quá mức giữa vợ và người đàn ông ấy. Trong trí nhớ, tôi không tìm ra thông tin cô ấy có người bạn khác giới nào. Mỗi lần đi đâu, vợ đều bảo là đi với hội chị em thân thiết.
Sau khi xem clip đó, tôi không chất vấn vợ ngay, thật ra cũng không biết nên làm sao cho phải. Cuối cùng sau vài ngày mất ngủ, tôi quyết định làm điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm, đó là thuê thám tử theo dõi vợ mình.
Quyết định ấy không dễ dàng. Tôi thấy mình thấp hèn khi phải bỏ tiền ra để biết sự thật về người đầu ấp tay gối. Tuy nhiên, tôi cần sự chắc chắn, cần một câu trả lời rõ ràng, thay vì sống trong cảm giác đoán già đoán non mỗi ngày.
Những ngày sau đó, tôi đi công tác nguyên tuần. Khi trở về, thám tử đã có câu trả lời. Trong lúc tôi vắng nhà, vợ có hai lần đi ăn uống với người đàn ông trong clip kia. Họ thân mật như đôi tình nhân vậy.
Đêm ấy trong phòng ngủ, tôi đưa những bức ảnh bằng chứng ra. Vợ khóc thú nhận tội ngoại tình nhưng biện minh rằng do chồng thường xuyên đi vắng nên cảm thấy cô đơn. Cô ấy nói hai người mới chỉ dừng ở mức hẹn hò, nắm tay, hôn nhau chứ không chưa có gì quá đáng hơn. Vợ mong tôi nghĩ đến đứa con còn nhỏ mà tha thứ.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi đan xen nhiều cảm xúc, vừa tức giận, đau xót, vừa tự hỏi phải chăng mình có lỗi vì đã không quan tâm gần gũi, chăm sóc vợ nhiều hơn. Nhưng chẳng lẽ chồng bận thì cô ấy có thể tìm đến người đàn ông khác?
Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tha thứ. Thú thật tôi vẫn còn yêu vợ, con tôi rất cần mẹ. Cô ấy cũng đã thể hiện thái độ ăn năn. Nhìn gương mặt phờ phạc, hốc hác vì không ăn không ngủ của vợ, tôi nhiều lúc cũng mủi lòng, nhưng cứ nghĩ đến chuyện bị cắm sừng là nỗi đau và hận lại trỗi dậy.
Tôi nên làm gì đây?
